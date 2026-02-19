Koliko košta jesti u restoranu u BiH u odnosu na Evropu i region

Na odluku o tome koju zemlju posjetiti hrana može igrati značajnu ulogu. Zahvaljujući autentičnim iskustvima lokalnih kuhinja, uspomene koje nosimo sa određene destinacije, u kombinaciji sa njenim znamenitostima, često su presudni u odluci o povratku u određenu zemlju. WorldWide, donoseći listu najjeftinijih i najskupljih zemalje u Evropi za jesti vani, podsjeća kako cijene u evropskim restoranima mogu značajno varirati, ovisno o lokaciji i vrsti jela, a također utječu i na budžet potreban za obrok, posebno kada putujemo u paru. Ferry GoGo, sajt za poređenje trajekata, proveo je istraživanje i sastavio listu evropskih zemalja, od najluksuznijih do najjeftinijih, na osnovu prosječne cijene večernjeg obroka za dvoje (bez pića) u, kako ga opisuju, „restoranu srednje klase“.

Tako na Kosovu, obrok koji uključuje predjelo, glavno jelo i desert, koštat će vas oko dvadeset eura. Iza Kosova slijedi Sjeverna Makedonija, u kojoj će vas jedna takva večera koštati 24,38 eura.

Treće mjesto je zauzela Moldavija u kojoj prosječna večera košta 30,32 eura, dok se iza nje nalazi Bosna i Hercegovina, sa cijenom od 30,75 eura. Peto mjesto zauzima Srbija sa prosječnom cijenom večere od 38,34 eura, što pokazuje da prostor Balkana nudi povoljnije objedovanje.

Kakva jela možete očekivati na meniju

Kako prenosi WorldWide, nacionalno jelo Kosova je flija, pita napravljena od slojeva palačinki koje su presvučene kremastom smjesom jogurta, maslaca i sira, koja se sabije i peče pod metalnim poklopcem. Punjene paprike, kiseli krastavci i, naravno, baklava također su standardni dio menija, tako da će biti puno zasitnih jela za uživanje. Svakako probajte macchiato.

Suprotno od Kosova, zemlja u kojoj večera u restoranu može poprilično da vas košta je Švicarska, u kojoj prosječan obrok sa predjelom, glavnim jelom i desertom u restoranu srednje klase košta oko 107, 24 eura, što je više od četiri puta nego na Kosovu.

Danska je zauzela drugo mjesto, a Luksemburg treće.

Foto: Pexels

Pet najjeftinijih zemalja u Evropi za odlazak u restoran

Kosovo: 20,00 eura

Sjeverna Makedonija: 24,38 eura

Moldavija: 30,32 eura

Bosna i Hercegovina: 30,75 eura

Srbija: 38,34 eura

Pet najskupljih zemalja u Evropi za odlazak u restoran

Švicarska: 107,24 eura

Danska: 93,69 eura

Luksemburg: 90,00 eura

Norveška: 89,86 eura

Nizozemska, Irska, Finska, Belgija: 80,00 eura

Amela Hasanbašić, Forbes BiH