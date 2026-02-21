Zašto je Kina poslala špijune za klizačicu Alysu Liu i njenog oca: Šta su Kinezi izvještavali o zlatu

Američka klizačica Alysa Liu zaokružila je svoj nekonvencionalni povratak sportu osvajanjem zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. I to nakon perioda u kojem je bila meta kineske špijunske operacije usmjerene protiv njenog oca. On je kineski disident koji je učestvovao u prodemokratskim protestima nakon masakra na Trgu Tiananmen prije nekoliko decenija.



Sedmicama nakon što je Liu debitovala sa 16 godina na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, američko Ministarstvo pravde saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv pet osoba zbog navodne špijunaže za kinesku vladu. I to kao dio operacije usmjerene protiv američkih stanovnika koji su zagovarali demokratiju u Kini.



Njen otac, Arthur Liu, rekao je AP-u u martu 2022., da su i on i njegova kćerka bili meta. Izjavio je da ga je muškarac koji se predstavljao kao član Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta SAD nazvao i tražio informacije iz njihovih pasoša. On je odbio.

Poruka na Instagramu

Arthur Liu je protestovao protiv kineske komunističke vlasti nakon masakra na Trgu Tiananmen 1989. godine. Napustio je Kinu kao politički izbjeglica u dvadesetim godinama. Nastanio se u području San Francisca, gdje je kao samohrani otac odgajao Alysu i četvero druge djece.



Rekao je da je navodna kineska špijunska zavjera vjerovatno imala za cilj da ih “zastraši” kako ne bi “rekli ništa političko ili o kršenju ljudskih prava u Kini”. Dodao je da je “prihvatio takav život zbog onoga što je odlučio učiniti 1989. godine, kada je progovorio protiv vlade”.



Arthur Liu je izjavio da je tokom istrage saznao da je kineska vlada bila svjesna poruke koju je njegova kćerka objavila na Instagramu. Ona je podigla svijest o kršenjima ljudskih prava ujgurske etničke grupe u Kini. Alysa Liu je također rekla da joj je tokom Igara u Pekingu prišao muškarac koji ju je pozvao da pođe s njim u njegov stan.



Odlazak na Olimpijske igre bio je Alysina prva posjeta Kini. Njen otac je rekao da je neće spriječiti da ide uprkos navodnoj špijunskoj operaciji. “Ovo je njen trenutak. Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu – takmičiti se na Olimpijskim igrama.”

Alysa Liu završava svoje prvenstvo u slobodnom klizanju za žene dok njen otac Arthur Liu reaguje na džumbotronu iznad leda tokom Prvenstva SAD u umjetničkom klizanju 2019. u Little Caesars Areni 25. januara 2019. u Detroitu, Foto: Gregory Shamus / Getty Images / Profimedia

Tiananmen i lista najtraženijih

Arthur Liu je rođen i odrastao u kineskoj provinciji Sichuan, u malom planinskom selu bez struje. Bio je student na Univerzitetu Zhongshan u Guangzhou tokom događaja na Trgu Tiananmen 1989. godine. Tada je kineska vlada nasilno ugušila studentske prodemokratske proteste. Kineske vlasti prijavile su 241 smrtni slučaj, dok procjene nekih istraživača i nezavisnih grupa pokazuju da je broj poginulih veći od 2.000.

Liu je rekao da je pomogao u organizaciji demonstracija i štrajkova glađu. Ubrzo je saznao da se nalazi na vladinoj listi najtraženijih osoba. Vlasti su ga ispitivale, ali je odbio otkriti imena drugih studenata koji su učestvovali u protestima. “Odlazak u zatvor bio je samo pitanje vremena za mene”, rekao je. U ljeto 1989. godine pobjegao je u Hong Kong, riskirajući zatvor ili radni logor ako bude uhvaćen. Kasnije je otišao u Kaliforniju, gdje je studirao pravo i otvorio vlastitu advokatsku kancelariju.



Razgovarajući s novinarima u oktobru, Alysa Liu je rekla da ju je incident natjerao da se zapita: “Jesam li na nekoj skrivenoj kameri? Je li ovaj svijet stvaran?”. U šali je dodala da bi se od cijele priče mogao snimiti dobar film, ali da “glavni fokus treba biti na tatinoj priči, jer je njegova priča zaista sjajna.”

Kratke vijesti u kineskim medijima

Kineska državna novinska agencija Xinhua objavila je kratak tekst o njihovom zlatu. Navedeno je da je pobijedila zahvaljujući “dominantnom slobodnom programu”, bez citiranja same Liu i bez spominjanja njenih porodičnih veza s Kinom. Na web stranici državnih novina People's Daily, spomenuta je samo usput kao osvajačica zlata u pregledu olimpijskih događaja.

Alysa Liu tokom nastupa na Olimpijadi u Milanu i Cortini, Foto: Reuters





Liu je osvojila dvije zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Jednu s američkom reprezentacijom umjetničkog klizanja, a drugu u pojedinačnoj konkurenciji. Njena pobjeda u pojedinačnoj konkurenciji prva je zlatna medalja za Amerikanku u toj disciplini od 2002. godine. Također je postala prva Amerikanka koja je osvojila medalju u toj disciplini od 2006. godine.



Njen povratak na vrh uslijedio je nakon kratkog povlačenja nakon Igara u Pekingu, gdje je završila šesta u pojedinačnoj konkurenciji. Zatim je osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Sa samo 16 godina, navela je iscrpljenost kao razlog za povlačenje, napominjući da se osjeća “zadovoljno” svojom karijerom. U međuvremenu, planinarila je po Himalajima i skijala. To je, kaže, ponovo probudilo njegovu želju za klizanjem. “Skijanje je zaista zabavno. Možda je i klizanje zabavno. Možda bih trebala probati trening”, rekla je za NBC Sports 2024. godine. To ga je navelo da ponovo nazove trenera i vrati se treninzima.

Odvojenost od oca

Vratila se iz penzije pod svojim uslovima, rekavši ocu da neće biti uključen u njen povratak. Sama je birala trenere, muziku i izgled za takmičenja. Mnogi komentatori su primijetili da je njen stil klizanja u Milanu i Cortini bio opušten i radostan. Komentatorica NBC-a i olimpijska prvakinja Tara Lipinski rekla je tokom svog posljednjeg slobodnog programa da je “naučila kako da se takmiči bez tereta pritiska”, dodajući da je bila “opuštena i potpuno svoja”.



Navodna kineska špijunska operacija ciljala je i Yan Xionga, tadašnjeg kandidata za Kongres u New Yorku. Tužioci su tvrdili da je jedan od optuženih angažovao privatnog istražitelja da pronađe ili izmisli kompromitirajuće informacije o njemu. Yan, koji je izgubio na demokratskim predizborima, učestvovao je u prodemokratskim protestima u Hong Kongu.

Conor Murray, novinar Forbesa