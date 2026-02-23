Dok se gase peći Koksare Lukavac, njena imovina vrijedna milione na prodaji – finansijska analiza

Danas se zvanično gasi pogon Koksare u Lukavcu, jednog od najvećih industrijskih giganata u BiH, koji je u stečaju od 11. novembra 2025. godine. Stečajni upravnik raspisao je javni poziv za zakup cjelokupne imovine fabrike, uključujući proizvodni pogon AMK, uz obavezu zakupca da održi proizvodnju i snosi troškove sirovina i prodaje gotovih proizvoda. Mjesečna zakupnina iznosi 2.316.439 KM bez PDV-a, odnosno 2.710.233 KM sa PDV-om.

Koksara, koja je ranije poslovala pod imenom “GIKIL”, te se smatrala vodećim proizvođačem metalurškog koksa u regionu, u prethodnim godinama bilježi ogromne gubitke i neizmirene obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i državi, dok nastavak proizvodnje bez strateškog partnera i značajnog finansijskog ulaganja nije moguć.

Javni poziv upućen je i ranijim poslovnim partnerima, među kojima su Erdal Trading Ltd Malta, Xcoal Energy & Resources Germany GmbH, trenutnom dobavljači sirovine (Pavgord grupa – Nova Željezara Zenica) te Industries UK Limited – London, kao i svim drugim zainteresovanim investitorima.

Raspisan javni poziv za prikupljanje ponuda

Skupština povjerilaca objavila je 10. novembra 2025. godine i prvi javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu imovine Koksare. Navodi se da ponude mogu dostaviti za tri različita modela prodaje i to:

Kupovinu pravnog lica, koja se odnosi na prodaju stečajnog dužnika „Koksara“ kao društva u cjelini po cijeni od 225.854.131,00 KM

Kupovinu imovine kao cjeline koja se odnosi na prodaju cjelokupne pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika u jednom paketu po cijeni od 201.264.686,42 KM

Kupovinu pojedinačnih dijelova i fabrika (odnosi se na specifične organizacione jedinice, parcijalne dijelove ili imovinu van kruga fabrike i to: Fabrika Energana i Fabrika AMK sa solarnom elektranom, Fabrike Koksara, Fabrike Azotara i Filter stanica, Željeznički saobraćaj i Mašinska radionica za remont te ostala pripadajuća imovina)

Za one koji žele obaviti kupovinu pravnog lica ili imovine kao cjeline, obavezno je navođenje konkretne ponuđene cijene, kao i potvrda o solventnosti, tačnije dokaz da račun firme nije bio u blokadi u posljednjih šest mjeseci, te da na računu ima minimalno 500.000,00 KM.

Vrijednost imovine i dugovanja

Prema rješenju Općinskog suda u Tuzli, iz bilansa stanja na dan 31. decembra 2024. godine, navodi se da Koksara Lukavac ima proknjiženu knjigovodstvenu vrijednost imovine od 485.544.734,00 KM. Od ovog navedenog iznosa, dio se odnosi na dugoročnu imovinu u knjigovodstvenoj vrijednosti i to u iznosu od 397.116.793,00 KM, od čega se najveći dio odnosi na konto nekretnine, postrojenja i opreme u iznosu od 349.828.487,00.

Od navedenog konta nekretnine, postrojenja i opreme na zemljištu se odnosi iznos od 48.170.998,00 KM, na građevinske objekte 106.025.883,00 KM, na postrojenja opreme i namještaja 173.823.049,00 KM i ostalo.

Foto: Koksara Lukavac

Proknjižena vrijednost kratkoročne imovine na dan 31.decembra 2025. godine iznosila je 88.427.941,00 KM (zalihe, sirovine, proizvodnja u toku, gotovi proizvodi, roba i dr.).

Prema finansijskim izvještajima za 2024. godinu, Koksara Lukavac imala je gubitak od 118.374.907,00 KM. Za period od januara do kraja augusta 2025. godine, operativni gubitak iznosio je oko 37.000.000,00 KM, a negativan trend se nastavio i u septembru i oktobru 2025.

Finansijska stabilnost firme uglavnom je zavisila od odnosa imovine i obaveza.

Privremeni stečajni upravnik je utvrdio da firma posjeduje pokretnu imovinu u knjigovodstvenoj vrijednosti od 173.828.049,00 KM, od koje je većina u funkciji proizvodnje.

Dio imovine je pod zalogom povjerilaca.

Potraživanja od kupaca na dan 31.decembra 2024. iznosila su 39.202.510,00 KM, ali su do 08.oktobra 2025. značajno smanjena i biće detaljno utvrđena tokom stečaja. Ukupne obaveze 31. decembra 2024., iznosile su 462.546.038,00 KM, od čega je 255.900.513,00 KM dugoročnih obaveza, uglavnom prema Moorgate Industries UK, dok su kratkoročne obaveze iznosile 206.645.525,00 KM, uključujući vrijednosne papire u vrijednosti od 639.491,00 KM, obaveze prema dobavljačima 154.187.150,00 KM, kredite 19.258.276,00 KM, plate i naknade 408.327,00 KM, te ostale obaveze u iznosu od 28.619.478,00 KM.

Obaveze prema dobavljačima, 08.oktobra prošle godine dodatno su porasle na 171.598.432,33 KM, a prema zaposlenima (sa doprinosima) na 8.610.014,00 KM.

Više od 800 zaposlenih bez uplaćenih doprinosa

Zbog ozbiljnih finansijskih problema, više od 800 zaposlenih nije imalo uplaćene poreze i doprinose, a prema Poreznoj upravi FBiH, neizmirene obaveze iznose 5.379.830 KM.

Za to su donijeta rješenja o prinudnoj naplati, jedno od 1.198.880 KM i drugo od 4.317.212 KM. Porezi i doprinosi se nisu plaćali više od osam mjeseci.

Dodatno, firma duguje dobavljačima u inostranstvu gotovo 149 miliona KM, a domaćim dobavljačima oko 17,7 miliona KM.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH