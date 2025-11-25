Nuklearna energija se vraća na velika vrata i biće je sve više zahvaljujući umjetnoj inteligenciji

Atomska energija se vraća zahvaljujući nezasitnim potrebama za umjetnom inteligencijom, Trumpovoj naklonosti i entuzijazmu mladih biznismena koji prikupljaju milijarde za izgradnju mini reaktora. Koristi su neograničene.

U fabrici kompanije Aalo Atomics, površine 3.700 kvadratnih stopa, na južnoj strani Austina u Teksasu, radnici premeštaju čelične ploče debljine 16 milimetara na mašine koje ih polako savijaju i oblikuju u cilindre širine 3,5 metara, koji se zatim zavaruju u posude visoke 7,5 metara. Ovo bi moglo biti jeftinije prepustiti drugima. Ali suosnivač i izvršni direktor kompanije Aloe, Matt Loszak, želi da ovaj posao obavlja interno. Svaka od tih posuda će na kraju sadržavati srce nuklearnog fisijskog reaktora snage 10 megavata (MW). Pet ovih reaktorskih jedinica Alo-1, koje rade zajedno, napajaće jednu električnu turbinu od 50 MW. Dovoljno da pokrije potrebe velikog data centra ili 45.000 domova.



“Ovo nije reaktor na papiru. Zapravo se gradi”, kaže Lozak, 35-godišnji kanadski inženjer koji je sada u svom trećem startupu. U avgustu je Alo počeo da radi na lokaciji Nacionalne energetske laboratorije u Idahu. Planira dostići “kritičnost” tamo do 4. jula 2026. godine. To je 250. rođendan Amerike i rok koji je predsjednik Donald Trump postavio za najmanje tri američka startupa da dokažu da njihovi napredni dizajni nuklearnih reaktora funkcionišu. Da bi se postigla kritičnost, Alo će napuniti jednu posudu standardnim sklopovima gorivnih šipki, a zatim pokrenuti samoodrživu lančanu reakciju nuklearne fisije.



Proizvodnja električne energije? To dolazi kasnije. Čak i nakon što dostigne kritičnost, Alo će i dalje morati izgraditi svoj proizvodni i lanac snabdijevanja. Kao i potpisivanje ugovora sa podatkovnim centrima i dobijanje konačnog odobrenja od Komisije za nuklearnu regulaciju (NRC). “Postavit ćemo tvornicu, smanjiti troškove i imati ovaj proizvod Svetog grala”, obećava Lozak. Traži do 93.000 kvadratnih stopa za gigafabriku i nedavno je zaposlio Brysona Gentilea. On je vodio proizvodnju Falcona 9 u Muskovom (Elon Musk) SpaceX-u. To bi trebalo da uspostavi masovnu proizvodnu operaciju Al-a. „Ono što je Elon uradio [s električnim automobilima i raketama] je kao pretrčati milju za manje od četiri minute. Kada se to dogodi, svi kažu: ‘Čekaj, ovo je moguće.'“ Nada se da će početi proizvoditi električnu energiju 2027. godine.

Centri podataka potiču rast

Potražnja za električnom energijom vrtoglavo raste, uglavnom zbog podatkovnih centara koji gutaju energiju. Oni stoje iza procvata vještačke inteligencije. Lozak nije jedini nuklearni poduzetnik koji planira zajahati val milijardi umjetne inteligencije. Oko desetak kompanija s imenima poput Valar Atomics, Oklo, Kairos Power i X-energy utrkuje se u usavršavanju, certificiranju i instaliranju nove generacije malih, montažnih reaktora. Oni bi mogli napajati pojedinačne podatkovne centre ili se povezati s većim električnim mrežama.



Do sada su u 2025. godini, rizični kapital, investitori dionica, milijarderi, Ministarstvo energetike i drugi uložili više od 4 milijarde dolara u ove i druge nove američke nuklearne poduhvate, u odnosu na oko 500 miliona dolara u 2020. godini, prema PitchBooku. Desetine milijardi više bit će potrebne ako se nuklearna energija želi vratiti. Dvogodišnji Alo prikupio je 136 miliona dolara (100 miliona u augustu), a glavni investitor je Valor Equity Partners milijardera Antonia Graciasa. Valor je bio jedan od prvih institucionalnih investitora u Teslu. Gracias, koji je član upravnog odbora SpaceX-a, rekao je za Forbes da će Alo biti pobjednik zbog svoje posvećenosti proizvodnji i vertikalnoj integraciji “slično Teslinom pristupu baterijama, električnim vozilima i robotici”.

