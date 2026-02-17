Xiaomi u Evropi: Brend inovacija i ambicija iza pametnih telefona

Xiaomi je ušao na evropsko tržište krajem 2017. godine i od tada bilježi rast, zauzevši treće mjesto u Evropi. Kineska kompanija više nije tek novi igrač, već se etablirala kao ključni učesnik na tržištu pametnih telefona, a prema izvještaju Counterpoint Research, sigurno se nalazi u top tri, zajedno sa Appleom i Samsungom.

Xiaomi nastoji konsolidirati tu poziciju, promijeniti percepciju o kompaniji i proširiti se izvan tržišta pametnih telefona. Kompanija koja je počela kao softverski proizvođač sada se okreće fizičkim prodavnicama uz online prisustvo, promovišući ekosistem koji podržava “ljude, automobile i dom.”

Forbes je razgovarao sa Jia Wei, šeficom marketinga Xiaomija za zapadnu Evropu, o naslijeđu kompanije, novoj strategiji maloprodaje i dugo očekivanom električnom vozilu. Upitana je za Xiaomijev cilj.

“Pokušavamo donijeti inovacije i tehnologiju svima, i to se nikada nije promijenilo”, kazala je.

Kako je Xiaomi prešao od vlastitog OS-a do proizvodnje pametnih telefona

Danas je Xiaomi poznat po svojim telefonima, ali osnove kompanije leže u netradicionalnom startu koji joj je dao prednost nad konkurencijom. Prije proizvodnje prvog pametnog telefona, Xiaomi je bio softverska kompanija, nudeći vlastitu verziju Androida pod nazivom MIUI. Ako ste željeli MIUI na svom telefonu, morali ste instalirati cijeli operativni sistem, proces koji nije bio za one slabijeg srca, ali su oni koji su ga prošli postali dio brzo rastuće zajednice.

Foto/Forbes/Xiaomi Mi Mix 2

“Pomogli smo svima da promijene percepciju kako pametni telefon treba da funkcioniše,” objasnila je Wei. “Zbog toga nas ljudi vide drugačije nego druge brendove.” Fokus na softver stvorio je lojalnu, strastvenu globalnu zajednicu tehnički orijentiranih ranih korisnika koji su vjerovali brendu prije nego što je zvanično lansiran u Evropi.

MIUI nije bio jedini prilagođeni ROM, postojale su i druge verzije koje su stalno ažurirane. Glavni rival bio je LineageOS, a usporedbe između ta dva sistema bile su jednako žustre kao i rasprave iOS vs Android. MIUI je povučen 2024. godine, dok se LineageOS i dalje razvija.

Zajednica oko Xiaomija postala je moćan marketinški resurs već kada je prvi Xiaomi hardver stigao krajem 2017. Brend ambasadori su bili prisutni kada su Mi Mix 2 i Mi A1 debitovali na španskom tržištu, a zajednica je rasla kako je Xiaomi napredovao širom Evrope.

Zašto Xiaomi otvara maloprodajne prodavnice

Xiaomi se fokusira na fizičko tržište i novu strategiju maloprodaje kako bi oslobodio dodatni rast u Evropi. To je prirodan razvoj provjerenog modela koji se koristi u Kini. I Kina i Evropa su počele s online prodajom, a zatim uvele vlastite maloprodajne prodavnice. Dvojno prisustvo dizajnirano je da bude besprijekorno: “Bez obzira hoće li kupci proizvod kupovati online ili offline, iskustvo će biti potpuno isto.”

Strategija je u punom zamahu i u Evropi. Kompanija je otvorila 10 prodavnica, a još 10 će biti otvoreno tokom 2026. godine. Prva prodavnica u Velikoj Britaniji otvorena je krajem januara 2026. Međutim, Xiaomi nije jedina kompanija koja ima prostor na glavnim ulicama.

Očigledna usporedba je Apple Store. Samsung polako gradi svoje prisustvo na glavnoj ulici kako bi implementirao vlastiti pristup: “Gdje god je potrošač, Samsung će biti.” Može li Xiaomi da se izdvoji? Wei ističe da je širina proizvoda ključna za prodavnice i budući rast Xiaomija.

“Vidjet će mnoštvo proizvoda koje nikada ranije nisu vidjeli,” obećala je Wei. Pametni telefoni će ostati glavni proizvod, a prodavnice mogu pokazati širi portfolio IoT i povezanih pametnih uređaja na način koji nije moguć online.

Prodavnice također omogućavaju Xiaomiju da poveća vidljivost kod potrošača koji možda ne prate tehnološke rubrike i nisu upoznati s imenom Xiaomija. “Ljudi vide tu prodavnicu i ljudi će kupovati u njoj,” potvrdila je Wei. Zajednica se već pokazala posjećujući prodavnice, dok će dugoročni efekti biti pažljivo praćeni.

Zašto Xiaomi gradi električni automobil

U budućnosti, tokom 2026. i nadalje, Xiaomi će se osloniti na dva ključna proizvoda koja doprinose njegovoj 360-stepenoj viziji.

Električni automobil Xiaomi SU7 doseže 100 km/h u manje od tri sekunde, Foto: Xiaomi

Prvi je serija Xiaomi pametnih telefona, što ostaje glavni fokus kompanije. Fotografija se smatra glavnim diferencijalom na tržištu, a partnerstvo s Leica to potvrđuje. “Pokušavamo izgraditi vrlo strukturiran ekosistem saradnje s partnerima, fotografima i institucijama,” pojašnjava Wei.

To potvrđuju i nezavisna testiranja. DXOMark visoko ocjenjuje Xiaomi 17 Ultra u kategorijama boje, teksture i šuma.

Xiaomi već godinama povezuje pametne telefone i lične uređaje s kućnim uređajima, pa drugi stub možda iznenađuje: “To je naša velika igračka,” ponosno kaže Wei. “Naše električno vozilo.”

“S autom ćemo moći ponuditi 360-stepeno iskustvo, odnosno čovjek, automobil, dom, u našim novim prodavnicama,” objašnjava Wei. Električni automobil će biti izložen u prodavnicama uz kompletan portfolio proizvoda, što potrošačima omogućava praktično iskustvo i Xiaomiju objašnjenje svoje filozofije.

Kuda Xiaomi ide 2026. i dalje

Wei jasno opisuje ciljeve Xiaomija za 2026.: “Želimo biti prepoznati kao brend vođen dizajnom i inovacijama.”

Da bi to postigli, Xiaomi mora prodavati više od pametnih telefona. Tehnologiju mora integrisati u život potrošača, od telefona u džepu do povezanih uređaja u domu, te u svakodnevnom putovanju.

Xiaomi je već prošao put od alternativnog OS softverskog dobavljača do vlastite proizvodnje pametnih telefona, a zatim do globalnog prisustva na online i offline tržištima. Portfolio pametnih kućnih uređaja širi se u šire lifestyle tržište, a električni automobil je još veći korak u demonstraciji ambicije kompanije.

“Xiaomi je zaista inovativni izazivač,” podsjeća Wei, “i došli smo ovdje da ostanemo.”

Ewan Spence, Forbes