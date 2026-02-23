Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije u 2026. godini

Šta neko mjesto čini gostoljubivim? Nekad su to sitnice: hotelski tim koji vam, nakon dugog dana putovanja, priredi prijatan ugođaj ili taksista koji dijeli savjete. A to je postalo važnije nego ikad. Booking.com je otkrio da 45% putnika kaže da su prijateljski raspoloženi lokalci veliki plus pri odabiru mjesta za posjetu.

Liste najgostoljubivijih gradova i regija objavljene su u okviru 14. godišnje nagrade Traveller Review Awards 2026 platforme Booking.com, na osnovu 370 miliona provjerenih recenzija putnika širom svijeta. Devetu godinu zaredom Italija je osvojila najviše nagrada, a slijede Francuska, Španija, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sjedinjene Američke Države zauzele su sedmo mjesto.

Područja s najvećim rastom bila su Bugarska, s porastom od 68% u odnosu na 2025. godinu, a slijede Južna Koreja (rast od 46%), Kina (39%), Japan (29%) i Norveška (19%).

Najgostoljubivije destinacije su mjesta za koja putnici kažu da su doživjeli izuzetno gostoprimstvo, bilo da borave u hotelu ili pansionu s doručkom. „Od gostoljubivih domaćina koji čine sve što je u njihovoj moći da boravak gostiju bude što bolji, do stručnih taksista koji dijele lokalne savjete, ovi lični detalji mogu putovanje učiniti zaista posebnim“, rekao je James Waters, glavni poslovni direktor Booking.com-a, u saopštenju.

Ovogodišnja lista Booking.com-a sadrži izuzetne destinacije raspoređene na više kontinenata.

Booking.com napominje i da su destinacije morale imati natprosječan broj dobitnika (najmanje 200 dobitnika nagrada za gradove i regije) te da su odabrane prema geografskoj rasprostranjenosti.

Deset najgostoljubivijih gradova svijeta

Montepulciano, Italija

Magong, Tajvan

San Martin de los Andes, Argentina

Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fredericksburg, Teksas

Pirenopolis, Brazil

Svakopmund, Namibija

Takayama, Japan

Noosa Heads, Australija

Klajpeda, Litvanija

Na vrhu Booking.com-ove liste najgostoljubivijih gradova svijeta za 2026. godinu je Montepulciano u Italiji, toskanska destinacija na brdu sjeverno od rimske aerodromske luke Fumicino. U izvještaju Booking.com Montepulciano naziva „draguljem na brdu, gdje srednjovjekovna arhitektura, svjetski poznata vina i prelijep pogled na vinograde stvaraju atmosferu bezvremenskog šarma“.

Na drugom mjestu liste najgostoljubivijih gradova je Magong na Tajvanu, „živahan lučki grad koji besprijekorno spaja istorijske kulise, živopisne pijace i obalni pejzaž“, navodi Booking.com. Tu su dramatični prizori, vjekovni hramovi za istraživanje i noćne pijace gdje možete probati omlete od ostriga i lignje sa žara.

San Martin de los Andes u Argentini je na trećem mjestu. „Smješten na mirnim obalama jezera Lakar i okružen strmim vrhovima Anda, San Martin de los Andes je patagonsko utočište gdje se alpski ugođaj i prirodne ljepote stapaju“, piše Booking.com. Ova kapija Patagonije privlačna je tokom cijele godine, od planinarenja i kajaka u Nacionalnom parku Lanin do zimskih dana na Cerro Chapelco.

Na četvrtom mjestu je Harrogate u Ujedinjenom Kraljevstvu, elegantan grad u Sjevernom Jorkširu. „Slikoviti bulevari i raskošne viktorijanske fasade uokviruju grad ispunjen modernim i savremenim kafićima, prodavnicama i slikovitim stazama savršenim za opuštajuće šetnje“, navodi Booking.com. Poznat je i po wellness tradiciji- turskim kupatilima.

