Ronaldo uložio milione u platformu, vrijednost dionica eksplodirala u jednom danu

Ulaganje je objavljeno uz kvartalne rezultate kompanije, nakon čega je uslijedio snažan rast na berzi.

Fudbalska zvijezda Cristiano Ronaldo uložio je 7,5 miliona dolara u platformu zdravstvene tehnologije u vlasništvu svog dugogodišnjeg sponzora Herbalifea, objavila je ta kompanije za dodatke prehrani tokom predstavljanja poslovnih rezultata, što je potaknulo snažan rast cijene njezinih dionica na otvaranju tržišta u četvrtak.

Najplaćeniji fudbaler na svijetu platio je 7,5 miliona dolara za 10-postotni udio u podružnici Herbalifea HBL Pro2col Software LLC, softverskoj zdravstvenoj i nutricionističkoj tehnologiji koja funkcioniše tako da prikuplja zdravstvene i životne podatke korisnika te ih koristi za izradu personaliziranih planova prehrane i wellnessa.

Herbalife je objavio da je u četvrtom tromjesečju 2025. ostvario rast ukupne prodaje od jedan posto u odnosu na 2024, dok je prodaja u četvrtom tromjesečju porasla za 6,3 posto.

Sarađuju već godinama

Ronaldo je plaćeni partner Herbalifea dugi niz godina, no ovo je njegova prva javno objavljena investicija u tu kompaniju. U priopćenju koje je podijelio Herbalife, Ronaldo je ulaganje nazvao “prirodnom evolucijom” njihova partnerstva, dodavši da je saradnja s Herbalifeom “ono što ga motivira u ovoj fazi karijere”. Dionice Herbalifea porasle su više od 15 posto u četvrtak ujutro.

Ronaldo je zauzeo prvo mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih fudbalera svijeta u 2025, s ukupnom zaradom od 280 miliona dolara. Oko 50 miliona dolara došlo je iz aktivnosti izvan terena, uključujući njegove pothvate pod brendom CR7, koji obuhvataju hotele, fitness centre i satove. Ronaldov YouTube kanal UR Cristiano ima oko 77 miliona pretplatnika. Marketinška agencija Two Circles procjenjuje da na društvenim mrežama ima gotovo 1,04 milijarde pratitelja – više nego iko drugi na svijetu, što njegov imidž čini jedinstveno vrijednim.

Ronaldo bi ovog ljeta trebao nastupiti za Portugal na Svjetskom prvenstvu 2026. u Sjevernoj Americi. S 41 godinom bit će među najstarijim igračima na terenu te će loviti ličnu prekretnicu od 1.000 golova u karijeri. U svojoj biografiji ima dva naslova u Ligi nacija i jedan naslov evropskog prvaka, ali nikada nije osvojio Svjetsko prvenstvo. To bi mu bio prvi put da podigne taj prestižni trofej.

Izgubili dvije trećine vrijednosti

Ronalov odnos s Herbalifeom traje od 2013, kada je potpisao ugovor kao globalni ambasador brenda i službeni partner za prehranu. Kompanija je kasnije lansirala zajednički sportski napitak Herbalife24 CR7 Drive, razvijen uz Ronaldov doprinos i namijenjen sportašima i rekreativcima. Tokom proteklog desetljeća Herbalife je redovito uključivao Ronalda u globalne oglašivačke kampanje. Ronaldo trenutačno živi u Saudijskoj Arabiji i igra za klub Al Nassr. Herbalife je ranije, 2010, bio sponzor FC Barcelone, kada je ostvario kampanju s Lionelom Messijem.

Rast dionice u četvrtak dolazi nakon godina slabih rezultata, tokom kojih je vrijednost pala za otprilike dvije trećine u posljednjih pet godina. Godine 2012. milijarder Bill Ackman kladio se s milijardu dolara protiv Herbalifea, što je izazvalo široko medijski popraćen sukob s Carlom Icahnom, koji je zauzeo suprotnu stranu. Četiri godine kasnije, 2016, američka Savezna trgovinska komisija naložila je kompaniji da plati 200 miliona dolara i provede reforme u poslovanju kako bi riješila optužbe da je obmanjivala potrošače.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa

