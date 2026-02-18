Forbes Magazin: Kako je nastao jedan od najambicioznijih urbanih projekata svijeta (VIDEO)

U novoj emisiji Forbes Magazina donosimo intervju sa Jasenkom Hot. Jasenka duže od dvije decenije živi i radi u Švedskoj. Formalno obrazovanje i kako kaže znanje stekla je u Bosni i Hercegovini gdje je završila i Mašinski fakultet, dok je profesionalni razvoj gradila u sistemu koji snažno vrednuje znanje, stručnost i postignuća.

Danas radi na prestižnom urbanom projektu Stockholm Royal Seaport, jednom od najambicioznijih razvojnih poduhvata na svijetu, poznatom po klimatskoj neutralnosti, integraciji obnovljivih izvora energije i vrhunskim standardima održive gradnje.

Profesionalno doprinosi i implementaciji direktiva Evropske unije o energetskoj efikasnosti zgrada, prilagođavanju evropskih standarda nacionalnim propisima i razvoju strategija za smanjenje emisija.

Fokus njenog rada je stvaranje zgrada koje kombinuju minimalnu potrošnju energije, vrhunski kvalitet unutrašnje klime i dugoročnu održivost.

Donosimo i detalje nedavno održanog Poslovnog foruma BiH – Saudijska Arabija koji je u Sarajevu okupio više od 150 kompanija.

Evropska Unija priprema opsežnu reformu svog carinskog sistema, kojeg je 2023. godine predložila Evropska komisija, a Vijeće EU u julu prošle godine odobrilo međuinstitucionalne pregovore s Evropskim parlamentom. Ako reforma bude provedena kako je planirano, svaki paket koji ulazi u EU, neovisno o veličini i cijeni, podlijegat će istim kontrolama i dadžbinama.

Prvi korak u tom pravcu bit će uvođenje privremene fiksne carinske stope od tri eura za sve pakete vrijednosti manje od 150 eura koji ulaze u EU, od 1. jula ove godine.

Kako će se carina obračunavati i kako će se njeno uvođenje odraziti na online kupovinu iz BiH saznajte u Forbes Magazinu.

