Kineski robotski psi naoružani su raketama i mijenjaju budućnost ratovanja

Prošle sedmice na Svjetskom sajmu odbrane 2026 u Rijadu, kineski proizvođač naoružanja je predstavio četveronožnog borbenog robota koji na leđima nosi četiri protivtenkovske vođene rakete. Sistem PF-070, kompaktan po dimenzijama i modularnog dizajna, predstavljen je kao platforma spremna za serijsku proizvodnju i međunarodnu prodaju, izložena pred delegacijama iz cijelog Bliskog istoka i Azije koje su pažljivo pratile demonstraciju.

Kineski ekosistem odbrambene robotike ubrzano sazrijeva, i to bez mnogo pažnje zapadnih medija. Četveronožni roboti kompanije Unitree, prvobitno komercijalne platforme namijenjene industrijskom i istraživačkom tržištu, počeli su se pojavljivati na vježbama Narodnooslobodilačke vojske Kine još prije nekoliko godina.

Državni mediji prikazivali su robotske pse s mitraljezima u vježbama upada i čišćenja objekata. Spuštani su na krovove pomoću višerotornih dronova. Testirani su u simulacijama urbanih borbi.

Svaki korak bio je postepen, metodičan i u potpunosti u skladu s načinom na koji Kina integriše civilnu tehnologiju u svoju strategiju vojne i civilne fuzije. Predstavljanje na WDS 2026 logičan je nastavak tog pravca.

Tehnička konfiguracija PF-070 kombinuje precizno vođene protivoklopne sposobnosti s niskoprofilnim, akustički tihim i terenski prilagodljivim šasijama. Četiri kompaktna lansera raketa, raspoređena u konfiguraciji po dva, izvedena su iz prenosivih sistema koji su već u kineskom arsenalu.

Elektrooptičko ciljanje, termalno osmatranje, laserski daljinomjer i domet djelovanja od dva do četiri kilometra zaokružuju borbeni paket. Sistem zadržava čovjeka u petlji odlučivanja o upotrebi oružja: arhitektura odlučivanja je namjerna, a ne rezultat hardverskog ograničenja.

U gradovima, uski prostori i smanjene udaljenosti čine glavne borbene tenkove taktički nezgrapnim. Timovi s protivtenkovskim vođenim raketama, s druge strane, izlažu operatere riziku.

Robot koji nosi iste te rakete, djeluje ispred pješadijske linije, nisko pri zemlji, sa smanjenim termalnim potpisom i bez posade koju treba štititi, značajno mijenja računicu. Sama raketa nije nova. Novo je sredstvo isporuke.

Kada su general John Allen i Amir Husain pisali o konceptu „Hyperwar“, osnovna teza nije bila da će autonomno oružje u potpunosti zamijeniti vojnike. Bilo je to da će sistemi potpomognuti vještačkom inteligencijom, koji djeluju brzinom mašine, skratiti ciklus odlučivanja i djelovanja do tačke na kojoj tradicionalne komandne strukture teško mogu držati korak.

PF-070 je još jedan pokazatelj tog pravca. Distribuirana smrtonosnost uz niske troškove, raspoređena u velikom broju i međusobno umrežena.

Turska proizvodi slične robotske pse

U mnogo čemu, ovo je oblik budućeg bojišta kakvim smo ga dugo zamišljali, a Kina nije jedina koja ide tim putem.

Turski Roketsan je već na sajmu IDEF 2025 ponudio na tržištu robotskog psa naoružanog raketama pod nazivom KOZ. Nekoliko vojnih analitičara primijetilo je vizuelnu i funkcionalnu sličnost PF-070 s tom platformom.

Da li je kineski sistem izvedenica ili paralelni razvoj manje je važno od onoga što potvrđuje: prepreke za ulazak u oblast naoružane kopnene robotike dovoljno su niske da više država može razviti ove sposobnosti u okviru jednog ciklusa vojne nabavke.

Sjedinjene Američke Države također su aktivne u ovoj oblasti, ali na drugačiji način. Ghost Roboticsov Vision 60 testiran je u zoni odgovornosti CENTCOM-a, naoružan kupolom s puškom potpomognutom vještačkom inteligencijom, optimizovanom za borbu protiv dronova.

Marinski korpus demonstrirao je robotske pse koji nose protivoklopne rakete M72. Američki sistemi češće su usmjereni na borbu protiv bespilotnih letjelica, izviđanje i podršku, umjesto na direktnu protivoklopnu vatru. Da li je to rezultat strateškog izbora, institucionalne tromosti ili principijelnog opreza prema autonomnim smrtonosnim sistemima, zavisi koga pitate, a iskren odgovor je vjerovatno kombinacija sve troje.

Naoružani četveronožni roboti kao globalni fenomen

Naoružani četveronožni roboti sada su globalni fenomen. Ukrajina se obavezala na raspoređivanje jedinica robotskih pasa na prvoj liniji. Rusija je još 2022. prikazala verziju naoružanu RPG-om.

U zoni CENTCOM-a provedena su testiranja više aktera. Tehnologija je operativna, širi se i izvozi. Značajno je da Kina već izvozi operativni koncept, ne samo hardver.

Na antiterorističkoj vježbi Šangajske organizacije za saradnju „Interaction-2024“ u Xinjiangu, robotski psi naoružani puškama djelovali su zajedno s trupama iz svih deset država članica, uključujući Pakistan. Za zemlje u kineskoj strateškoj orbiti, izlaganje ovim sistemima kroz zajedničke vježbe prvi je korak ka eventualnoj nabavci.

Prikaz u Rijadu bio je i jasan čin tržišnog pozicioniranja. Nisu javno objavljeni izvozni ugovori, ali publika nije bila slučajna. Više od pedeset kineskih odbrambenih kompanija učestvovalo je na WDS 2026, a delegacije koje su razmatrale PF-070 nisu bile tamo kao turisti. Globalno tržište autonomnih kopnenih sistema upravo se formira, a Kina, poput Turske i Izraela prije nje na tržištu dronova, namjerava biti dobavljač.

U zapadnim komentarima postoji tendencija da se ovakvi razvoji događaja prikazuju kao trka u kojoj neko pobjeđuje ili gubi — okvir korisniji za prikupljanje sredstava nego za analizu. Produktivnije pitanje je šta širenje jeftine, precizne i autonomne kopnene smrtonosnosti znači za planiranje i izvođenje vojnih operacija.

Kada svaka razumno finansirana država može rasporediti stotine potrošnih platformi s raketama umjesto nekoliko oklopnih vozila s posadom, logika upotrebe sile se mijenja. Mijenja se i računica iscrpljivanja. Također i odvraćanje.

Inženjerska faza kopnene borbene robotike odavno je iza nas. Sada smo u fazi raspoređivanja. Doktrina, pravo i strategija su oblasti koje tek trebaju sustići tehnološki razvoj.

Amir Husain, Forbes