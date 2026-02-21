Vrhovni sud poništio Trumpove tarife kao nezakonite, nejasno kako će se izvršiti povrat naplaćenog novca kompanijama

Predsjednik Donald Trump nije imao ovlaštenje da nametne svoje sveobuhvatne carine povodom “Dana oslobođenja”, presudio je u petak Vrhovni sud, poništavajući ključnu ekonomsku politiku predsjednika u slučaju za koji je sam Trump tvrdio da je “jedan od najvažnijih ikada”.

Sudije su sa šest glasova za i tri protiv presudile protiv Trumpovih tarifa, zaključivši da Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlaštenjima (IEEPA), na koji se Trump pozvao kako bi uveo tarife, ne daje predsjedniku ovlaštenje da uvede sveobuhvatne tarife.

Odluka suda dolazi nakon što su dva niža suda presudila protiv Trumpove administracije i proglasila tarife nezakonitim, iako su one ostale na snazi ​​dok je Vrhovni sud razmatrao slučaj. Čini se da presuda suda također ima retroaktivno djelovanje, što znači da bi kompanije potencijalno mogle tražiti povrat miliona dolara koje su već platile na ime tarifa – proces koji je sud priznao tokom usmenih rasprava vjerovatno bio “neuredan”.

Hoće li kompanije dobiti povrat carine?

Bijela kuća još nije odgovorila na zahtjev za komentar, ali Trump je često oštro kritikovao mogućnost da Vrhovni sud poništi njegove tarife, tvrdeći da bi presuda protiv njega naširoko naštetila američkoj ekonomiji.

Odluka Vrhovnog suda sada će vjerovatno potaknuti navalu kompanija da pokušaju osigurati povrat već plaćenih carina. Više od 1.000 kompanija je već podnijelo tužbe tražeći povrat novca ako carine budu ukinute, a te tužbe će vjerovatno biti nastavljene, a očekuju se i nove tužbe nakon presude.

Ostaje nejasno kako tačno bi se povrati mogli isplatiti i da li bi kompanije morale posebno tražiti povrat putem sudova ili bi Trumpova administracija mogla automatski izdati određene povrate. U mišljenju suda nije bilo konkretno navedeno kako bi se povrati trebali provoditi, što bi u budućnosti moglo dovesti do haotične situacije dok niži sudovi pokušavaju riješiti problem.

U svom izdvojenom mišljenju protiv odluke suda u petak, sudija Brett Kavanaugh upozorio je na “ozbiljne praktične posljedice” koje bi proizašle iz odluke suda o procesu restitucije, napominjući da većina sudija po svom mišljenju “ništa” nije rekla o tome “da li i, ako da, kako bi vlada trebala vratiti milijarde dolara koje je prikupila od uvoznika. Ali taj proces će vjerovatno biti ‘haos’.”

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link originalnog teksta)