Na petom mjestu je Frederiksberg u brdovitom dijelu Teksasa, jedina američka destinacija na globalnoj listi. „Frederiksberg spaja gostoprimstvo malog grada s bogatim kulturnim nasljeđem“, navodi Booking.com. Grad su osnovali njemački doseljenici, a nudi istorijsku arhitekturu i festivale, uz modernu gastronomsku scenu, vinarije i obližnje avanture na otvorenom. Ne propustite Enchanted Rock, upečatljivu kupolu od ružičastog granita, popularnu za planinarenje i posmatranje zvijezda.

Prvih 10 zaokružuju popločani Pirenopolis u Brazilu (6), obalni Svakopmund u Namibiji (7), historijska Takayama u Japanu (8), Noosa Heads u Australiji, omiljeno mjesto surfera (9) i vjetrovita baltička Klajpeda u Litvaniji (10).

Najgostoljubivije regije svijeta

Hidalgo, Meksiko

Newfoundland i Labrador, Kanada

Navara, Španija

Idaho, SAD

Himachal Pradesh, Indija

Saksonija, Njemačka

Phang Nga, Tajland

Overijssel, Holandija

Epir, Grčka

Chiriqui, Panama

Booking.com-ova lista najgostoljubivijih regija za 2026. ističe mjesta gdje je gostoprimstvo dio putovanja, bilo da je riječ o lokalnim kulinarskim tradicijama, avanturama na otvorenom ili malim zajednicama zbog kojih posjetioci brzo postaju stalni gosti.

Na vrhu liste je Idalgo u Meksiku, regija koju putnici često preskoče jureći između poznatijih destinacija, ali nagrađuje one koji ostanu predivnim pejzažima i kulturom.

Drugo mjesto zauzimaju Newfoundland i Labrador u Kanadi – izbor koji se s pravom vezuje za dramatične obale, divlju ljepotu i čuvenu kanadsku srdačnost.

Navara u Španiji je na trećem mjestu, regija koja nudi predivne pejzaže, kao i snažnu gastronomsku i vinsku kulturu.

Na četvrtom mjestu je Idaho, jedina američka regija na listi globalnih regija. Prirodno je pogodna za putovanja automobilom, planinske gradiće i avanture na otvorenom.

Himachal Pradesh u Indiji je na petom mjestu, uz himalajske pejzaže i tempo putovanja koji je obično sporiji, intenzivniji i više povezan s prirodom.

Prvih 10 zaokružuju historijska Saksonija u Njemačkoj (6), obalni Phang Nga u Tajlandu (7), mirni Overiijsel u Holandiji (8), Epir u Grčkoj (9) i Chiriqui u Panami (10), koji spaja prirodu, male zajednice i opušten ritam.

Najgostoljubiviji gradovi u SAD-u

Fredericksburg, Teksas

Palm Desert, Kalifornija

Cape May, New Jersey

Broken Bow, Oklahoma

Waikoloa, Havaji

Bryson City, Sjeverna Karolina

Key Largo, Florida

Selo Snowmass, Colorado

Sedona, Arizona

Oakhurst, Kalifornija

Na vrhu liste je Frederiksberg u Teksasu, koji se pojavljuje i na globalnoj rang-listi Booking.com-a. Palm Desert u Kaliforniji je na drugom mjestu – odličan izbor za putnike koji žele golf, planinarenje, bazen i spa centre. Klasični primorski grad Cape May u New Yearsiju je na trećem mjestu. Na četvrtom je Broken Bow u Oklahomi, mjesto poznato po brvnarama i jezeru. Peto mjesto zauzima Waikoloa na Havajima, poznata po pejzažima lave.

Top 10 zaokružuju Bryson Citiyu Sjevernoj Karolini (6), Key Largo na Floridi (7), planinski skijaški gradić Snowmass Village u Koloradu (8), Sedona u Arizoni (9) s naglaskom na wellness i Oakhurst u Kaliforniji (10), kao dobra baza za istraživanje Nacionalnog parka Josemit i podnožja Sijere.

Laura Begley Bloom, saradnica Forbesa