Poslovna prilika

Neće svi ovi startupi uspjeti. Ali čini se da su zvijezde poravnate za povratak nuklearne energije. Potražnja postoji, Sam Altman (Sam Altman) iz OpenAI-a rekao je da će mu za osam godina trebati nevjerovatnih 250 gigavata energije. (Toliko troši Brazil). Realističniji analitičari predviđaju da će do 2030. godine podatkovnim centrima biti potrebno dvostruko više od trenutnih 40 GW.

Po trenutnoj prosječnoj industrijskoj cijeni električne energije od devet centi po kilovat-satu, 40 GW bi koštalo 32 milijarde dolara godišnje. Ali cijene će rasti ako potražnja raste brže od kapaciteta. Analitičari očekuju da će plinske turbine pokriti možda 60% potreba. Međutim, rasprodate su četiri godine unaprijed. Ugalj ostaje nepopularan (bez obzira koliko puta Trump to naziva “lijepim i čistim”). Vjetar i solarna energija, osim što su meta Trumpa, ne pružaju pouzdanost 24/7 koju podatkovni centri zahtijevaju. To je veliki prostor koji nuklearni startupi mogu popuniti.



“Ima dovoljno prostora da svi dobro posluju, jer svijetu treba toliko energije i više”, kaže iranski milijarder Kamal (Kam) Ghaffarian. On je poduzetnik u zrakoplovnoj industriji i osnivač kompanije X-Energy sa sjedištem u Rockvilleu, Maryland, koja razvija plinom hlađeni nuklearni reaktor.

Poreske olakšice za nuklearnu energiju

Naravno, mnogi se i dalje protive nuklearnim reaktorima, posebno u njihovoj neposrednoj blizini. Ali podrška je sada široka i dolazi odozgo. Od povratka u Ovalni ured u januaru, Trump je otkazao masovne projekte vjetroelektrana na moru. Zaustavio je solarni megaprojekat i potpisao zakon o budžetu, kojim se ukidaju poreske olakšice za projekte vjetra i sunca čija izgradnja počinje nakon sljedećeg 4. jula. Ali isti zakon je sačuvao i proširio podsticaje za nuklearnu energiju. To su poreski krediti za nove projekte koji sada iznose do 40% investicije. Trumpova administracija također reformira poznatu sporu i opreznu Komisiju za nuklearnu regulaciju (NRC). Ovo bi trebalo ubrzati odobravanje novih projekata. On također planira olakšati licenciranje, dijelom podsticanjem startupova da postavljaju reaktore na vojnim bazama ili na lokacijama poput laboratorije u Idahu. Imali su nuklearne aktivnosti još od Projekta Manhattan u Drugom svjetskom ratu.



Dok suosnivač Microsofta Bill Gates već dvije decenije slavi nuklearnu energiju kao odgovor na globalno zagrijavanje, sada se pridružuju i drugi glasovi. Ljudi kažu: “Da smo danas izumili nuklearnu fisiju, smatrali bismo je čarobnim rješenjem za klimatske promjene”, kaže Drew Wandzilak. On je partner u VC fondu Alumni Ventures, koji je investirao u X-energy, Alo i Valar. “Ona je toliko moćna.”

“Svjetlo” za siromašne zemlje

U Alu, Lozak i njegov suosnivač, tehnički direktor Yasir Arafat, 39, također imaju lične razloge za oživljavanje nuklearne energije. Lozakova astma iz djetinjstva se smirila nakon što je njegova rodna provincija Ontario zamijenila obližnje termoelektrane na ugalj nuklearnim. Arafat je radio matematičke zadaće uz svjetlost svijeća u Bangladešu prije nego što je došao u SAD kao student i stekao magistarsku diplomu iz nuklearnog inženjerstva na Državnom univerzitetu Sjeverne Karoline. Njegova karijera pokriva širok spektar. Radio je na velikom Westinghouseovom AP1000, reaktoru od 1.100 MW. Zatim se 2019. godine preselio u laboratoriju u Idahu kako bi vodio dizajn mikroreaktora. Suosnivači se nadaju da će jednog dana prodati svoje male, masovno proizvedene reaktore ne samo kompanijama za vještačku inteligenciju, već i siromašnim, energetski gladnim nacijama. Alo na bengalskom znači “svjetlost”.



Ne tako davno, budućnost nuklearne energije izgledala je sumorno. Nakon što je cunami izazvao katastrofu u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima 2011. godine, i Japan i Njemačka su počeli zatvarati postrojenja. Američka industrija, sa svoje strane, ima problema još od djelimičnog topljenja reaktora Three Mile Island u Pennsylvaniji 1979. godine. Nesreća je mjesecima dominirala naslovnicama. Ali mala količina oslobođene radijacije, prema NRC-u, nije predstavljala prijetnju.

