Upoznajte digitalni tim iz Krajine koji je turistima uštedio pola dana i promijenio način snalaženja kroz Nacionalni park Una

U vremenu kada je informacija dostupna na svakom koraku, paradoksalno je da turisti često izgube sate pokušavajući pronaći prave podatke. Upravo taj problem prepoznat je u Krajini, gdje su posjetioci Nacionalnog parka Una nerijetko polovinu dana trošili na traženje lokacija, aktivnosti i osnovnih smjernica. Rješenje je stiglo iz Bihaća, u vidu aplikacije Japodium iza koje stoje Anes Mulalić i Alen Anadolac, tim koji sistemski razvija i oblikuje ovu digitalnu platformu s jasnom vizijom i dugoročnom vrijednošću.

Naš sagovornik je Alen Anadolac, produkt dizajner iz Bihaća, grada u kojem je rođen i u kojem i danas živi i profesionalno djeluje. Više od deset godina bavi se razvojem digitalnih proizvoda, vodeći procese od ideje i postavljanja strukture do izgradnje funkcionalnih, stabilnih i sigurnih sistema.

Njegov fokus je arhitektura digitalnih sistema, način na koji aplikacije funkcionišu, kako korisnici komuniciraju s njima, te kako se sistemi grade da budu stalabilni i dugoročno održivi. Kako ističe, razumijevanje procesa dolazi prije tehnologije.

Zaposlen je u Nacionalnom parku Una, gdje vodi sigurnost mreže i razvoj digitalne infrastrukture, te upravlja enterprise bespilotnim letjelicama u specijalističkim operacijama.

Paralelno djeluje u međunarodnoj IT i cloud kompaniji evoila, gdje obavlja funkciju Lead Product Designera i učestvuje u razvoju naprednih digitalnih i infrastrukturnih rješenja za evropsko tržište.

Specijaliziran je za projektovanje stabilnih, skalabilnih i sigurnosno otpornih sistema. Digitalne proizvode gradi tako da budu funkcionalni, dugoročno održivi i zaštićeni od zlonamjernih napada i neovlaštenog pristupa.

Alen Anadolac, digitalni kreator/ Foto: Forbes BiH

Od znatiželje do vlastitih alata

Govoreći o svojim počecima, Anadolac za Forbes BiH naglašava da ga je oduvijek zanimalo ono što se ne vidi na prvi pogled.

„Kada je riječ o digitalnim sistemima, mene je zanimalo šta je iza programa, iza aplikacije. U suštini, kakav je proces nastanka jedne aplikacije. Na tom putu istraživanja pronašao sam se u tome i odlučio krenuti razvijati vlastite alate i aplikacije. Posljednji uspješan projekat je Japodium”, kaže za Forbes BiH.

Za njega razvoj nikada nije bio samo pitanje dizajna, već strukture, logike i dugoročne održivosti.

Japodium kao odgovor na konkretan problem na terenu

Ideja za aplikaciju nije nastala u kancelariji, već posmatranjem stvarnih situacija.

„Vidjeli smo turiste koji dolaze na naš teren i slabo se snalaze. Pola dana bi im prošlo u traganju za informacijama šta trebaju vidjeti i koje su aktivnosti dostupne. Ušli smo u suštinu problema, tražili rješenje i na kraju uspjeli napraviti digitalni proizvod koji taj problem otklanja. Uspješna aplikacija je ona koja riješi problem“, govori nam.

Japodium je mobilna aplikacija koja objedinjuje sadržaje i aktivnosti Nacionalnog parka Una, ali i olakšava dolazak do konkretnih lokacija.

„U suštini su to dvije automatizacije. Jedan dio omogućava korisnicima da unutar aplikacije rezervišu određene aktivnosti, a drugi dio je navigacija do željene lokacije. Prošle godine smo, samo na opciji odlaska do lokacije, zabilježili veliki broj zahtjeva. Analitika pokazuje da ljudi tu funkciju zaista koriste i to nam je potvrda da smo napravili koristan proizvod”, kaže naš sagovornik.

Aplikacija Japodium/ Foto: Forbes BiH

Posebno naglašava da sistem ne zavisi u potpunosti od vanjskih platformi.

