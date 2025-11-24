Zanimljiv trend, bogate žene sve više putuju same: Ovo su njihove destinacije za odmor

Jednu od najznačajnijih promjena u modernom luksuznom turizmu predvode bogatije žene.

Za njih je putovanje bez pratnje oblik lične brige i samospoznaje, što im omogućava da se ponovo povežu s onim što im je zaista važno.

Putovanja žena koje putuju same porasla su za 11%, pri čemu bogatije žene čine značajan dio ovog novog trenda.

Ovo povećanje je usko povezano s razvojem destinacija posvećenih wellnessu i zdravom načinu života, koje su posebno popularne među ženama, kao i s novim valom otvaranja luksuznih hotela širom svijeta, posebno na Bliskom istoku.

Luksuzno, diskretno putovanje

Daria Gurstrimba, rođena u Ukrajini, osnivačica i direktorica londonske kompanije Globe7, nudi ultra-luksuzna i diskretna putovanja za najzahtjevnije klijente širom svijeta.

Kompanija ima ekskluzivne ugovore sa više od 10 najvećih svjetskih luksuznih hotelskih lanaca.

Posluje na svih sedam kontinenata s 24/7 podrškom recepcije i već upravlja rezervacijama vrijednim desetine miliona dolara godišnje.

Globe7 koristi AI alat prilagođen svakom klijentu, ima partnerstva s bankama i kripto platformama, a među klijentima su svi, od porodičnih fondova s ​​bogatim historijskim iskustvom do kripto milionera.

Žene predvode ovaj trend luksuznih putovanja

Daria kaže: „Jednu od najznačajnijih promjena u luksuznim putovanjima danas predvode žene. Mnoge od njih nose višestruke uloge i odgovornosti, često bez predaha. Za njih je solo putovanje postalo oblik lične njege. Mirno resetiranje koje pruža prostor za disanje, razmišljanje i ponovno povezivanje s onim što im je zaista važno.“

Fotografija: Shutterstock/Peera_stockphoto

Karijera Darije Guristrimbe započela je u kompaniji Danone u Ukrajini, gdje je radila kao marketinški specijalista zadužena za brendove Actimel i Danissimo.

Kasnije je postala marketing menadžerica za Ukrajinu i Zajednicu nezavisnih država (ZND) u kompaniji Biosphere. Tamo je ostvarila rast prodaje od preko 40%. Sa 25 godina, Daria je već bila direktorica marketinga, što je rezultat njenog stalnog ličnog razvoja i mentorskog rada.

Wellness, izolacija i prostor za resetiranje

Nakon toga, okušala se u novinarstvu i organiziranju događaja, što ju je na kraju dovelo do otkrića njene prave strasti prema putovanjima. Razmišljajući o promjenama u svijetu putovanja kojima upravljaju žene, Daria kaže:

Wellness i izolacijski centri postali su središte ovog pokreta. Mjesta poput SHA Wellness Clinic, Six Senses Vana i La Prairie nude spoj strukture i spokoja.

U Italiji se Ermito pojavio kao nova vrsta utočišta – savremeni manastir u šumi koji poziva na samoću i tišinu. Na Maldivima, mjesta poput Joali Beinga kombiniraju umirujuće zvukove okeana, obnovu duha i osjećaj smirenosti za kojim mnogi solo putnici žude.

Guristrimba objašnjava da istovremeno iskustva poput The Ritz-Carlton Yacht Collection i Orient Express Sailing Yacht privlače one koji preferiraju ritam otkrivanja i udobnost među istomišljenicima.

Potraga za ravnotežom

Dodaje: „Za mnoge žene, ova nezavisnost odražava stvarnost modernog života. Neke su same po izboru, druge su između veza ili su posvećene zahtjevnim karijerama.“

Ono što im je zajedničko je potraga za ravnotežom i želja za putovanjima koja njeguju unutrašnju i vanjsku transformaciju.

“Porast broja žena koje putuju same odražava tihu, ali snažnu evoluciju u načinu na koji žene danas doživljavaju slobodu, blagostanje i samospoznaju.”

Prema riječima Brianne Glenn, vlasnice i dizajnerice putovanja u Milk + Honey Travels, žene s kojima radi vode ispunjene živote. One su donositeljice odluka, njegovateljice, poduzetnice i liderice. Kada odvoje vrijeme za samostalna putovanja, to nije samo odmor, to je povratak sebi.

Žene žele mir.

Žele prostor. Žele mir. Ali također žele biti okruženi ljepotom, udobnošću i pažnjom. Ne pokušavaju ništa dokazati putujući sami, jednostavno znaju da kada nema tuđih potreba koje treba zadovoljiti, mogu se kretati svojim tempom, slušati svoj unutrašnji glas i dati sebi ono što im zaista treba.

Ta putovanja često obilježavaju nešto značajno, važan rođendan, novo životno poglavlje ili tihu proslavu gdje se trenutno nalaze u životu. I upravo im luksuz omogućava da sve to izgleda bez napora i uz podršku, a ne samo sami.

Omiljene destinacije

Neke od Brianninih omiljenih destinacija za solo putnike koji žele vrhunsko luksuzno iskustvo uključuju Portugal, Japan, Južnu Afriku i Kostariku.

„Svaka od ovih destinacija nudi udobnost, sigurnost i duboka iskustva koja ne zahtijevaju pratioca da bi bila potpuna“, kaže ona.

U Portugalu vas očekuju gradovi pogodni za šetnju, elegantni butik hoteli i nevjerovatna hrana i vino.

Japan je idealan za putnike koji cijene tišinu, red i dizajn, tamo sve savršeno funkcioniše, a usluga je besprijekorna.

Južna Afrika je jedan od mojih ličnih favorita kada se putovanje pažljivo isplanira, ona spaja luksuz, prirodu, wellness i avanturu u jednom: privatne safari lože, odabrane vinske regije i hoteli sa pet zvjezdica koji odišu autentičnošću mjesta.

Shutterstock/Duarte Dellarol

Kostarika kao posebna destinacija

Kostarika je odličan izbor za žene koje žele potpuno preuređenje usmjereno na wellness. Puna je netaknute prirode i ima neke od najboljih eko-luksuznih odmarališta na svijetu.

“Na svim ovim destinacijama sarađujem s provjerenim partnerima kako bih osigurao da je sve besprijekorno organizirano. Moji klijenti žele se osjećati i sigurno i inspirirano, a ta ravnoteža je ključna.”

Dodaje: „Hotel je još važniji kada putujete sami. Želite se osjećati ugodno i dobrodošlo, a ne kao da ste sporedni gost. Moji klijenti traže objekte koji odišu toplinom, lijepo su dizajnirani i posvećeni su vrhunskoj usluzi.“

Možda je to apartman s terasom i pogledom ili odmaralište u kojem osoblje zna vaše ime već drugog dana. To su mjesta gdje možete naručiti poslugu u sobi, rezervirati spa tretman i osjećati se potpuno opušteno u vezi s svime, čak i kada ste sami.

Oni ne jure trendove. Traže prostor koji im konačno omogućava da dišu. Smještaj za njih nije samo mjesto gdje će spavati – to je mjesto gdje se osjećaju sigurno, zbrinuto i mirno”.

Roger Sands, saradnik Forbesa

