Netanyahu tvrdi: Rubio mu garantovao da Saudijska Arabija neće dobiti F-35 avione ravnopravne izraelskim

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da ga je najviši američki diplomata uvjerio kako će američko zakonodavstvo spriječiti Saudijsku Arabiju da kupi najsofisticiranije verzije lovaca F-35, direktno proturječeći tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa.

„Što se tiče F-35, imao sam dug razgovor s državnim sekretarom Marcom Rubijem, koji je ponovio svoju posvećenost da će Sjedinjene Države nastaviti očuvati izraelsku kvalitativnu vojnu prednost u svemu što se tiče isporuke oružja i vojnih sistema zemljama Bliskog istoka“, rekao je Netanyahu u intervjuu na hebrejskom jeziku koji se široko dijelio na platformi X.

Netanyahu je naveo da mu je Rubio kazao kako su SAD „posvećene održavanju izraelske kvalitativne prednosti u svim oblastima, uključujući i izraelsku prednost u vezi sa isporukom aviona F-35“.

Njegov komentar dodatno naglašava Rubija kao očiglednog zagovornika održavanja izraelske vojne nadmoći nad ostalim američkim saveznicima u regionu. To je u skladu s prethodnim diplomatskim angažmanom.

Na primjer, Middle East Eye je u aprilu izvijestio da je Netanyahu lobirao kod Rubija da blokira povratak Turske u program F-35, koji je suspendovan nakon što je Turska kupila ruske raketne sisteme S-400. Turska je članica NATO-a.

Trump: Saudijska Arabija i Izrael bi trebali biti jednaki partneri

Trump je ranije obećao da će Saudijska Arabija i Izrael biti tretirani kao jednaki partneri kada je riječ o F-35 avionima. Pri tome se činilo da govori o izraelskom nastojanju da se Rijadu proda „oslabljena“ verzija.

„Pitate me, da li je isto? Mislim da će biti prilično slično“, rekao je Trump tokom sastanka u Ovalnom uredu s prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u ponedjeljak.

„Znam da bi oni (Izrael) željeli da vi dobijete avione umanjene sposobnosti. Ne vjerujem da vas to čini sretnim… Mislim da su oboje (Saudijska Arabija i Izrael) na nivou na kojem trebaju dobiti najbolju moguću opremu.“

Zakonodavno zagarantovana izraelska prednost

Koncept izraelske kvalitativne vojne prednosti datira još iz doba Hladnog rata.

Godine 1979., SAD su posredovale u mirovnom sporazumu između Izraela i Egipta, tada dominantne arapske sile, kao i tadašnjeg Irana pod šahom. Nakon rata s Izraelom 1973., Egipat se udaljio od Sovjetskog Saveza i okrenuo SAD-u. Mirovni sporazum s Izraelom bio je vezan uz američku vojnu pomoć, ali je Izrael insistirao da ta pomoć Egiptu bude inferiorna u odnosu na onu koju prima Izrael.

Od 1980-ih američki predsjednici – bez obzira na političku pripadnost – konsekventno su sprječavali arapske države da dobiju jednako kvalitetno naoružanje kao Izrael, čak i kada kupuju iste modele.

REUTERS/Tom Brenner

Tokom 1990-ih, SAD su Saudijskoj Arabiji prodale F-15S borbene avione s oslabljenim radarima i manje naprednim elektronskim kontramjerama, djelimično kako bi se osiguralo da saudijski modeli ne mogu parirati izraelskim.

Godine 2008., Kongres je zakonski kodifikovao izraelsku kvalitativnu prednost i uveo obavezu periodičnih procjena američke prodaje oružja arapskim državama. F-35 se može nadograditi ili degradirati paketima koji uključuju radarske i stealth mogućnosti, slično kao što automobili dolaze u različitim verzijama.

Izrael ima neviđen pristup američkim sistemima naoružanja i njihovim modifikacijama. Izrael je modifikovao svoju verziju aviona, F-35I Adir, kako bi nosio eksterne rezervoare za gorivo bez narušavanja stealth karakteristika. Prema izvještaju MEE-a, te izmjene omogućile su Izraelu da u junu izvrši iznenadni napad na Iran koristeći F-35 avione na dugoj relaciji bez potrebe za dopunjavanjem goriva.