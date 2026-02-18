Oživljene su nade za hidroelektranu na rijeci Savi, koja je trebala biti izgrađena odavno

Brojne vlade su pokušale započeti izgradnju hidroelektrane Mokrice na donjem toku rijeke Save, ali uvijek bezuspješno. Konačno, početkom 2022. godine, prethodna vlada Janeza Janše utvrdila je da javna korist od proizvodnje električne energije u projektu nadmašuje javnu korist od očuvanja prirode i dala zeleno svjetlo za početak gradnje.

Upravni sud je potom presudio u korist podnosilaca tužbe u tužbi koju je podnijelo Slovenačko društvo za istraživanje riba u maju 2023. godine, izvijestila je STA. Društvo, koje kao svoju primarnu misiju navodi zaštitu autohtonih vrsta riba i njihovih staništa, tada je vjerovalo da će hidroelektrana “nepopravljivo uništiti tekuću rijeku i biodiverzitet”.

Novi pokušaj u martu

Slično tome, neposredno pred kraj mandata, vlada Roberta Goloba se uhvatila u koštac s ovim “tvrdim orahom”. Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike Bojana Kumra jučer je u obnovljenom postupku izdalo javno saopćenje za prevlast druge javne koristi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije nad javnom koristi očuvanja prirode u slučaju izdavanja građevinske dozvole za hidroelektranu Mokrice.

Ministar prirodnih resursa i prostornog planiranja Jože Novak danas je, zajedno s Kumrom i predstavnicima Slovenačke direkcije za vode, prisustvovao sastanku na ovu temu s predstavnicima kompanije Hidroelektrarne na Savi, koja vodi projekat.

Ministar Novak je rekao da ministarstvo ima “jasnu ambiciju” da utvrdi izuzetak od postizanja ciljeva kvaliteta vode za hidroelektranu Mokrice. Očekuje se da će se to dogoditi “u okviru ovog mandata”. Javna rasprava traje do 18. marta, što znači da završava samo četiri dana prije izbora.

Izdavanjem rješenja o izuzeću, očekuje se da će ministarstvo ove godine obezbijediti osnovu za dobijanje građevinske dozvole, rekao je Novak. Dodao je da razmatraju i neke inicijative za projekte zaštite od poplava u tom području i da se kao najracionalnije rješenje čini sprovođenje mjera zaštite od poplava u okviru sveobuhvatnog projekta hidroelektrane.

Kumer je rekao da odluka o dominantnom položaju također sadrži “obavezne mjere ublažavanja i kompenzacije te monitoring” koje će trebati biti provedene nakon potencijalne realizacije projekta kako bi se osigurali ciljevi očuvanja prirode i održao integritet zaštićenih područja.

Deceniju od posljednjeg otvaranja

Slovenija je izgradila svoju posljednju hidroelektranu 2017. godine, hidroelektranu Brežice na donjem toku rijeke Save. Projektom hidroelektrane Mokrice upravlja kompanija Hidroelektrarne na donjoj Savi (HESS), koja je u vlasništvu Gen energije. To je posljednja, šesta hidroelektrana na donjem toku rijeke Save.

Prema prvobitnim planovima, trebala je biti izgrađena 2018. godine, ali je završetak projekta odgođen zbog komplikacija s njegovim smještajem u prostoru. Izgradnji hidroelektrane Mokrice posebno se protivi Slovenačko društvo za istraživanje riba, koje je nedavno uspješno osporilo odluku vlade Janeza Janše na upravnom sudu u aprilu 2023. godine da u ovom projektu energetski interesi prevladavaju nad interesima očuvanja prirode.

Od tada nije bilo vidljivog napretka na projektu, iako je HESS tvrdio da nastavljaju s radom. „Težimo što prije realizirati višenamjenski projekt“, rekli su za Forbes Sloveniju pretprošle godine, ali su naveli da Kumrovo nadležno ministarstvo mora ponoviti postupak nadjačavanja javnog interesa. Kumer je 2024. godine u Narodnoj skupštini (DZ) rekao da bi postupak mogao biti završen do kraja te godine, ali se to nije dogodilo. Razlog nije poznat.

Nakon što Vlada Slovenije donese odluku i ona postane pravosnažna, kompanija mora dobiti građevinsku dozvolu. Na pitanje kolika je investicija, iz HESS-a su nam 2024. godine rekli da će nova vrijednost, uzimajući u obzir tržišne uslove, biti utvrđena nakon dobijanja građevinske dozvole.