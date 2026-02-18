U ledenoj pećini pronađene bakterije otporne na 10 vrsta antibiotika

U dubinama pećine Scărișoara, jedne od najvećih ledenih pećina u Rumuniji, sačuvane pod 5.000 godina starim slojem leda, naučnici su otkrili soj bakterije Psychrobacter SC65A.3, otporan na moderne antibiotike.

Bakterije mogu preživjeti hiljadama godina u ekstremnim uslovima: pod drevnim ledenim pokrivačima, pod morem ili u glacijalnim jezerima.

Rumunski istraživači su sada otkrili da su sojevi SC65A.3 bakterije Psychrobacter prilagođeni hladnoći i otporni na 10 modernih antibiotika iz osam različitih klasa.

„Bakterijski soj Psychrobacter SC65A.3, izolovan iz ledene pećine Skarişoara, uprkos svom drevnom porijeklu, pokazuje otpornost na nekoliko modernih antibiotika i nosi preko 100 gena povezanih s otpornošću“, rekla je Cristina Purcarea, autorica studije i naučnica na Institutu za biologiju Rumunske akademije u Bukureštu.

Ledeni blok u pećini ima 100.000 kubnih metara i star je oko 13.000 godina, što ga čini najvećim i najstarijim podzemnim ledenim blokom.

Istraživački tim je izbušio 25 metara dugu ledenu jezgru iz dijela pećine poznatog kao Velika dvorana. Analizirajući fragmente leda iz tog dijela, izolovali su različite bakterijske sojeve i sekvencirali njihove genome kako bi utvrdili koji geni omogućavaju sojevima da prežive na niskim temperaturama, a koji daju antimikrobnu otpornost, izvještava Euronews.

Purkarea je dodao da se antibiotici na koje su pronašli otpornost široko koriste u oralnim i injekcijskim terapijama za liječenje ozbiljnijih bakterijskih infekcija u kliničkoj praksi, poput tuberkuloze, kolitisa i infekcija urinarnog trakta.

Prethodne studije su analizirale druge sojeve bakterije Psychrobacter, uglavnom zbog njihovog biotehnološkog potencijala, ali profili otpornosti tih bakterija na antibiotike su uglavnom nepoznati, navodi se u studiji.

„Proučavanje mikroba poput Psychrobacter SC65A.3, dobijenih iz milenijumima starih ledenih naslaga u pećinama, otkriva kako se otpornost na antibiotike prirodno razvijala u okruženju mnogo prije nego što su moderni antibiotici uopće korišteni“, rekao je Purcarea.

Fotografija: Shutterstock

Iako je antimikrobna rezistencija prirodna pojava, hronična upotreba antibiotika je ubrzava, što podstiče diverzifikaciju i širenje gena otpornosti na antibiotike, istakli su istraživači.

“Ako topljenje leda oslobodi ove mikrobe, ovi geni bi se mogli proširiti na moderne bakterije, dodatno pogoršavajući globalni izazov otpornosti na antibiotike. S druge strane, oni proizvode jedinstvene enzime i antimikrobne spojeve koji bi mogli inspirirati nove antibiotike, industrijske enzime i druge biotehnološke inovacije”, rekao je Purcarea.

Rezultati, objavljeni u časopisu Frontiers in Microbiology, otkrili su da, s obzirom na to da 20 posto Zemljine površine čine smrznuta staništa i da niske temperature karakteriziraju veliki dio biosfere, razumijevanje mikroba prilagođenih hladnoći postaje sve važnije zbog brzih klimatskih promjena.

Rastuća zabrinutost

Antimikrobna rezistencija (AMR) uzrokuje milione smrtnih slučajeva svake godine širom svijeta. U Evropi se procjenjuje da je uzrok više od 35.000 smrtnih slučajeva godišnje, a očekuje se da će se taj broj povećati u narednim godinama.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) saopštio je prošle godine da je nekoliko faktora stvorilo “savršeno okruženje” za antimikrobnu rezistenciju u cijeloj regiji.

Starenje stanovništva Evrope čini ljude podložnijim infekcijama, šire se patogeni otporni na lijekove, ljekari i pacijenti prekomjerno koriste antibiotike, a postoje i ozbiljni nedostaci u naporima za prevenciju i kontrolu infekcija.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), jedna od šest bakterijskih infekcija u svijetu danas je otporna na standardne tretmane.

