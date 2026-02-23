Pazite se hotelskih aparata za kafu – TikTokeri ih koriste kao veš mašinu

Postoje različiti popularni ukusi kafe poput vanilije, lješnjaka, mocha i pumpkin spice. Donji veš, međutim, nije jedan od njih. Zato i ne treba da čudi što je TikTok video korisnice @tarawoodcox11, u kojem je pokazala kako koristi hotelski aparat za kafu da opere svoj donji veš, izazvao pravu lavinu negativnih reakcija. Mnogi su to smatrali razlogom za gađenje.

Influenserica pokazala kako koristi hotelski aparat za kafu za pranje veša

Ukratko, evo šta je objava prikazala i rekla o njenim gaćicama. Video počinje njenim uzvikom: „Pokazat ću vam najkul trik ikada.“ Da li je taj „najkul trik ikada“ bio nešto poput bacanja novčića kroz čašu ili pretraživanja „do a barrel roll“ na Googleu? Ne, stala je pored hotelskog aparata za kafu i objasnila: „Ako putujete i niste spakovali dovoljno donjeg veša i pitate se šta ćete obući sutra, svaka soba ima onaj aparat za kafu.“

Pogodite gdje je rekla da stavite donji veš? Da, tamo gdje inače ide mljevena kafa i ispod mjesta gdje prolazi vrela voda. Zatim je objasnila: „Pritisnete dugme za kuhanje i kroz to prolazi vrela voda“, a potom pokazala kako koristi hotelski fen za kosu da osuši oprani veš.

Navodno @tarawoodcox11 nije jedina koja je to radila s prljavim donjim vešom. Tvrdi da je „trik“ preuzela od drugih, misleći na ovaj putnički trik, ne na sam veš. „Nisam ni znala koliko ljudi već zna za ovaj trik“, rekla je u videu. „Naučila sam to prije nekoliko godina od prijateljice koja je bila stjuardesa.“

Ova praksa, međutim, nije baš „legla“ mnogima na društvenim mrežama. Neki su je nazvali „odvratnom“, „gnusnom i sebičnom“, i koristili druge, ne baš pozitivne opise. Drugi su se pitali zašto jednostavno nije oprala veš u hotelskom lavabou ili kadi uz malo sapuna ili šampona, ili kupila jeftin par donjeg veša.

Na primjer, jedan korisnik Instagrama, @eaglesfan215prime, napisao je: „Zaključajte ovu ženu i bacite ključ, jer da li ste ikad čuli nešto odvratnije od pranja prljavog donjeg veša u hotelskom aparatu za kafu? Postoji nešto što se zove ručno pranje.“ Dodao je: „Ironično je što ona vodi stranicu o zdravlju i wellnessu.“

Vaš donji veš može kontaminirati aparat za kafu

Postoji razlog zašto kafići koriste filtere za kafu, a ne korišteni donji veš. Zapravo, postoje barem dva razloga — urin i fekalne nečistoće. Tu je i opći genitalni faktor. Sve to može ostaviti razne mikroorganizme koji uzrokuju bolesti, poput bakterija i virusa, kao i čestice nečistoće u donjem vešu.

Ako stavite donji veš u aparat za kafu, ono što se desi u vašem vešu neće tu i ostati. Može doći do kontaminacije aparata za vas i sve koji ga kasnije koriste.

Vrela voda možda neće u potpunosti dezinfikovati aparat

Možda mislite da će vrela voda u aparatu sve dezinfikovati. To nije sasvim tačno. Voda možda neće biti dovoljno vruća, odnosno iznad 65 stepeni celzijusa, da ubije većinu opasnih mikroba. Idealno bi bilo da voda dostigne temperaturu ključanja, odnosno 100 stepeni celzijusa.

Foto/Ako želite oprati donji veš u hotelskoj sobi, uvijek možete koristiti umivaonik/Pexels

Važno je i trajanje. Mikroorganizmi ne nestaju odmah na dodir toplote. Izlaganje vreloj vodi trebalo bi trajati najmanje jednu minutu na nivou mora, a tri minute na većim nadmorskim visinama. Neki posebno otporni patogeni, poput norovirusa, mogu zahtijevati i pet minuta ili duže.

Tu je i problem čestica nečistoće. Sama vrela voda neće ukloniti nesvarene ostatke hrane, crijevne ćelije, masnoće, lijekove, plastiku ili druge materije koje mogu završiti na donjem vešu. U malim količinama to vjerovatno neće nanijeti štetu, ali ko može znati šta se tačno nalazi u nečijem vešu i u kojim količinama.

Hotel možda ne održava aparat za kafu čistim

Sve ovo je podsjetnik da, kada uđete u hotelsku sobu, ne treba pretpostaviti da je sve temeljito očišćeno i dezinfikovano nakon prethodnih gostiju. To važi čak i ako hotel nosi zvučno ime poput „Royal“, „Majestic“, „Grand“, „Elite“, „Oasis“, „Retreat“ ili „Garden“. Visoka cijena sobe ne znači nužno da se mnogo ulaže u temeljito čišćenje svega u njoj. Hoteli su biznisi koji često nastoje smanjiti troškove, a to može značiti da se manje očigledna mjesta zanemare.

Posteljina i peškiri su vjerovatno promijenjeni. Tepih je možda usisan. Neke površine, poput stola, kade, WC daske i umivaonika, možda su obrisane.

Ali drugi često korišteni predmeti, poput daljinskog upravljača, dekorativnih jastuka, zavjesa ili roletni i, da, aparata za kafu, možda nisu čišćeni dugo vremena. Ko zna šta se osim kafe „kuhalo“ u tom aparatu i ko je sve tamo stavljao svoj donji veš.

Čak i ako su prethodni gosti bili uredni, vrijeme i neodržavanje mogu dovesti do nehigijenskih i potencijalno nesigurnih uslova. Na primjer, u aparatu za kafu može se razviti plijesan. Zato se preporučuje redovno čišćenje aparata deterdžentom za suđe i povremeno propuštanje rastvora sirćeta kroz uređaj, otprilike svaka tri mjeseca. Ne pretpostavljajte da hotel to automatski radi.

Provjerite da li je aparat čist prije korištenja

Zato je dobra ideja da sami pažljivo pregledate sve u sobi prije upotrebe. Možete zatražiti od hotela da očisti ili zamijeni sve što vam djeluje sumnjivo — to je vaše pravo.

Ili možete preuzeti stvar u svoje ruke. Ponesite dezinfekcijske maramice i deterdžent za suđe ili ih zatražite na recepciji. Odvojite vrijeme odmah po dolasku da očistite ono što planirate koristiti.

Na primjer, steknite naviku da očistite daljinski upravljač prije svega ostalog, čak i ako ne planirate odmah gledati TV. Kada se opustite u hotelskoj sobi, lako je zaboraviti šta ste očistili, a šta niste.

Jer, samo zato što nešto izgleda čisto, ne znači da zaista jeste. I samo zato što je nešto namijenjeno određenoj svrsi, ne znači da će se svi toga pridržavati. Primjer: fotokopirni aparat nije namijenjen za kopiranje golih zadnjica, ali ljudi su to ipak radili.

Teško je i zamisliti sve što ljudi rade u privatnosti hotelskih soba, uključujući i potencijalne „eksperimente“ s aparatima za kafu.

Bruce Y. Lee, Forbes