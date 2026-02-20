Najveća svjetska prehrambena kompanija više ne želi proizvoditi sladoled

Najveći svjetski proizvođač hrane i pića saopćio je u četvrtak da vodi „poodmakle pregovore” o prodaji preostalog dijela svog poslovanja sa sladoledom partneru iz zajedničkog ulaganja, kompaniji Froneri.

Ova divizija, koja uključuje brendove poput Häagen-Dazs i Drumstick, procijenjena je na gotovo milijardu švicarskih franaka (1,3 milijarde dolara). Nestlé planira prodati ove brendove britanskoj kompaniji Froneri u narednih godinu dana, ali će ostati partner u zajedničkom ulaganju.

Dionice Nestléa porasle su 3% tokom jutarnjeg trgovanja u Cirihu, prije nego što su djelimično izgubile ostvareni rast.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada proizvođač Nespresso aparata i KitKat čokoladica nastoji povećati prodaju i pojednostaviti svoje opsežno poslovanje pod vodstvom novog izvršnog direktora Philipp Navratil. Navratil je preuzeo funkciju u septembru od Laurent Freixe, koji je iznenada smijenjen jer nije prijavio romantičnu vezu s kolegicom na nižoj poziciji.

U godišnjem izvještaju o poslovanju, Nestlé je naveo da će se fokusirati na sektore kafe, hrane za kućne ljubimce, prehrane te hrane i grickalica.

„Fokusiramo naš portfelj na četiri poslovna segmenta, predvođena našim najjačim brendovima“, izjavio je Navratil u saopćenju.

U razgovoru s novinarima rekao je da je šest Nestléovih brendova sladoleda predstavljalo „odvraćanje pažnje” od ostatka portfelja, koji obuhvata žitarice, kafu, konditorske proizvode i smrznutu hranu, između ostalog.

„Zadržali smo tih šest poslovanja jer smo smatrali da možemo potaknuti rast, ali oni nemaju globalni obim“, dodao je. „Ne možemo ostvariti rast na isti način kao što to može Froneri.“

Froneri je osnovan prije deset godina kao zajedničko ulaganje Nestléa i britanskog proizvođača sladoleda R&R. Nestlé je 2019. godine prodao svoj američki sektor sladoleda Froneriju za 4 milijarde dolara.

Nestlé nije prva velika kompanija široke potrošnje koja se odriče sladoleda, proizvoda koji nosi specifične izazove, poput sezonske potražnje i potrebe za lancem snabdijevanja prilagođenim smrznutoj robi. Unilever je u decembru izdvojio svoju diviziju sladoleda, stvarajući najveću svjetsku kompaniju za proizvodnju sladoleda, The Magnum Ice Cream Company, kako bi se fokusirao na manji broj proizvoda.

U duhu racionalizacije poslovanja, Nestlé je već u procesu ukidanja oko 16.000 radnih mjesta širom svijeta, s ciljem smanjenja troškova, uključujući automatizaciju i primjenu vještačke inteligencije.

Nestlé, koji u Francuskoj proizvodi Guigoz, a u Ujedinjenom Kraljevstvu SMA, saopćio je da će nestašice zaliha i povrat određenih proizvoda imati blago negativan utjecaj na obim prodaje ove godine.

Prošlog mjeseca kompanija je povukla određene serije iz desetina zemalja, uključujući Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo, nakon što je u decembru u uzorcima proizvoda otkriven trag toksina cereulida. Konzumacija cereulida može izazvati povraćanje i proljev.

Foto: Pixabay

Francuska kompanija Danone također je povukla određene proizvode, uključujući neke serije brendova Aptamil i Cow & Gate u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U ažuriranju objavljenom ove sedmice, francusko ministarstvo zdravstva saopćilo je da istražuje smrt troje novorođenčadi koja su konzumirala formulu obuhvaćenu povlačenjem. „Do sada nije naučno utvrđena uzročno-posljedična veza“, navodi se u saopćenju.

Ovo povlačenje potaknulo je EU da postavi strožije granice dozvoljenog nivoa cereulida u proizvodima namijenjenim dojenčadi.

