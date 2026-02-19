Prosječna starost političara naglo raste: Da li bi trebalo da postoji starosna granica

Rahm Emanuel, nekadašnji kongresmen i bivši gradonačelnik Chicaga, kao i vjerovatni kandidat za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke 2028. godine, zalaže se za obaveznu starosnu granicu za odlazak u penziju za predsjednike, potpredsjednike, članove Kongresa, članove vlade i savezne sudije.

Jedan bivši američki predstavnik i senator rekao je za Wall Street Journal da je Kongres „najveći dom za penzionere u svijetu. Odlazite tamo i radite vrlo zanimljive stvari umjesto da igrate kribidž, backgammon ili golf“.

Od osamdesetih godina prošlog vijeka prosječna starost članova Predstavničkog doma porasla je sa 51 na 58 godina, a u Senatu sa 54 na 64 godine. Nije to samo slučaj s članovima Kongresa. Sudije Vrhovnog suda poznate su po tome što ostaju na funkciji do smrti ili dok su na samrti.

Joe Biden je napustio predsjedničku funkciju sa 82 godine. Primjetno je slabio čak i prije nego što je ušao u Ovalni kabinet. Uprkos napredovanju demencije, dozvoljeno mu je da odsluži cijeli mandat.

I naravno, predsjedniku Donaldu Trumpu uskoro predstoji 80. rođendan.

Primjeri uspješnih političara u godinama

Međutim, proizvoljna starosna granica nije rješenje ni za izabrane zvaničnike ni za članove vlade koje imenuje predsjednik. Historija obiluje primjerima ljudi koji su vrlo sposobno obavljali dužnosti i poslije 75. godine, uključujući predsjednika Ronalda Regana.

Prije i tokom Drugog svjetskog rata, ministar rata SAD-a, koji je takođe nadgledao razvoj atomske bombe, bio je Henry Stimson. Usred rata proslavio je 75. rođendan i odigrao ključnu ulogu u pobjedi, do koje je došlo dvije godine nakon što je napunio 75 godina.

Foto/Shutterstock

Jedna od najznačajnijih ličnosti u britanskoj historiji bio je William Gladstone, koji je u drugoj polovini 19. stoljeća, četiri puta bio premijer, dva puta nakon što je navršio 75 godina. Zapravo, imao je 85 godina kada se povukao sa posljednjeg mandata.

Winston Churchill je bio nadomak 77. rođendana kada je drugi put izabran za premijera.

Francuz Georges Clemenceau bio je u kasnim sedamdesetim godinama kada je postao premijer tokom najmračnijih dana Prvog svjetskog rata. „Tigar“, kako su ga zvali, snažno je ujedinio demoralisanu zemlju i vojsku na ivici sloma i poveo ih ka pobjedi.

Mahathir Mohamad, koji je bio premijer Malezije od 1981. do 2003. godine, vratio se u politiku 2018. i ponovo postao premijer u 92. godini. Niko nije dovodio u pitanje njegovu mentalnu bistrinu niti ko je čvrsto držao konce vlasti.

Druga stvar je veći problem

Jedan razuman način da se, osim neglasanja za njih, riješi pitanje ostarjelih političara u Washingtonu jeste uvođenje ograničenja mandata.

Recimo, osam uzastopnih godina u Predstavničkom domu i dva mandata, odnosno 12 godina, u Senatu. Ograničenja mandata posebno su primjerena za Predstavnički dom, gdje rasprostranjeno prekrajanje izbornih jedinica u praksi omogućava političarima da biraju svoje birače, a ne obrnuto. Što se tiče saveznih okružnih i apelacionih sudija, kao i sudija Vrhovnog suda, Ustav je jasan.

Njihov mandat traje doživotno. Međutim, fokusiranje na godine zanemaruje pravi problem u Washingtonu, a to je veličina i obim vlade.

Steve Forbes, glavni urednik Forbesa

Should There Be A Mandatory Retirement Age For Presidents, VPs And Other Lawmakers And Officials?