Prvo čujete, a onda vidite: McLaren 750S Spider je čisti spektakl na točkovima

Britanski superautomobil privlači poglede poput rok zvijezde i nudi brutalne performanse bez kompromisa po pitanju udobnosti.

McLaren zapravo ne “vozi” toliko koliko preuzima kontrolu nad glasnim, uličnim topom koji dominira cestom. Moj cimer iz Airbnba je rekao da me je mogao čuti kako dolazim blok dalje. Na semaforima će vas navijači udariti šakom kroz vozačev prozor, ljudi će vas pitati šta radite, a djeca će vas tražiti da “nagazite” na gas.

Možda ćete, kao i ja jedne subote navečer na benzinskoj pumpi u Anaheimu, dobiti poziv na “zabavu”, iako ćete imati osjećaj da je poziv zapravo upućen automobilu, a ne vama. (Inače, često ćete biti na benzinskoj pumpi, jer je njena potrošnja goriva oko 16 litara na 100 kilometara.)

Fotografija: McLaren

McLaren 750S iz 2026. godine je superautomobil britanskog brenda sa centralno smještenim motorom i pogonom na zadnje točkove – evolucija modela 720S, ali sa više snage, manjom težinom i oštrijom aerodinamikom. Nudi se kao kupe sa fiksnim krovom ili, poput onog koji smo testirali, kao Spider sa tvrdim krovom. Izgrađen je oko monokok šasije od karbonskih vlakana (Monocage II), a McLarenovo hidraulično povezano ogibljenje pruža prepoznatljivu kombinaciju “staznih” refleksa bez pretjerano grube vožnje.

Šta je novo ove godine?

Nema velikih novosti – više se radi o održavanju postojećih performansi nego o pravom redizajnu.

Dizajn

Klasični McLaren – nizak nos, duboki bočni usisnici zraka koji pune V8 motor u sredini, prepoznatljiva diedarska vrata i karoserija koja izgleda kao da je dizajnirana više za protok zraka nego za pažnju – iako svakako privlači pažnju. Važni detalji su funkcionalni. Aktivna aerodinamika, uključujući zadnje krilo, i agresivni prednji aero paket dodatno naglašavaju njegov prepoznatljiv izgled. Niko vas neće zamijeniti za italijanskog konkurenta.

Fotografija: McLaren

Motor

Snagu osigurava 4,0-litarski V8 motor sa dva turbopunjača, opremljen elektronski kontroliranim twin-scroll turbinama i suhim podmazivanjem, uparen sa sedmostepenim mjenjačem sa dvostrukim kvačilom (SSG). Razvija 750 konjskih snaga i 800 Nm obrtnog momenta. McLaren navodi ubrzanje od 0 do 100 km/h za 2,8 sekundi i maksimalnu brzinu od 332 km/h, ali ja se u Los Angelesu nisam ni približio toj cijeni. Početna cijena u Evropi počinje od 320.000 eura, a ovisno o konfiguraciji može porasti i do 400.000 eura. Samo Volcani Blue boja košta oko 10.000 eura. Potrošnja je očekivano visoka – oko 15 litara na 100 kilometara, ovisno o težini vaše noge, i najvjerovatnije će biti teško. Vozilo teži 1389 kilograma.

Unutrašnjost

Kabina je čista i kompaktna, s volanom bez tipki i vertikalnim 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir koji kontrolira većinu funkcija. Apple CarPlay je uključen, ali Android Auto nije dostupan. Audio sistem s četiri zvučnika dolazi standardno, s mogućnošću nadogradnje na Bowers & Wilkins. Prostor za prtljagu? Mali prednji prtljažnik i polica iza sjedišta dovoljni su za stvari putnika preko noći, ali ne i za kofere.

Fotografija: McLaren

Kako se vozi?

Glasan i prekrasan. Brutalno je brz na ravnom, ali prava priča je koliko ostaje stabilan kada put postane težak, zahvaljujući hidrauličnom ovjesu i aktivnoj aerodinamici koja neprimjetno radi u pozadini. Impresivna aerodinamika, snažno ubrzanje i vožnja koja može biti iznenađujuće udobna kada se popusti gas su njegove glavne vrline, kao i dubok, uzbudljiv zvuk motora. Najbolje ga je doživjeti na autoputu s malo prometa, po toplom danu, s otvorenim krovom. Neće vam slomiti leđa. Morate praktički “ući” i “izaći” iz njega, ali ako ste razumno fit starija osoba, nećete biti ukočeni. Visok i glomazan? Ovo nije automobil za vas. To je automobil za uživanje na otvorenom putu, a ne za svakodnevnu vožnju – i u tome nema ništa loše. Ako možete priuštiti McLaren, možete priuštiti još jedan automobil za gradske dužnosti.

Prostor za poboljšanje

Na semaforima morate čvrsto držati kočnicu kako biste spriječili da automobil odskače naprijed. U gustom saobraćaju to brzo postaje zamorno. Iako možete podići ovjes kako biste spriječili zaglavljivanje podvozja, čuo sam taj iritantni zvuk struganja više puta – više od dva puta – prilikom izlaska sa kosih parkinga ili iz vlastitog prilaza.

Fotografija: McLaren

Sigurnost

Klasične tehnologije pomoći vozaču ovdje nisu u prvom planu. Naglasak je na sistemima koji pomažu da automobil ostane bez ogrebotina – prednji i zadnji parking senzori su standardni, a kamera sa 360 stepeni je opcionalna.

Zaključak

Euforija nije prestajala tokom tri dana koliko sam imao auto. Gdje god sam se pojavio – na cesti, na parkingu ili na ulici – bilo je kao da je Elvis ušao u zgradu. Ako imate novca, kupite ovaj auto i uživajte u popularnosti i adrenalinu koji pruža.

Josh Max, saradnik Forbesa (link originalnog članka)