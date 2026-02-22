Da li je direktor FBI-ja otišao na Olimpijadu o trošku države

FBI je demantovao tvrdnje da je direktor Kash Patel koristio avion te službe za lične svrhe tokom posjete Olimpijadi u Milanu. Ovo je objavljeno u izvještaju CBS News-a, koji je naveo da Patel planira da podrži američku mušku hokejašku reprezentaciju dok bude u Milanu, uz sastanke sa lokalnim organima reda.

Prema CBS Newsu, Patel je u četvrtak ujutro napustio SAD avionom Ministarstva pravde, pozivajući se na javne podatke o letovima i neimenovane izvore upoznate sa situacijom. Ti izvori su rekli da Patel, poznat po ljubavi prema hokeju, planira da prisustvuje završnici turnira i borbi za medalje na Olimpijadi.

O planovima da prisustvuje hokejaškim utakmicama također je izvještavao MS Now, koji se pozvao na tri osobe upoznate sa situacijom. Naveli su da direktor planira da prisustvuje utakmici za bronzanu medalju i meču za zlatnu medalju u muškom hokeju ovog vikenda.

Američki hokejaški tim je juče u polufinalu igrao protiv Slovačke, a Patel je bio na utakmici.

Aktivan igrač hokeja

Portparol FBI-ja, Ben Williamson, tvitovao je da je članak CBS-a „dizajniran da zavara javnost“. Dodao je da je Patel na putovanju koje je planirano prije više mjeseci i da je imao zakazane sastanke sa italijanskim organima reda i bezbjednosnim zvaničnicima, kao i sa Tilmanom Fertittom, američkim ambasadorom u Italiji, ističući ulogu FBI-ja u bezbjednosti Olimpijade.

„Molim vas, recite im da navijam za najbolji tim u svijetu iz najbolje zemlje u svijetu“, rekao je Williamson, prenoseći riječi Patela tokom poziva u četvrtak.

Kash Patel, Foto: REUTERS/Mike Blake

Patel je odrastao igrajući hokej u New Yorku i opisuje sebe kao igrača, trenera i ljubitelja hokeja u svojoj zvaničnoj biografiji. Direktor FBI-ja igra u lokalnoj hokejaškoj ligi u Virginiji i učestvovao je prošle godine u dobrotvornoj NHL utakmici, igrajući odbranu za tim „Zakonodavaca“ protiv „Lobista“.

Nije mu prvi put

Korištenje avionskog prevoza agencije od strane Patela bilo je predmet pažnje prošle godine. Tada je navodno privatno koristio avion FBI-ja da bi gledao nastup svoje djevojke na profesionalnom hrvačkom događaju. Patel je oštro kritikovao kritičare i „saveznike“ u dugom postu na društvenim mrežama. Branio je svoju djevojku i nazvao izvještaje o svom putovanju „neosnovanim glasinama“. Javni podaci o letovima pokazali su putovanje FBI-ovim avionom u skladu sa nastupom Patelove djevojke na tom događaju. Sedmicu nakon putovanja, MS Now je izvijestio da djevojka, kantautorka Alexis Wilkins, ima sopstvenu bezbjednosnu pratnju FBI-ja.

Demokrate su pokrenule istragu o Patelovom korištenju aviona krajem prošle godine. Optužili su direktora FBI-ja da ga koristi za „dejting večeri“ u Tennesseeju i posjete prijateljima u Teksasu. Patel je navodno također koristio nove luksuzne BMW automobile za putovanja. Kupljeni su po njegovom zahtjevu, iako je agencija navela da su te kupovine bile najisplativija opcija. Patel je također istakao da je u obavezi da koristi vladine avione za putovanja zbog svoje funkcije direktora FBI-ja.

Antonio Pequeño IV, Forbes

FBI Denies That Kash Patel’s Olympics Trip Using Agency Jet Is For Personal Reasons