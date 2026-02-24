Oni hoće da uvedu autonomnu vožnju u sve što se kreće, čak i u borbeni avion F-16

Suosnivači kompanije Applied Intuition razvijaju softver koji može upravljati svime, od aviona i tenkova do automobila. No, kako bi proširili poslovanje koje već vrijedi 800 miliona dolara, a koje se temelji na prodaji tehnologije za automobile, morat će se suprotstaviti gigantima poput Tesla, Google i Nvidia, kao i nizu startupa koji se bore za vodeću poziciju u utrci za autonomiju.

Jednog sunčanog zimskog dana u Silicijskoj dolini, Qasar Younis obuva cipele na ulazu u sjedište kompanije u Sunnyvaleu, Kalifornija. Stroga zabrana nošenja vanjske obuće znači da zaposleni i gosti moraju nositi papuče, naviku koju je Younis stekao tokom kratkog rada u japanskom ogranku kompanije Bosch.

Obuven u crne čizme, prolazi pored vodotornja visokog gotovo 45 metara, na čijem se vrhu nalazi konstrukcija nalik ogromnoj limenci voćnog koktela, posljednji podsjetnik na to da je lokacija nekada bila tvornica za preradu voća kompanije Libby’s. Njegovo odredište je garaža firme, tehnološko skladište u kojem se nalaze najnoviji eksperimenti u razvoju automobilskog softvera.

Unutra se nalazi desetak mladih inženjera, pristiglih iz kompanija poput Honde, General Motorsa i Daimlera, raspoređenih pored različitih vozila. Younis pokazuje na model Jeep Grand Wagoneer iz 2021. godine, opremljen infotainment sistemom, kontrolama sjedišta i dijagnostikom vozila.

Malo dalje stoji robotski kamion Isuzu, koji se trenutno testira na japanskim autoputevima. U blizini je i mali JCB Teleskid utovarivač koji se samostalno kreće gradilištem, kao i autonomni Ford Raptor, razvijen za američku vojsku kako bi prevozio opremu bez vozača za volanom.

Iako se razlikuju, sva ova vozila povezuje isti softver, operativni sistem kompanije Applied Intuition, za koji Younis tvrdi da se može koristiti u bilo kojoj vrsti vozila za povezivanje i upravljanje elektronskim sistemima, te sve češće i za potpuno autonomnu vožnju. Kompanija, osnovana 2017. godine, svoj sistem uglavnom prodaje tradicionalnim proizvođačima automobila poput Stellantis, koji je u oktobru potpisao značajan ugovor. Cilj je pomoći im da pariraju novoj generaciji igrača poput Tesle, Googlea i Riviana, kao i rastućoj konkurenciji iz Kine koja automobile pretvara u računare na točkovima.

„Historijski gledano, proizvođači automobila nabavljaju različite module od dobavljača, za kočioni sistem, sjedišta i druge komponente, a svaki od njih ima vlastiti softver“, kaže Younis. „Zato nisu poput Tesle. Moraju povezati pet do osam različitih operativnih sistema u jednom vozilu, a tada ne možete napraviti jedinstveno ažuriranje.“ Prema njegovim riječima, softver kompanije predstavlja kariku koja nedostaje kako bi automobili, kamioni i tenkovi postali zaista inteligentni.

Prema procjenama magazina Forbes, Applied Intuition je prošle godine ostvario oko 800 miliona dolara prihoda, dvostruko više nego 2024. godine, uz bruto maržu od najmanje 80 posto. Investitori poput BlackRocka, Andreessen Horowitza i Kleiner Perkinsa podržali su taj rast. U junu prošle godine uloženo je dodatnih 600 miliona dolara, čime je vrijednost kompanije porasla na 15 milijardi dolara. Time su Younis i Ludwig, prema procjenama, postali milijarderi, sa udjelima vrijednim najmanje 1,5 milijardi dolara po osobi.

Kompanija sada želi ići dalje od unapređenja vožnje, cilj je potpuna autonomija. Younis vjeruje u jedinstvenu platformu za samostalnu vožnju svega što se kreće, bilo da je riječ o pick up vozilu F 150 ili borbenom avionu F 16. Ugovori već uključuju američku vojsku, kao i proizvođače kamiona, rudarske i građevinske opreme poput Komatsua i Scanije.

Ludwig tvrdi da su potpuno autonomni automobili udaljeni svega 18 mjeseci, iako testne vožnje pokazuju da tehnologija još uvijek ima prostora za napredak. „Ogromno smo investirali u to da umjetna inteligencija vidi, razmišlja i djeluje. Sada tu tehnologiju možemo primijeniti na automobile, odbrambene dronove, humanoidne robote ili poljoprivredne mašine“, kaže on.

Cody Pickens for Forbes

Ipak, konkurencija je snažna. Pored Tesle i Wayma, tu su i kompanije poput Nvidije, Nuroa, Mobileyea i Motionala. Regulatorne prepreke i oprez potrošača znače da masovna primjena autonomnih vozila još nije blizu. Zbog toga Younis ulaže u sektore s manje rizika, rudarska vozila, poljoprivredne kombajne i patrolne dronove, gdje je manja vjerovatnoća nesreća s pješacima. To naziva radikalnim pragmatizmom.

Younis i Ludwig odrasli su u predgrađima Detroita, nedaleko od tvornice General Motorsa. Younisova porodica emigrirala je iz pakistanskog Punjaba, dok je Ludwig odrastao u porodici inženjera. Njihov profesionalni put spojio se u Googleu, gdje su svjedočili rađanju projekta koji je kasnije prerastao u Waymo. Shvativši da budućnost automobilske industrije leži u softveru, odlučili su osnovati Applied Intuition i fokusirati se na simulacione alate, virtuelne 3D svjetove za testiranje autonomnih sistema.

Danas kompanija zapošljava oko 1.300 ljudi i razvija rješenja od asistencije u vožnji do robotskih vojnih kamiona. Strategija širenja na više sektora omogućava im otpornost na tržišne promjene. Ako jedan sektor uspori, drugi može nadoknaditi pad.

Iako postoje kritike da kompanija preuzima previše projekata istovremeno, dosadašnji rast i profitabilnost pokazuju da je strategija za sada uspješna. Zahvaljujući operativnom sistemu za automobile, simulacijskom poslovanju i razvoju autonomije za industrijska vozila, Applied Intuition je široko rasporedio svoje uloge.

Ako se vizija ostvari, automobili kojima upravljaju ljudi zaista bi mogli postati relikt prošlosti, a Younis bi mogao biti jedan od ključnih ljudi nove ere autonomne mobilnosti.

Iain Martin, Alan Ohnsman, Forbes

Please enable JavaScript

