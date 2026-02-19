Zašto se danas dobar TV ne bira samo po specifikacijama, nego po tome kako se uklapa u svakodnevni život

Nekada smo televizor birali kao tehnički uređaj. Danas ga biramo kao dio doma. Jer TV više nije samo ekran za filmove i sport. On je mjesto gdje počinje vikend maraton serija, gdje djeca igraju igre, gdje se prati velika utakmica, ali i gdje dnevni boravak dobija svoj karakter. Zato pitanje više nije samo „kakve su mu specifikacije“, nego kako će se uklopiti u moj život?

Kada slika mora biti savršena bez obzira na uslove

Ako volite filmski doživljaj u mraku, OLED modeli donose duboku crnu i impresivan kontrast, uz Glare-Free tehnologiju koja smanjuje refleksije. Za gaming entuzijaste tu je vrhunski odziv i fluidan prikaz pokreta – iskustvo koje se zaista osjeti.

S druge strane, Neo QLED modeli podižu ljestvicu kada je riječ o svjetlini i preciznosti boja. Samsung je još 2001. godine započeo razvoj tehnologije kvantnih tačaka, a 2014. razvio nanokristalni materijal bez kadmija, čime je postavio temelje za daljnji napredak. Danas, s više od 150 patenata, ova tehnologija omogućava 100% volumen boja prema DCI-P3 standardu.

Ukratko, kvantne tačke su ultra fine poluvodičke čestice, hiljadama puta tanje od ljudske kose, koje omogućavaju izuzetnu tačnost boja i svjetlinu. Samsung QLED modeli su globalno certificirani kao „Real Quantum Dot Display“ od strane TÜV Rheinland, zahvaljujući Blue Backlightu, QD sloju i čistom spektru boja, što ih svrstava u zlatni standard Quantum Dot televizora.

Dodajte tome 4K AI Upscaling i Color Booster Pro i dobijate sliku koja ostaje impresivna bez obzira na sadržaj.

TV koji razmišlja umjesto vas

Bez obzira birate li OLED ili Neo QLED, ono što ih povezuje je Vision AI. AI Picture unapređuje rezoluciju i detalje, AI Sound prilagođava zvuk tako da dijalog bude jasan, a AI Optimization inteligentno podešava postavke prema prostoru i sadržaju. Umjesto da vi podešavate TV, on se prilagođava vama.

Više od same kupovine

U Bosni i Hercegovini dostupna je promocija produžene garancije 2+3 godine, dok za velike dijagonale (83’’ i više) vrijedi Big Inch VIP servis s besplatnom dostavom i instalacijom. Premium iskustvo tako ne završava na kasi, već traje godinama.

Na kraju, dobar TV danas nije samo tehnički napredan uređaj. On je pametan, estetski prilagodljiv i spreman da prati vaš ritam.

Specifikacije su i dalje važne, ali način na koji se uklapa u svakodnevni život postao je presudan.