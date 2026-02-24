Na suzama mladunčeta: Preprodavači iskoristili viralnog majmuna, cijena igračke skočila više od 10 puta

Jedno napušteno šestomjesečno mladunče makaki majmuna iz Japana, jedan plišani orangutan i internet koji ne zna za mjeru. Tako je počela priča koja je za svega nekoliko dana pretvorila igračku od 19,99 dolara u globalni deficit i novu metu preprodavača.

Podsjetimo, emotivna priča dolazi iz Zoološkog vrta Ičikava u Japanu, kada je mladunče majmuna, po imenu Punch, pronašlo utjehu u plišanoj igrački nakon što ga je majka odbacila po rođenju.

Nakon što su snimci malog Panča, koji se grčevito drži IKEA modela DJUNGELSKOG, obišli svijet, police su se ispraznile brže nego što je algoritam stigao “izbaciti” sljedeći video.

Od Japana i SAD-a do Južne Koreje, pa i Srbije, igračka je nestala sa zaliha. Paralelno s tim pojavili su se oglasi na eBayu i Mercariju s cijenama koje su skočile i na više od 300 dolara. Jedan takav model prodaje se i u susjednoj Hrvatskoj.

Printscreen/eBay

Kompanija u Japanu odlučila je reagovati i donirati više plišanih igračaka, uključujući nekoliko istih modela orangutana za koje se Punch posebno vezao.

Baby Punch has been gifted more toys by IKEA🧸 🦧❤️🙂 pic.twitter.com/0sNCHN2KV8 — Kampala’s Finest🇺🇬 (@kampalasfinest_) February 21, 2026

Dok kompanija pokušava obnoviti zalihe, plišani orangutan već je dobio status kolekcionarskog trofeja. S druge strane, viralna i dirljiva priča o jednom mladunčetu pretvorila se u studiju slučaja o tome kako internet trend “pumpa” cijene i puni nečije džepove.

Hitna dodatna proizvodnja

Slavko Živković, Consumer Product Manager & Branding Specialist, za Forbes Srbija, ističe da se grupacija i zvanično oglasila povodom hitne dodatne proizvodnje. To podrazumijeva što skoriju dopunu zaliha u fizičkim i online prodavnicama.

„Nemoguće je da se ovaj novonastali jaz ne popuni i tu svakako dolazimo do alternativnih tržišta. Spomenute platforme samo su neke od njih. Ne zaboravimo da je u ovom trenutku, dok razgovaramo o ovome, i dalje nestašica igračke. Tako svako ko je spreman da svoj primjerak ‘otuđi’, u bilo kojem dijelu svijeta, to vjerovatno upravo i čini“, ističe Živković.

Dodaje da u čuvenom londonskom Selfridgesu kupci mogu pronaći i kolekcionarske primjerke, na posebnom odjeljenju polovnih i “vintage” igračaka.

„Naravno, za većinu tih proizvoda cijene su danas vrlo pristupačne. Međutim, ako neki novi iznenadni trend već sutradan prođe tržištem, generacijom ili subkulturom – cijene se lako koriguju. Online platforme su samo ekstenzija fizičke maloprodaje. Na kraju dana svi ih koristimo kako bismo iz sebi poznatog razloga osigurali baš taj djelić nečega koji nam nedostaje, a negdje je dostupan“, navodi Živković.

Igračka na pravom mjestu u pravo vrijeme

Dok je svijet dijelio dirljive snimke mladunčeta koje utjehu pronalazi u plišanoj igrački, dio javnosti primijetio je i nešto drugo — prisustvo brenda u kadrovima koji su postali viralni. Na društvenim mrežama pokrenula se rasprava da li je riječ o spontanoj situaciji ili suptilnom marketinškom momentu u kojem kompanija koristi emotivnu priču za promociju.

Živković ističe da su mišljenja podijeljena. Javnost je, kaže, u cijelu priču uključena tek kada je odbačeno mladunče pronašlo psihičku i emotivnu sigurnost u jednom predmetu. S druge strane, imamo priliku iz dana u dan pratiti kako jedan tužan slučaj dobija sretniji epilog — Punch postaje sve prihvaćeniji među ostalim životinjama.

🥹🙊 Baby Punch gets the warmest hug Today, the adult monkey Onsing wrapped little Punch in a tight embrace — easily the coziest video you’ll see today 🫂 pic.twitter.com/Mvhv1Mpexd — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026

„Marketinški timovi imaju jasne smjernice kada koriste svoj ekosistem u promovisanju. I prije ovog fenomena plišani orangutan je uvijek prikazivan u sretnom okruženju. Iskreno, ne vidim to kao krajnju eksploataciju. Njihova igračka jednostavno se našla na pravom mjestu u pravo vrijeme i ispunila je svrhu u jednom novom životu“, kaže Živković.

