Misteriozni dobročinitelj darovao gradu 21 kilogram zlata za obnovu vodovoda

Donacija vrijedna tri miliona eura dolazi u vrijeme kada se grad suočava s pucanjem cijevi i sve češćim klizištima.

Japanski grad Osaka primio je velikodušnu donaciju za pomoć u obnovi svog zastarjelog vodovodnog sistema. „Zlatne poluge od 21 kilograma, procijenjene na oko 560 miliona jena (3 miliona eura), donirao je prošlog novembra donator koji je želio ostati anoniman“, rekao je gradonačelnik Osake Hideyuki Yokoyama na konferenciji za novinare u četvrtak.

Osaka, sa populacijom od skoro tri miliona, je ekonomsko središte koje se nalazi u japanskoj regiji Kansai i treći je po veličini grad u zemlji.

Nije prvi put

Ali kao i mnogi japanski gradovi, Osaka se suočava sa zastarjelim vodovodnim i kanalizacijskim sistemom, što postaje sve veća sigurnosna briga. U fiskalnoj 2024. godini bilo je više od 90 slučajeva pucanja vodovodnih cijevi ispod gradskih puteva, prema gradskom vodovodnom preduzeću.

“Rješavanje problema zastarjelih vodovodnih cijevi zahtijeva ogromna ulaganja. Mogu samo izraziti svoju zahvalnost”, rekao je Yokoyama novinarima kada su ga pitali o velikoj donaciji zlata.

Dodao je da je iznos “zapanjujući” i da je “ostao bez riječi”, javlja BBC .

Isti anonimni donator je prethodno donirao 500.000 jena u gotovini za gradski vodovodni sistem, rekao je gradonačelnik.

Gradski vodovod je u četvrtak saopštio da je zahvalan na donaciji zlata i da će sredstva biti iskorištena za renoviranje sistema, uključujući zamjenu istrošenih cijevi.

Foto: REUTERS/ Angelika Warmuth

Otvaranje ogromnih rupa

Prema lokalnim medijima, više od 20 posto japanskih vodovodnih cijevi premašilo je zakonski propisani vijek trajanja od 40 godina. Klizišta su također sve češća u japanskim gradovima, posebno tamo gdje je kanalizacijska infrastruktura zastarjela.

Prošle godine, ogromna rupa u prefekturi Saitama progutala je kabinu kamiona, usmrtivši vozača. Vjeruje se da je urušavanje uzrokovalo pucanje kanalizacijske cijevi. Incident je potaknuo japanske vlasti da pojačaju napore za zamjenu dotrajalih cijevi širom zemlje, ali su budžetska ograničenja usporila provedbu tih projekata obnove.

Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska