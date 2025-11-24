Ukrajinska strana legija pred gašenjem, dobrovoljci upozoravaju na opasnost

Ukrajina planira praktično ugasiti jednu od glavnih struktura koja je tokom rata okupljala strane dobrovoljce, Međunarodnu legiju pri Kopnenim snagama, potvrđuju izvori. Ovaj potez je među legionarskim dobrovoljcima izazvao zabrinutost da će izgubiti teško stečeni identitet jedinice i biti razmješteni u nepoznate strukture, što, kako tvrde, može koštati života.

„Najveća briga nam je da ćemo biti premještani, da će se jedinice raspasti i da ćemo nasumično završiti tamo gdje procijene da nas trebaju, samo da bi se provela ova promjena“, rekao je jedan vojnik koji se već godinu i po bori u Legiji, za Kyiv Independent, pod uvjetom anonimnosti.

„Riječ je o (oko hiljadu vojnika) koje će razbacati po različitim područjima, pod tuđom komandom, a takve promjene uvijek donesu greške. Greške koje bi se mogle izbjeći da samo zadrže postojeću strukturu“, dodao je.

Kopnene snage, kojima je Legija inače podređena, nisu odgovorile na upit Kyiv Independenta o razlozima ili detaljima najavljenih strukturnih promjena do trenutka objave teksta. Ova odluka ne utiče na drugu Međunarodnu legiju koja djeluje pod Obavještajnom upravom Ministarstva odbrane (HUR).

Legija je osnovana u februaru 2022. na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskog. Omogućila je stranim dobrovoljcima da se bore uz ukrajinsku vojsku i odigrala je zapaženu ulogu i na bojnom polju i politički.

Prema trenutnom planu, tri borbena bataljona Legije biće pojedinačno prebačena u jedan jurišni puk ili brigadu, rekao je jedan oficir upoznat s procesom, također pod uvjetom anonimnosti. On, kao i više legionara koji su dali izjave, nadaju se da govore javno kako bi sačuvali Legiju u sadašnjem obliku, tvrdeći da nema potrebe za promjenama.

REUTERS/Stringer

Nije jasno da li će puk ili brigada kojoj bi legionari bili dodijeljeni biti pod komandom Kopnenih snaga ili novoformiranih Jurišnih snaga. Prema riječima oficira, transfer bi trebao biti završen do kraja godine, nakon čega jedinice više neće postojati pod jedinstvenim okvirom Legije.

U oktobru imenovani pukovnik Valentin Manko, koji je ranije optuživan za kršenje operativne sigurnosti na TikToku i kritikovan od ukrajinskih novinara i volontera zbog objava s netačnim ili pretjerano optimističnim ocjenama stanja na frontu, sada predvodi Jurišne snage – upravo strukturu pod koju bi Legija mogla potpasti. Njegovo imenovanje i dalje stoji uprkos kritikama, koje je Manko negirao.

U objavi na Facebooku od 16. novembra, Kopnene snage su navele da se mijenja njihov sistem saradnje sa stranim dobrovoljcima, s ciljem „bolje integracije, jednakih mogućnosti sa ukrajinskim vojnicima i racionalnije upotrebe ljudskih resursa“.

„Ključni princip novog modela je maksimalno iskorištavanje njihovog iskustva, motivacije i profesionalnih vještina u jedinicama gdje su najpotrebniji“, navodi se.

Promjene se tiču oko 1.000 vojnika iz prvog, drugog i trećeg bataljona Legije, dok će četvrti postati centar za trening novih stranih dobrovoljaca.

„Shvatamo da će barem u početku efikasnost jedinica vjerovatno pasti i da će biti teško popuniti jedinice strancima jer bismo izgubili dobro poznati brend Međunarodne legije“, rekao je oficir.

Bivši komandant 2. bataljona, pukovnik Ruslan Mirošnjičenko, pozivni znak „Santa“, nazvao je planiranu promjenu „apsurdnom“. Naglašava da je rad sa strancima posebna vještina koja se gradi godinama te da se rizikuje gubitak povjerenja ključno za dobrovoljce koji napuštaju svoje zemlje da bi se borili, često „s velikom vjerovatnoćom da će poginuti“.

„Ako izgubiš povjerenje, izgubićeš vojnika. A onda on raskida ugovor“, rekao je.

Legija je već razvila sistem integrisanja velikog broja stranaca, uključujući timove prevodilaca za engleski i španski. Ako bataljoni pređu u ukrajinske jurišne jedinice, te jedinice bi morale učiti sve ispočetka. Posebno jer značajan broj legionara dolazi iz Latinske Amerike i govori isključivo španski.

„Problemi se, nažalost, šire mnogo brže nego pozitivna iskustva“, rekao je oficir.

Vojnici upozoravaju

Četiri legionara koja su govorila pod anonimnošću izrazili su šok i tugu zbog onoga što vide kao „rasformiranje“ Legije. Kažu da ih najviše brine to što novi komandanti možda neće znati kako raditi sa strancima različitog iskustva, kao ni osigurati adekvatan prevod. Neki legionari tvrde da o promjenama nisu službeno ni obaviješteni.

„Kad šaljete ljude u juriš bez pripreme, samo ih šaljete u smrt“, rekao je jedan vojnik.

Brazilac koji već dvije godine služi u 1. bataljonu kaže da nije dobio nikakve informacije i mora razgovarati sa svojim komandirima.

REUTERS/Anatolii Stepanov

Drugi brazilski dobrovoljac, pilot drona, tvrdi da će se Legija „rasuti“ i da će se privlačnost za strane dobrovoljce smanjiti. „Vjerujem da Legija treba ostati ujedinjena, a ne prosto biti raspuštena“, rekao je.

Iako su legionari već učestvovali i u jurišnim i odbrambenim operacijama na najtežim dijelovima fronta, uključujući rusku Kursku oblast 2024, sada strahuju da će izgubiti timsku koheziju i da će ih nove jedinice „iskoristiti“ na način koji povećava rizik po živote iskusnih boraca.

„Ne želim da budem ubačen u nešto za šta nisam spreman“, rekao je jedan od njih. „Jurišne operacije su smrtonosne, s velikim gubicima. A ako šaljete ljude koji nisu pripremljeni, samo ih šaljete u propast.“

„Impulzivna, nepromišljena odluka“

Legija ima loš ugled među dijelom zapadnih veterana zbog miješanog nivoa profesionalizma i loše organizovanih misija, ali legionari insistiraju da jedinica ima svoje snage i slabosti kao i svaka druga. Za mnoge je postala porodica daleko od doma, izgrađena vremenom i zajedničkim borbama.

„Postoji posebna veza i drugarstvo u vojničkim timovima, i to se mora čuvati“, rekao je brazilski vojnik.

„Borili smo se zajedno skoro četiri godine. Ne želimo da nas razdvoje. Izgubio sam najboljeg prijatelja koji se borio kraj mene. A takvih priča ima mnogo.“

REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Legija je za mnoge početna tačka, posebno za dobrovoljce bez prethodnog vojnog iskustva, gdje stiču osnovno znanje prije eventualnog prelaska u druge jedinice. Sada su bačeni u neizvjesnost, a neki ne znaju hoće li ostati ili otići.

„Izgleda kao odluka donesena u trenutku, bez promišljanja“, rekao je jedan vojnik koji namjerava ostati „dok god je s istim ljudima“. Jedan amerikanac, veteran Legije koji se borio u ofanzivi na Harkiv 2022, a sada je u drugoj jedinici, bio je još direktniji. „Ako ovo provedu, mnogo ljudi će poginuti“, rekao je.