Najbrži voz na svijetu već se testira – vozi preko 600 kilometara na sat

Japan trenutno testira ono što bi mogao biti najbrži voz u historiji. Riječ je o prototipu serije L0 japanskog maglev voza, kojeg prozvodi Centralnojapanska željeznička kompanija (JR Central). Testira se na brzini do 603,5 kilometara na sat (km/h), a saobraćat će na budućoj liniji Chūō Shinkansen, koja je trenutno u izgradnji između Tokija, Nagoje i Osake, prenosi Euronews.

Ovaj voz daleko nadmašuje jedini komercijalni maglev voz na svijetu, trenutni kineski Shanghai Maglev, koji dostiže brzinu od 460,2 km/h. Nasuprot njima, francuski TGV i italijanski AGV Italo, imaju maksimalne operativne brzine između 306 i 354 km/h.

Od Tokija do Nagoye za samo 40 minuta

Putovanje vozom između Tokija i Nagoye traje između sat i pol ili preko dva sata, ovisno o liniji. Uvođenjem voza serije L0, ovo vrijeme bi se smanjilo na 40 minuta, na udaljenosti od oko 286 km.

Linija koja bi se produžila do Osake, transformisala bi tri najveća japanska grada u međusobno povezanu urbanu regiju.

Usporedbe radi, voz sa sličnim performansama bi prešao udaljenost između Bukurešta i Orade (600km) za oko sat vremena, u poređenju sa deset do dvanaest sati koliko je trenutno potrebno trenutnoj željeznici, prenosi Railway Pro.

Zašto je prototip L0 tako brz

Ovaj prototip koristi magnetnu levitaciju (maglev), koja eliminiše fizički kontakt između voza i pruge, čime se voz podiže i vodi magnetnim poljima, dok pogon obezbjeđuje linearni elektromotor, koji drastično smanjuje trenje i mehaničko habanje.

S druge strane, zahtijeva i ogromna ulaganja, a dosadašnji troškovi iznose oko 59 milijardi eura. Njegov završetak je planiran do kraja 2027. godine, ali je odgođen za osam godina, što znači da je realniji datum inauguracije sada planiran između 2034. i 2035. godine.

Kineski CRRC Changchun glavni rival

Prototip L0 ima svog rivala u Kini, a riječ je o CRRC Changchunu, koji ima za cilj maksimalnu brzinu od 600 km/h. Changchun bi mogao smanjiti vrijeme putovanja između Pekinga i Šangaja na 2,5 do 3 sata, sa sadašnja četiri.

Dok koristi hibridni koncept – kreće se na točkovima malim brzinama i ulazi u režim magnetne levitacije iznad praga od približno 150 km/h. Iako Kina nije objavila jasan okvir za komercijalni rad, smatra se da je ovaj projekat pokušaj smanjenja jaza sa Japanom.

Međutim, za sada će ostati projekti sa snažnom simboličnom i tehnološkom ulogom, jer njihov problem leži u visokim troškovima, ograničenom potražnjom i poteškoćama u integraciji.

Hoće li se naći u Evropi

Ultrabrzi maglev voz serije L0 izaziva oduševljenje, ali njegovo uvođenje na tržišta poput Velike Britanije ili Evrope suočava se s izazovima. Kako navodi Euronews, ova tržišta više cijene udobnost, luksuz i slikovito putovanje nego samu brzinu, osim na važnim poslovnim rutama poput London-Pariz.

Pored toga, L0 zahtijeva ogromna ulaganja u infrastrukturu, jer ne može koristiti postojeće pruge i treba posebne tunele. Također, potrošnja energije mu je veća, a kapacitet manji od evropskih vozova, što otežava ekonomsku isplativost.

Inače, Japanci su krajem 90-tih modelirali svoj brzi voz po uzoru na ptice vodomare, kako bi riješili problem zvučnih udara u tunelima. Vodomari mogu zaroniti iz zraka u vodu brzinom do 40 km/h zahvaljujući aerodinamičnom, šiljastom kljunu. Inspirisani tim oblikom, inženjeri su proveli testove za mjerenje valova pritiska od metaka različitih oblika i dizajna ispaljenih u cijev, te otkrili da je idealan oblik tadašnjeg brzog voza Shinkansena gotovo identičan kljunu vodomara.

Tako je dizajnirana nova serija vozova po uzoru na ovu pticu.