Povratak nuklearnoj energiji

Međutim, regulatorne posljedice slučaja Three Mile dovele su do otkazivanja projekata i strožih NRC pravila. To je doprinijelo kašnjenjima i porastu troškova za velike nuklearne elektrane. Nakon 15 godina, Georgia Power je konačno završila svoju elektranu u Augusti, Georgia, 2024. godine s dva Westinghouse AP1000 reaktora sposobna za napajanje 1,7 miliona domaćinstava. Trošak je premašio 30 milijardi dolara, što je više nego dvostruko više od prvobitnog budžeta. Navodno, zbog nedokazanog inženjeringa, nepostojećih lanaca snabdijevanja i nedostatka kvalificiranih radnika. Izgradnja elektrane iste veličine s plinskim turbinama (pod pretpostavkom da bi se mogle pronaći) koštala bi samo sedam milijardi. Činilo se da SAD više nisu sposobne efikasno graditi velike nuklearne elektrane. Danas postoji 94 velika reaktora (mnogi stariji od 40 godina), u odnosu na 112 iz 1990. godine.

Ministarstvo odbrane, Gates i drugi uglednici već su ulagali u nove dizajne reaktora kada je ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine i nezasita potreba industrije umjetne inteligencije za energijom podigla nuklearnu plimu. Evropska unija, očajnička da se riješi ruskog plina i nafte, odlučila je da se nuklearna energija bez emisija u nekim slučajevima može smatrati “zelenom”. Meta, Amazon i Google su već potpisali dugoročne ugovore o kupovini nuklearne energije. Čak se i Three Mile Island vraća u igru. Njegov preživjeli reaktor, zatvoren 2019. godine, sada se priprema za ponovno pokretanje nakon što je Microsoft pristao da kupuje svu njegovu energiju za narednih 20 godina. Preimenovan je u Crane Clean Energy Center.

Novi projekti

Sa 40 godina, Mike Laufer, izvršni direktor i suosnivač Kairos Powera, već je veteran “nove nuklearne ere”. Već je izgradio, upravljao i demontirao demonstracijsku elektranu u Albuquerqueu, Novi Meksiko. “Za devet godina smo mnogo naučili”, kaže on. Kairos sada gradi Hermes 1, svoj prvi reaktor za proizvodnju energije (demonstracijski), kao i Hermes 2, svoj prvi komercijalni reaktor, koji bi trebao isporučivati ​​50 MW električnoj mreži Uprave doline Tennessee do 2030. godine. Google je pristao kupiti oko 500 MW energije iz reaktora Hermes do 2035. godine.



Sjedište Kairosa je u preuređenom hangaru za avione u bivšoj mornaričkoj zračnoj bazi u Alamedi, Kalifornija, južno od UC Berkeleyja, gdje su Laffer i njegova dva suosnivača doktorirali. Startup očekuje 303 miliona dolara finansiranja od Ministarstva energetike do završetka projekta Hermes 1 2028. godine. (Laffer odbija reći da li je njegov otac milijarder, Henry Laufer, matematičar koji je sa pokojnim Jimom Simmonsom osnovao pionirski hedž fond Renaissance Technologies, investitor.)

Otporno na terorizam i nesreće

Kairosov prefabrikovani modularni sistem zasnovan je na decenijama napretka u dizajnu reaktora sa rastopljenom fluoridnom soli. Koristi inovativno “kuglično” gorivo poznato kao TRISO (Tri-Structural-Isotropic). Ovo gorivo se koristi u mnogim novim reaktorima i glavni je razlog zašto pristalice tvrde da su novi sistemi otporni i na topljenje nuklearnih reaktora i na terorističke napade. Sitna zrna uranijum dioksida (veličine sjemenki maka) obložena su milimetarskim slojevima koji izoluju uranijum i sadrže opasne produkte fisije. Kairos zatim oblaže TRISO grafitom kako bi formirao sfere veličine loptice za golf. Kada su mnoge od ovih loptica blizu jedna drugoj, mogu izazvati reakcije fisije.

