Hollywood u šoku: Kineski AI mijenja pravila igre

Novi model umjetne inteligencije AI, razvijen od strane kineske kompanije iza TikToka, ove sedmice je potresao Hollywood, ne samo zbog svojih mogućnosti, već i zbog implikacija koje nosi za kreativne industrije.

Seedance 2.0, kreiran od strane tehnološkog giganta ByteDance, može generisati video vrhunskog filmskog kvaliteta, uključujući zvučne efekte i dijalog, samo na osnovu nekoliko pisanih uputa.

Mnogi klipovi, navodno kreirani pomoću Seedancea i prikazujući popularne likove poput Spider-Mana i Deadpoola, postali su viralni.

Veliki studiji poput Disney i Paramount brzo su optužili ByteDance za kršenje autorskih prava, ali zabrinutost oko tehnologije ide dalje od pravnih pitanja, piše BBC.

Šta je Seedance i zašto izaziva buru

Seedance je lansiran uz malu pažnju u junu 2025, ali druga verzija, objavljena osam mjeseci kasnije, izazvala je pravi metež.

Za prvi put ne mislim da je ovo dobro samo za AI, umjesto toga, mislim da izgleda kao da dolazi direktno iz profesionalnog produkcijskog procesa, kaže Jan-Willem Blom iz kreativnog studija Videostate.

Zapadni AI modeli za video napredovali su u razumijevanju korisničkih uputa i pravljenju zapanjujućih slika, dodaje on, ali Seedance izgleda kao da je sve spojio u jednu cjelinu.

Poput drugih AI alata, Midjourney i OpenAI Sora, Seedance može kreirati videe iz kratkih tekstualnih upita. U nekim slučajevima samo jedan prompt generiše visokokvalitetni video, javlja BBC.

Posebno je impresivno što kombinuje tekst, vizuale i zvuk u jednom sistemu, kaže istraživačica AI etike Margaret Mitchell.

Uticaj Seedancea mjeri se prema neočekivanom testu, koliko realno može prikazati Will Smitha dok jede špagete.

Seedance ne samo da kreira izuzetno životnu verziju zvijezde koja uživa u tanjiru paste, već je stvorio i viralne videe Smitha koji se bori protiv špagetnog čudovišta, sve izgleda i doživljava se kao veliki filmski projekat.

Mnogi stručnjaci i filmski tvorci smatraju Seedance novim poglavljem u razvoju tehnologije generisanja videa.

Kompleksne akcione scene koje proizvodi izgledaju realnije nego kod konkurenata, kaže David Kwok, vlasnik singapurskog animacijskog studija Tiny Island Productions.

Skoro da imate snimatelja ili direktora fotografije specijaliziranog za akcione filmove koji vam pomaže.

Obećanje i izazov

Seedance se suočava s problemima oko autorskih prava, što je sve veći izazov u eri AI. Stručnjaci upozoravaju da AI kompanije prioritet daju tehnologiji, a ne ljudima, dok razvijaju moćnije alate i koriste podatke bez naknade

Slika Deadpoola i Wolverinea, Deadpool u svom prepoznatljivom crveno-crnom odijelu pokriva ruke preko lica u šokiranom izrazu, Wolverine je s njegove desne strane, zbunjen.

Veliki hollywoodski studiji protestuju zbog korištenja zaštićenih likova poput Spider-Mana i Darth Vadera. Disney i Paramount poslali su zahtjeve za prestanak korištenja njihovog sadržaja. Japan također istražuje ByteDance zbog navodnog kršenja autorskih prava, nakon što su AI videi popularnih anime likova postali viralni.

ByteDance tvrdi da preduzima korake za jačanje postojećih sigurnosnih mjera. Ovo nije jedinstveno za kinesku kompaniju.

Godine 2023, New York Times je tužio OpenAI i Microsoft, tvrdeći da su koristili njihove članke bez dozvole za treniranje AI modela. Reddit je tužio Perplexity prošle godine, navodeći nelegalno skupljanje korisničkih objava. Disney je podigao slične brige kod Googlea.

Jasno označavanje sadržaja kako bi se spriječila obmana i gradilo povjerenje u AI mnogo je važnije od cool videa, kaže Mitchell. Zbog toga programeri moraju razviti sisteme koji upravljaju licencama i plaćanjima i pružaju jasne mehanizme za osporavanje zloupotrebe.

Primjerice, Disney je potpisao ugovor od milijardu dolara s OpenAI Sora kako bi mogao koristiti likove iz Star Warsa, Pixara i Marvela. Razvojni tim Seedancea vjerovatno je bio svjestan potencijalnih problema s autorskim pravima i rizikovao, kaže Shaanan Cohney, istraživač informatike na University of Melbourne.

Postoji mnogo prostora za strateško kršenje pravila, da se pravila na neko vrijeme zanemare radi marketinga, dodaje. Za male firme, Seedance je pak prekoristan da bi ga ignorisale, piše BBC.

Kwok iz Tiny Island Productions kaže da će AI ove kvalitete omogućiti kompanijama da stvaraju filmove koji bi inače koštali znatno više nego što mogu priuštiti.

On navodi primjer azijskog tržišta kratkih videa i mikrodorama koje se obično proizvode s malim budžetom, oko 140.000 dolara za čak 80 epizoda od po dvije minute.

Takve produkcije uglavnom se drže romanse ili porodičnih drama da bi smanjile troškove jer zahtijevaju manje vizualnih efekata. Ali sada AI može podignuti niskobudžetne produkcije u ambicioznije žanrove poput sci-fi, historijske drame pa sada i akcije, kaže Kwok.

Da li Kina juri naprijed

Seedance ponovno stavlja kinesku tehnologiju u fokus. Ovo pokazuje da kineski modeli bar na rubu dostižu najnovije svjetske standarde, kaže Cohney. Ako ByteDance može proizvesti ovo gotovo niotkuda, kakve još modele kineske kompanije imaju u planu.

Prošle godine DeepSeek, još jedan kineski AI model, šokirao je svijet svojim jeftinim modelom velikog jezika. Brzo je prestigao ChatGPT kao najpreuzimanija besplatna aplikacija na Apple US Storeu.

Od tada Peking stavlja AI i robotiku u centar ekonomske strategije, ulažući u naprednu proizvodnju čipova, automatizaciju i generativnu AI kako bi stekao tehnološku prednost nad SAD-om.

Dok je Seedance 2.0 osvajao naslove, druge velike kineske firme tiho su lansirale nove generativne AI alate pred kinesku Novu godinu. Proljetni festival sve više postaje AI praznik, jer firme lansiranja tempiraju za period kada milioni ljudi eksperimentišu s novim aplikacijama, piše kineski analitičar Bill Bishop u svom newsletteru.

On predviđa da 2026. godina može označiti prekretnicu za masovno prihvatanje AI u Kini, ne samo chatbote, već i AI agente koji obavljaju transakcije, alate za kodiranje integrisane u svakodnevni rad i video kreatore koji rutinski koriste AI, piše BBC.

