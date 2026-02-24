Trump otvara dosjee o NLO-ima: Hoće li svijet konačno dobiti dokaze o vanzemaljcima

Prošla sedmica bila je zapanjujuća za sve koje zanima život izvan naše planete. Prvo je bivši predsjednik Barack Obama u razgovoru s podkasterom rekao da su vanzemaljci stvarni. Već sljedećeg dana pojasnio je da nije govorio o vanzemaljcima koji lete u NLO-ima. Umjesto toga, njegov komentar odnosio se na vjerovatnoću da se život formira negdje drugdje u svemiru. To pojašnjenje, naravno, nije spriječilo internet da eksplodira.

Predsjednik Donald Trump, ne želeći da zaostane za svojim prethodnikom, narednog dana je objavio da nalaže vladi da „započne proces identifikacije i objavljivanja vladinih dosjea povezanih s vanzemaljskim i extraterestrijalnim životom, neidentifikovanim zračnim fenomenima (UAP) i neidentifikovanim letećim objektima (NLO).“ Internet je, naravno, ponovo eksplodirao.

Evo kratkog pregleda, iz perspektive astrobiologa, šta bismo mogli očekivati od Trumpovog vladinog „otkrivanja“. Šta bi bilo potrebno da dobijemo istinske, naučno validne informacije o vanzemaljskom životu koji posjećuje Zemlju?

Dvije ključne ideje o NLO-ima, vanzemaljcima i otkrivanju

Da bismo odgovorili na to, moramo istovremeno imati na umu dvije ideje. Prva je da počnemo otvorenog uma. U nauci je cilj pristupiti svakoj tvrdnji o svemiru bez predrasuda i pustiti podatke da govore sami za sebe. Bez obzira koliko tvrdnja bila izvanredna, ako dokazi upućuju u tom pravcu, treba ih neumoljivo pratiti kamo god vode.

Istovremeno, kako je jednom rekao Carl Sagan, ne treba biti toliko otvorenog uma da vam „mozak ispadne“. Druga ideja koju moramo zadržati jeste rigorozni skepticizam. Ne želimo biti prevareni, a kako je Sagan takođe rekao, izvanredne tvrdnje zahtijevaju izvanredne dokaze.

Kako otkrivanje NLO-a ne bi trebalo izgledati

Jedan način da postavimo to pitanje jeste da objasnimo šta nam ne treba, a to je, zapravo, sve što smo do sada dobili kroz nedavne serije kongresnih saslušanja. Prošle su tri godine otkako je Kongres počeo uzimati svjedočenja o NLO/UAP fenomenima, i dobili smo mnogo buke, ali malo svjetla. Prikazano nam je mnogo mutnih video-snimaka uz dramatične tvrdnje o njihovoj misterioznosti. Međutim, za neke od tih snimaka, i malo znanja iz fizike vodi ka razumnim objašnjenjima.

Još važnije, Kancelarija za rješavanje anomalija u svim domenima (All-domain Anomaly Resolution Office), radna grupa Pentagona koja proučava pojedinačne tvrdnje o NLO-ima, pokazala je da se ogromna većina opažanja (više od 90%) može identifikovati. Mnogi od preostalih slučajeva nemaju dovoljno podataka da bi se uopće započela ozbiljna studija. Oni koji zaista ostaju „neobjašnjeni“ jesu zanimljivi, ali su rijetki, što je informacija koja rijetko dolazi do izražaja na saslušanjima.

Druga senzacionalistička tačka dnevnog reda jesu svjedočenja bivših zvaničnika koji iznose zaista izvanredne tvrdnje o vanzemaljskim svemirskim brodovima i tijelima skrivenim u vladinim garažama. Ali svjedoci ne nude nikakav dokaz za svoje tvrdnje. Često čak ne mogu ni reći da su lično vidjeli vanzemaljske letjelice ili tijela. Ono što ostaje jeste priča tipa: „Znam čovjeka koji zna čovjeka koji zna drugog čovjeka koji kaže da je vidio svemirski brod.“

Tako nauka ne funkcioniše.

Dakle, kada je riječ o najvećoj i najvažnijoj tvrdnji u ljudskoj istoriji, da nas posjećuju vanzemaljci, trebat će nam više od mutnih snimaka i neprovjerljivih priča. Ako objavljeni dokumenti Vlade SAD-a ponude samo još toga, ostat ćemo zaglavljeni. To će biti poput beskonačnih spekulacija o atentatu na John F. Kennedy. Ako je to sve što dobijemo, i za deset godina vodit ćemo iste rasprave o istim nejasnim tragovima NLO dokaza.

Već imamo dokaz o vanzemaljskim posjetiocima

Šta nam je potrebno od stvarnog otkrivanja? Jednostavno: čvrsti fizički dokazi. Mogu dati konkretan primjer jer se dešava da smo već milijardama godina „posjećivani“ od strane vanzemaljaca. Kako to znamo? Imamo čvrst fizički dokaz njihovih posjeta. Zovu se meteoriti — stijene iz svemira koje su pale na Zemlju. Mogu pokazati da su vanzemaljski (odnosno da ne potiču sa Zemlje) jer je lako dokazati koliko se razlikuju od stijena na Zemlji.

To je ono što bi otkrivanje trebalo donijeti. Ne priče o vanzemaljskim svemirskim brodovima koje drži vlada, nego same te brodove. Ne priče o vanzemaljskim tijelima, nego stvarna, sluzava tijela s njihovim (možda) sluzavim pipcima. Ako otkrivanje pruži fizičke dokaze koje nezavisne laboratorije i naučnici širom svijeta mogu provjeriti, tada će opravdati svu pažnju koju izaziva. To bi zaista učinilo „Dan otkrivanja“ historijskim.

Dobijanje podataka poput stvarnih radarskih zapisa nedavnih opažanja također bi bilo uzbudljivo. Barem bismo imali nešto s čim možemo početi raditi (npr. možemo li utvrditi da radarski signali pokazuju kretanja velikom brzinom kakvu ljudska tehnologija ne može proizvesti).

Do tada, do tog mogućeg velikog Dana otkrivanja, moramo čekati i posmatrati otvorenog uma, ali uz vrlo, vrlo zdravu dozu skepticizma.

Adam Frank, Forbes