Evo pet obnovljivih izvora energije koji oblikuju novu globalnu ekonomiju u 2026.

Obnovljiva energija nalazi se u središtu klimatske politike, ekonomske konkurentnosti i energetske sigurnosti širom svijeta. Razumijevanje načina na koji ove tehnologije funkcionišu i kako utječu na cijene električne energije, kvalitet zraka, otpornost infrastrukture i otvaranje radnih mjesta može značajno povećati javno prihvatanje i ubrzati njihovu primjenu u društvu.

Solarna energija

Solarna energija pretvara sunčevu svjetlost direktno u električnu energiju pomoću fotonaponskih ćelija. Kada sunčeva svjetlost pogodi solarni panel, pobuđuje elektrone unutar poluprovodničkih materijala, stvarajući električnu struju. Ta struja prolazi kroz inverter, koji je pretvara u upotrebljivu električnu energiju za domaćinstva ili elektroenergetsku mrežu.

Foto/Pexels

Prema podacima organizacije Ember, globalna potražnja za električnom energijom porasla je za 2,6% u prvoj polovini 2025. godine, ali je taj rast u potpunosti pokriven povećanjem proizvodnje iz obnovljivih izvora, predvođenih solarnom energijom, koja je sama pokrila 83% dodatne potražnje.

Ova tehnologija je također među najjeftinijim izvorima nove električne energije. Prema Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju, solarne elektrane velikih razmjera danas su jeftinije od novih termoelektrana na ugalj ili gas u većini zemalja. Za prosječnog vlasnika kuće, krovni solarni sistemi mogu smanjiti račune za struju i obezbijediti rezervno napajanje u kombinaciji s baterijama. Za države, solarna energija jača energetsku nezavisnost i smanjuje uvoz goriva.

Energija vjetra

Vjetroturbine koriste kinetičku energiju kretanja zraka. Kada vjetar okreće lopatice, rotor pokreće generator koji proizvodi električnu energiju. Energija vjetra na moru (offshore) posebno brzo raste jer su morski vjetrovi jači i stabilniji.

Foto/Pexels

Prema Globalnom vijeću za energiju vjetra (GWEC), 2025. godina bila je rekordna po instalacijama vjetroelektrana, s globalnim povećanjem kapaciteta od oko 150 gigavata, što predstavlja rast od 8,8% u odnosu na ranije prognoze.

Rast je prvenstveno predvodila Azija, pri čemu se Kina približila instaliranih 100 GW, Indija postavila nacionalni rekord od 6,3 GW, Evropa dodala 22,5 GW, dok se očekuje da će Sjedinjene Američke Države premašiti 7 GW. GWEC predviđa da će globalni kapacitet energije vjetra premašiti 2 teravata do 2030. godine, uz snažnu ekspanziju tržišta u razvoju u Azijsko-pacifičkoj regiji, kako energija vjetra postaje sve povezanija s dugoročnim rastom BDP-a i energetskom sigurnošću.

Hidroenergija

Hidroenergija koristi energiju tekuće vode za okretanje turbina povezanih s generatorima. Većina velikih sistema oslanja se na brane, gdje se akumulirana voda ispušta kroz turbine. Manji projekti „protočnog tipa“ proizvode energiju bez velikih akumulacija.

Foto/Pexels

Prema izvještaju World Hydropower Outlook Međunarodne asocijacije za hidroenergiju, hidroenergija ostaje najveći svjetski izvor obnovljive električne energije, osiguravajući oko 14,3% globalne proizvodnje struje i pružajući ključnu fleksibilnost mreže u više od 150 zemalja. Globalni kapacitet hidroenergije povećan je za 24,6 gigavata u 2024. godini, uključujući 16,2 gigavata konvencionalnih hidroelektrana i 8,4 gigavata reverzibilnih (pumpnih) sistema.

Međutim, velike brane mogu imati ekološke i društvene posljedice, uključujući narušavanje ekosistema i raseljavanje zajednica. Savremeno planiranje sve više stavlja naglasak na održivost i uključivanje lokalnih zajednica.

Geotermalna energija

Geotermalna energija koristi toplotu pohranjenu ispod Zemljine površine. Buše se bunari do podzemnih rezervoara tople vode ili pare, koja pokreće turbine za proizvodnju električne energije.

Foto/Pexels

Prema izvještaju REN21 Global Status Report 2025, u 2024. godini dodano je najmanje 400 megavata novih geotermalnih kapaciteta, čime je globalni kapacitet dostigao približno 15,1 gigavat. Tokom posljednjih pet godina neto povećanje iznosilo je oko 1 gigavat, pri čemu je 2024. zabilježila najveći godišnji rast od 2019. godine i oko trećinu više od prethodnog petogodišnjeg prosjeka.

Proizvodnja geotermalne električne energije dostigla je procijenjenih 99 teravat-sati, što čini oko 1% globalne obnovljive električne energije, dok je direktna upotreba geotermalne toplote porasla za gotovo 20% na približno 245 teravat-sati, odnosno oko 3% obnovljive toplote. U 2024. godini 28 zemalja proizvodilo je električnu energiju iz geotermalnih izvora. Za razliku od solarne i energije vjetra, geotermalna energija može osigurati kontinuiranu baznu proizvodnju, nezavisno od vremenskih uslova.

Bioenergija

Bioenergija potiče iz organskih materijala poput poljoprivrednog otpada, drvnih peleta ili biogasa iz deponija i farmi. Kada se ti materijali sagorijevaju ili prerađuju, oslobađaju energiju koja se može pretvoriti u električnu energiju ili toplotu.

Prema izvještaju Global Bioenergy Statistics Report Svjetske bioenergetske asocijacije, bioenergija je u 2023. godini osigurala 56 egzadžula energije (1 egzadžul = 10¹⁸ džula), što predstavlja 9% globalne energije i čini je najvećim obnovljivim izvorom u sistemu koji je i dalje više od 80% zasnovan na fosilnim gorivima. U 2024. godini bioenergija je proizvela 711 teravat-sati električne energije, oko 7% globalne obnovljive struje, te osigurala 73% obnovljive toplote širom svijeta. Biogoriva su dostigla 4,73 egzadžula u sektoru transporta, dok je globalna proizvodnja etanola iznosila 118 milijardi litara, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilom.

Klimatske koristi bioenergije u velikoj mjeri zavise od načina nabavke sirovina. Neodrživa eksploatacija može povećati emisije, dok sistemi zasnovani na otpadu mogu značajno smanjiti emisije.

Energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima

Obnovljiva energija oblikuje način na koji ekonomije rastu, elektroenergetske mreže funkcionišu i države osiguravaju energetsku nezavisnost. Svaka tehnologija ima posebnu ulogu. Solar se brzo širi i smanjuje marginalne troškove proizvodnje.

Energija vjetra jača industrijske kapacitete i energetsku sigurnost. Hidroenergija stabilizuje mreže. Geotermalna energija pruža pouzdanu baznu proizvodnju. Bioenergija povezuje električnu energiju, toplotu i transport na način na koji nijedan drugi obnovljivi izvor ne može. Zajedno čine komplementaran sistem koji postavlja temelje moderne energetske ekonomije.

Tranzicija je vođena troškovnom konkurentnošću, pouzdanošću sistema i nacionalnim strategijama. Zemlje koje razumiju kako ove tehnologije funkcionišu i koje ih inteligentno integrišu definisat će narednu fazu ekonomskog liderstva.

Dianne Plummer, Forbes