Višeslojni premaz sprječava da gorivo ikada dostigne temperaturu potrebnu za nekontroliranu lančanu reakciju (ili topljenje). Pristalice tvrde da čak i ako bi lopovi ukrali hiljade TRISO peleta iz mini-reaktora, bilo bi im teško učiniti bilo šta opasno s njima. A ako bi reaktor bio uništen, ekipa za čišćenje bi mogla sigurno pokupiti pelete. Kairos je razvio vlastitu TRISO proizvodnu liniju, koju seli u laboratorijski kompleks Ministarstva energetike u Los Alamosu, kako bi konačno mogao “peletizirati” obogaćeni uranij. “Proizvodnja u kući je ključni dio naše strategije”, kaže Laffer.



Isaiah Taylor, 26-godišnji osnivač i izvršni direktor dvogodišnjeg startupa Valar Atomics, također planira koristiti TRISO gorivo, ali ga još ne proizvodi. Previše je zauzet razvojem onoga što Steve Marcus iz Riot Venturesa opisuje kao “Toyotu Corollu reaktora, a ne Lamborghini”. U septembru je startup sa sjedištem u El Segundu u Kaliforniji započeo rad u Utahu na svom prvom demonstracijskom reaktoru. U novembru je Vallar najavio rundu finansiranja od 130 miliona dolara i saopštio da je dostigao kritičnost nulte snage (fisija bez proizvodnje električne energije) u svom testu jezgra reaktora u Los Alamosu.

Naučio sam nuklearni inženjering

Nije jasno da li kritika nulte sile ispunjava Trumpov cilj. U svakom slučaju, Taylor očekuje da će dostići punu kritičnost (tj. proizvodnju električne energije) do predsjednikovog roka, 4. jula, sa svojim visokotemperaturnim plinom hlađenim reaktorom “Ward 250” (nazvanim po njegovom djedu, Wardu Schaapu, naučniku Projekta Manhattan). Valar je već izgradio termalni prototip koji se testira na istim radnim temperaturama i pritiscima, ali bez uranijumskog goriva. “U jezgro upumpavamo snagu – pola megavata, što je kao 16 gradskih blokova Los Angelesa”, kaže Taylor. Njegov tim je pronašao curenja i mnogo naučio dok su stalno rastavljali i sastavljali prototip.



Tayloru se žuri. Odrastao u Idahu, napustio je srednju školu sa 16 godina i iskoristio vrijeme koje bi proveo na fakultetu da sam uči nuklearni inženjering. Njegov borbeni stav privlači investitore i uticajne osobe iz MAGA-e. “On ima jedinstvenu sposobnost da uvjeri ljude i pridobije ih za misiju”, kaže Marcus. Nije iznenađenje da je među Valarovim investitorima Palmer Luckey, milijarder iz Forbesa koji je 2014. godine bio na Forbesovoj listi 30 ispod 30 godina, a koji je prodao svoj VR startup Oculus kompaniji Meta sa samo 21 godinom i suosnivač proizvođača visokotehnološkog oružja Anduril sa 24 godine.

Isaiah Taylor; Foto: Ethan Pines za Forbes

Problemi s dozvolama

Ove godine, Vallar se pridružio tužbi protiv NRC-a, tvrdeći da regulator predugo odobrava nove reaktore i da možda uopće nema ovlaštenja za regulaciju mini-reaktora. (Ostali tužitelji su startupovi Last Energy i Deep Fission, plus države Teksas, Utah, Louisiana, Florida i zakonodavno tijelo Arizone). Postupak je obustavljen zbog pregovora o nagodbi. “Nuklearna energija nam je potrebna sada”, a ne nakon trogodišnjeg preispitivanja, kaže izvršna direktorica Deep Fissiona, Liz Muller, 47. Kompaniju je osnovala sa svojim ocem, penzionisanim profesorom fizike u Berkeleyju. Dvogodišnji startup je u septembru prikupio 30 miliona dolara javnom ponudom. Njihova neobična metoda uključuje bušenje rupe promjera 70 centimetara, kilometar i po duboko u zemlju, spuštanje kanistera uranijumskog goriva u nju, a zatim punjenje rupe vodom. Reaktor je zagrijava i proizvodi energiju, dok jezgro ostaje sigurno u čvrstoj stijeni.



“Tokom naredne dvije godine vidjet ćemo ko zaista može graditi, a ko ne”, kaže Miller.