Sve marke s drugom tradicijom imaju posebno mjesto na sekundarnom tržištu

U razgovoru smo se dotakli i sekundarnih tržišta na kojima cijena plišane igračke drastično raste. Živković ističe da sekundarna tržišta nisu nov fenomen. Dovoljno je pogledati ekspanziju vintage industrije koja iz godine u godinu generira ozbiljan kapital – od polovne garderobe do gramofonskih ploča.

„Uzmimo za primjer sekundarno tržište modne odjeće. Ekspanzija polovnih, manje ili više korištenih komada garderobe nije došla preko noći. Cijela vintage industrija, bilo da je riječ o odjeći, pločama ili, u ovom slučaju, igračkama, okuplja više generacija potrošača spremnih da potroše i više novca kako bi ispratili ili postavili trend. To je mnogo emotivnije iskustvo kupovine“, objašnjava on.

Privatna arhiva

Kako dodaje, u istočnom Londonu postoje čitavi kvartovi posvećeni vintage marketima. Tamo se mogu pronaći savršeno očuvani komadi poznatih brendova za koje se nadmeću influenseri i kolekcionari.

„Velikom brendu poput Adidasa svakako ne odmaže kada se više ljudi nadmeće za isti duks. Isto tako ni Burberryju ne šteti prisustvo na sekundarnom tržištu. Sve robne marke s dugom tradicijom imaju svoja posebna, njegovana mjesta na beskrajnom tržištu.“

Iz takve perspektive, sekundarno tržište ne mora nužno štetiti brendu. Naprotiv, može dodatno podstaći njegovu poželjnost i simboličku vrijednost.

I u Srbiji nestašica

Opis na zvaničnoj stranici IKEA dodatno se uklapa u narativ koji je iznenada dobio globalne razmjere. Kompanija godinama unazad ističe emotivnu i edukativnu dimenziju ove kolekcije.

„Kolekcija plišanih igračaka DJUNGELSKOG obiluje divnim drugarima za igru koji su tu i da te ponekad utješe. Istovremeno, ona ima vrlo važnu svrhu – da stavi akcenat na divlje životinje koje su, zbog različitih ljudskih aktivnosti, u nekim dijelovima svijeta ugrožene. Baš kao što je to bio slučaj s orangutanom u prašumama Bornea, gdje su sječe i požari smanjili broj ovih životinja. Ipak, moguće je preokrenuti ovaj trend“, stoji na njihovoj stranici.

Upravo ta poruka o utjehi i zaštiti ugroženih vrsta danas djeluje gotovo simbolično, s obzirom na to da je plišani orangutan postao globalni fenomen. Nestašica ove plišane igračke u međuvremenu se prelila i na srpsko tržište. U trenutku pisanja teksta, igračka nije bila dostupna za online naručivanje, dok su u robnoj kući ostala svega dva primjerka.

Printscreen/IKEA

„I meni je bilo izuzetno zanimljivo da tokom vikenda pratim stanje zaliha u cijelom Adriatic regionu. Sve to nam govori o informiranosti naših ljudi, bez obzira na to da li je riječ o profilima koji lako i brzo usvajaju bilo kakav trend“, ističe Živković.

Je li kompanija predvidjela ovakav scenario

Viralni momenti ponekad pokreću talase potražnje koje niko nije mogao predvidjeti i pokazuju koliko jedan jednostavan predmet može postati predmet globalnog interesovanja. Ništa manje zanimljivo nije ni to kako se u pozadini ovakvih priča nalaze ljudi koji do detalja brinu o životinjama, baš kao što su to uradili volonteri iz Zoološkog vrta u Ičikavi.

„Sjetimo se beogradskog viralnog momenta iz 1988. godine kada je iz gradskog zoološkog vrta na ulicu pobjegao čuveni majmun Sami. Tadašnji upravnik Vuk Bojović imao je dosta poteškoća u višesatnim pregovorima sa svojim miljenikom, ali sve se na kraju bezbjedno završilo po životinju, iako je na Dorćolu tog dana vladao potpuni kolaps – od obustavljenog saobraćaja nadalje, a štampa je o cijelom slučaju pisala i narednih dana. Fenomeni se uglavnom javljaju spontano. Igrom slučaja radilo se o proizvodu iz IKEA kataloga, a u Japanu, koji diktira razne trendove s igračkama, to je u tom trenutku moglo biti bilo šta“, zaključuje Živković.

U konačnici, mali Punch pokazao je veću marketinšku moć nego mnogi brendovi zajedno. Plišani orangutan od 20 dolara postao je globalni kolekcionarski trofej, nestao s polica, a kompanija je – kao i svi mi – naučila da viralne suze mogu biti i vrlo dobar biznis.

Hristina Kovačević, Forbes Srbija