„Imamo vlastiti CMS sistem kojim upravljamo sadržajem. Fotografiju i tekst nove lokacije možemo dodati za pet minuta. Postavljamo svoje oznake i ne ovisimo o Google pinovima, druge navigacije koristimo samo kao pomoć. Japodium je most između sadržaja i dolaska do određene lokacije“, kaže Alen.

Istraživanje kao temelj razvoja

Proces izgradnje digitalnog sistema, prema njegovim riječima, počinje istraživanjem.

„Istraživanje je najbitnije. Unutar našeg tima metodologija je 90 posto istraživanja, a deset posto realizacija. Komuniciramo putem dijagrama, analiziramo koje su opcije dobre, koja automatizacija ima smisla, šta korisnik treba vidjeti u sučelju aplikacije. Kada postavimo dobru arhitekturu, tada kreće implementacija.“

Sigurnost je, dodaje, prioritet od samog početka.

„Ako je arhitektura dobra, sistem može rasti bez problema. Sigurnost i stabilnost su jednako važni kao i funkcionalnost”, naglašava.

Povratne informacije korisnika kao smjernica razvoja

Razvoj aplikacije ne završava njenim lansiranjem.

„Povratna informacija korisnika nam je najvažnija. Dobijali smo prijedloge da dodamo nove opcije i trudimo se da u narednom periodu uvedemo dodatne i napredne funkcionalnosti kako bi planiranje boravka bilo još jednostavnije.“

Trenutno rade na naprednoj tražilici koja će korisnicima, na osnovu njihove lokacije, nuditi sadržaje u određenom radijusu.

„Želimo da osoba koja koristi aplikaciju odmah vidi šta može posjetiti u krugu od tri do deset kilometara, bez dodatnog traženja.“

Umjetna inteligencija kao podrška sistemu

Umjetna inteligencija već ima svoje mjesto u njihovom radu.

„Pretežno je koristimo unutar tima za analizu izvještaja i automatizacija. Čovjek koliko god sistemski razmišlja, umjetna inteligencija je naprednija od čovjeka. Na osnovu tih izvještaja koje mi pošaljemo, on nam učita i da neke ideje koje čovjek ne može ni zamisliti, pogotovo kada je riječ o greškama i propustima. Umjetna inteligencija je širok pojam i zaista se s njom puno stvari može unaprijediti”, smatra on.

U planu je i razvoj AI asistenta unutar aplikacije.

„U budućnosti želimo razviti AI dio koji će moći govoriti o lokacijama i odgovarati na pitanja, ali na osnovu naših podataka, ne samo informacija dostupnih na internetu.“

Japodski otoci/Foto: Japodski otoci

Fokus na sigurnost digitalnih sistema

Pored razvoja funkcionalnosti, sve više pažnje posvećuju cyber sigurnosti.

„Danas se aplikacije i web stranice vrlo brzo naprave, ali malo ko razmišlja o posljedicama. Veliki broj stranica u javnom i privatnom sektoru baziran je na gotovim rješenjima, što često znači i veći rizik od sigurnosnih propusta.“

Zbog toga planiraju proširiti tim stručnjacima iz oblasti cyber sigurnosti.

„Prepoznali smo problem i sada radimo na okupljanju ljudi s dugogodišnjim iskustvom. Najvažnije je da se institucije i kompanije posavjetuju s ozbiljnim development timovima i naprave procjenu stanja svojih sistema“, objašnjava Anadolac.

Posebno ističe problem phishing napada.

„Svaki dan se neko upeca na lažni link i ostavi svoje podatke, a nemamo platformu gdje to može prijaviti. Kada smo uočili taj problem, počeli smo razmišljati kako ga predstaviti javnosti i ponuditi konkretno rješenje”, dodaje Anadolac na kraju razgovora za Forbes BiH.

Iz Bihaća tako dolazi priča o digitalnom sistemu koji nije nastao radi trenda, već radi potrebe. Nisu spašavali turiste, već su im uštedjeli vrijeme, pojednostavili kretanje i omogućili da boravak u Krajini provedu istražujući prirodu, a ne tražeći informacije.