Jedan startup koji je iskoristio ogromno interesovanje, a da nije ni izgradio probni reaktor, je Oklo. Osnovali su ga 2013. godine bračni par Jacob (Jacob) i Caroline DeWitte (Caroline DeWitte). Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, bio je predsjednik kompanije od 2015. do aprila. Kompanija je izašla na berzu u transakciji SPAC-a 2024. godine, a tržišna vrijednost od 15 milijardi dolara (u odnosu na vrhunac od 26 milijardi dolara u oktobru) učinila je oboje DeVite milijarderima. Iako je Oklo započeo pripremne radove na lokaciji pored Nacionalne laboratorije Idaho, malo je vjerovatno da će dostići kritičnost prije sljedećeg 4. jula. Međutim, on ima prijatelje na visokim pozicijama. Ministar energetike Chris Wright ranije je bio član odbora Okla. Ovo je najpoznatija od pola tuceta javno trgovanih kompanija za minijaturne reaktore. “[Oklina] akcija je vrlo simbolična za javno raspoloženje. Svi podržavaju nuklearnu energiju i žele ulagati u nju”, kaže Marcus iz Riota.

Nuklearni milijarderi

Treba napomenuti da čak ni najbogatiji, najinteligentniji i najmoćniji ljudi na svijetu ne mogu stvoriti novi reaktor samo po želji. Bill Gates je suosnivač Terra Powera 2008. godine. Nakon 17 godina i skoro 4 milijarde dolara investicija od Gatesa, Ministarstva energetike, Nvidie, HD Hyundai i drugih, kompanija još uvijek nema odobrenje NRC-a za svoj dizajn reaktora sa rastopljenom soli od 350 MW.



Također, postoji mogućnost, posebno s obzirom na Trumpovo stalno mijenjanje stavova, da budućnost možda pripada staromodnim velikim nuklearnim elektranama, a ne fabrički sastavljenim jedinicama. Nakon što je prošao kroz bankrot i promjene vlasništva, Westinghouse je dobio novu priliku u oktobru kada je Trumpova administracija obećala ubrzati izdavanje dozvola i finansiranje za nove reaktore vrijedne 80 milijardi dolara (dovoljno za izgradnju pet do deset AP1000 jedinica), u zamjenu za to da država uzme 20% “udjela u profitu” iznad 17,5 milijardi dolara do 2029.



To su odlične vijesti za Fermi Americu sa sjedištem u Amrilu u Teksasu, koja je stvorila najbogatijeg novog nuklearnog milijardera. On je suosnivač i izvršni direktor Tobyja Neugebauera (53). Privatni investitor i sin bivšeg republikanskog kongresmena, Neugebauer (i njegova porodica) dostigli su neto vrijednost od šest milijardi dolara nakon što je Fermi izašao na berzu u oktobru. Fermi planira izgraditi kolosalne podatkovne centre koje će pokretati najmanje četiri reaktora AP1000 pored Pantexa, postrojenja Ministarstva energetike u regiji Teksasa koje decenijama proizvodi plutonijumske jezgre za nuklearne bojeve glave. “Ako ne možete izgraditi nuklearnu elektranu ovdje, ne možete je izgraditi nigdje”, kaže Neugebauer.

Njegovi suosnivači su Rick Perry (bivši guverner Teksasa i prvi Trumpov sekretar za energetiku) i njegov sin Griffin. Kao i mnoge kompanije za vještačku inteligenciju, Fermi je blizak administraciji. Neugebauer je odabrao Cantor Fitzgerald, kojim upravlja porodica sekretara za trgovinu Howarda Lutnicka, da vodi inicijalnu javnu ponudu (IPO). Druga Latnikova kompanija, brokerska kuća Newmark, navodno je zaradila milione na naknadama osiguravajući zemljište za Fermi.

Stvar patriotizma

Osim toga, Neugebauer nije inovator, već neko ko razvija projekat. Zaposlio je Mesuta Uthmana, rođenog u Turskoj, kao glavnog inženjera nuklearne izgradnje. Sada američki državljanin, učestvovao je u izgradnji prva četiri reaktora AP1000 u Kini, zatim još jednog u Bugarskoj i četiri u UAE. “Imamo nekoga ko nije početnik. Ima 13 poljubaca iza sebe”, hvali se Neugebauer. Kaže da će, kada startupovi za mini reaktore budu spremni, rado izgraditi još gigavata svojih reaktora na istoj lokaciji.



Neugebauer je osiguran i s druge strane. Već ima naručenih 2,5 GW plinskih turbina i planira izgraditi 11 GW plinske energije prije nego što bude završen prvi reaktor. Ali njegova dugoročna vizija je da Amarillo bude centar savezne vlade za vještačku inteligenciju na atomski pogon. “Razlog zašto se bavimo nuklearnom energijom je taj što smo patrioti”, kaže on. “Kina gradi 33 [velika] reaktora, i to ne za klima-uređaje. Oni grade ogromnu količinu energije. Zato nam je potrebna nuklearna umjetna inteligencija.”

