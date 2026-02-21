Originalna ideja: Otvoren bar za one koji razmišljaju o otkazu na poslu, pića i razgovori sa “barmenima” su besplatni

Osim po vrhunskim tehnološkim dostignućima, Japan će ostati upamćen i po jedinstvenom poslovno-ugostiteljskom konceptu. U Tokiju je, na lokaciji oko stanice Yokohama, u januaru otvoren bar samo za ljude koji razmišljaju o davanju otkaza, a pića i grickalice su besplatni.

Kako piše Yapan Today, bar je nazvan Tenshoku Sodan Bar ili Bar za konsultacije o promjeni posla, gdje pića slobodno teku, a karijerni putevi su tema razgovora. Barmeni su savjetnici iz službe za zapošljavanje LIA, te je cilj bara stvoriti prostor za vrstu razgovora koji se ne uklapaju u druga okruženja.

Ovo, po svom konceptu, jedinstveno mjesto, adresa je za one koji još uvijek nisu donijeli odluku da žele napustiti svoj posao, i oko 60 posto posjetitelja je upravo u takvoj fazi, gdje su njihovi osjećaji na granici između “Volim svoj posao i želim ovdje ostati zauvijek” i “Mrzim svoj posao i želim otići što je prije moguće”.

“Ležeran, ali ozbiljan razgovor o karijeri”

Na oficijelnoj stranici bara se navodi kako mogu pružiti konsultacije u vezi sa pitanjima: „Koji je posao pravi za mene?“, „Da li je trenutna plata pravedna?“, „Kada je najbolje vrijeme za promjenu posla?“, „Kako prepoznati ‘crnu kompaniju’?“ (onu koja loše ili nepošteno tretira svoje radnike.)…

Bar se nalazi u Yokohami, lučkom gradu južno od Tokija u prefekturi Kanagawa. Razgovori traju između 60 i 90 minuta, a rezervacije, koje su obavezne, vrše se putem popularne aplikacije za razmjenu poruka u Japanu Line. Prve i ponovljene konsultacije su besplatne, kao i piće, navodi se na stranici bara uz poruku: „Obavite ležeran, ali ozbiljan razgovor o svojoj karijeri.“

Pitanje koje vjerovatno mnogi postavljaju, gdje je ekonomska logika ovakvog mjesta? Sama činjenica da u Tenshoku Sodan Baru iza šanka rade profesionalni karijerni savjetnici iz agencije za zapošljavanje (LIA), ukazuje da bar nije samo bar, već i mjesto koje provlači ljude koji kasnije mogu postati njihovi klijenti i potencijalni kandidati za posao.

Unutrašnjost bara, Foto: Tenshoku Sodan Bar

Ovaj bar je zapravo novi konceptualni biznis Shote Umemoto, direktora LIA Grupe. Umemoto je na ovu ideju došao u ranim tridesetim godinama, nakon što je i sam promijenio šest puta posao u pet godina, frustriran, kako kaže, radnim mjestima koja ga nisu podsticala da napreduje ili poboljšava svoje vještine.

Kako je ispričao za The Japan Times, mislio je kako će njegova poslovna ideja privući desetak gostiju, ali ih je u januaru bilo oko 60. Iznenađen je kaže, i kako je vijest o njegovom poslu postala poznata na engleskom jeziku, budući da je usluga namijenjena lokalnoj radnoj snazi ​​i dostupna je samo na japanskom.

Vlastito iskustvo regrutiranja

Tenshoku Sodan Bar, pojašnjava on, funkcioniše na isti način kao i agencija za zapošljavanje: kompanije – klijent – plaćaju proviziju za uspješno zapošljavanje, dok osoba koja mijenja posao – proizvod ne plaća ništa, što je u skladu sa japanskim pravnim sistemom koji sprečava regrutere da naplaćuju usluge tražiocima posla.

„Tenshoku Sodan Bar je do sada uspješno zaposlio dva radnika, a još 15 ljudi trenutno prolazi kroz proces zapošljavanja. Sa provizijom od milion jena (6.495 dolara) po osobi, to je dovoljno za profitabilnost“, kaže Umemoto.

Foto: Tenshoku Sodan Bar

Budući da posao zauzima važan dio naših života, Umemoto kroz bar i razgovor u neformalnoj atmosferi nastoji osloboditi one koji dolaze po savjet da skinu početne fasade koje obično postoje prilikom formalnih razgovora u agencijama za zapošljavanje, te da shvate šta zaista žele od svog posla, svjestan kaže da mnogi jednostavno žele da se oslobode tereta i da neće mijenjati posao.

„Želio sam stvoriti mjesto gdje bi ljudi mogli da se riješe tatemae-a (japanski izraz za ponašanje i mišljenja koja osoba javno pokazuje kako bi održala harmoniju u društvu, često suprotno od njenog stvarnog osjećaja ili želje) i otvoreno govore“, kaže on za thejapantimes i prisjeća se vlastitog iskustva regrutiranja žene koja mu je rekla da voli ljude i da želi poziciju u kojoj je direktno povezana s klijentima. Međutim, prvog dana svog novog posla priznala je da zapravo mrzi razgovarati s ljudima i samo je rekla kako bi dobila posao. Na kraju je dala otkaz.