Dvije cijene ulaza u najposjećeniji muzej na svijetu – turisti izvan EU plaćat će više nego domaći

Jedno od pitanja koje ovih dana izaziva žustru javnu raspravu u Francuskoj jeste trebaju li strani turisti plaćati više za obilazak kulturnih institucija nego domaće stanovništvo ili bi umjetnost trebala biti dostupna bez diskriminacije svima po istoj cijeni?

Od prošle srijede, naime, svaki odrasli posjetilac koji nije državljanin ili rezident Evropske unije, Islanda, Lihtenštajna i Norveške morat će platiti 32 eura za ulazak u najposjećeniji muzej na svijetu, pariski Louvre – što je povećanje od 45 posto –u odnosu na dosadašnju cijenu od 22 eura.

Istovremeno, Versajska palata najavila je povećanje cijena ulaznica za tri eura, a sličan model diferenciranog cjenovnika planira se uvesti i u druge kulturne institucije, uključujući Parisku operu.

Diferencirani cjenovnik

Dok Uprava muzeja Francuska vlada brane sistem takozvanog diferenciranog cjenovnika, nazivajući ga finansijski i bezbjedonosno nužnim. Prema procjenama, novi sistem naplate ulaznica, muzeju bi mogao donijeti dodatnih 20 do 30 miliona eura godišnje, novac koji bi bio usmjeren u hitnu obnovu objekta. Louvre se, naime, suočava s ozbiljnim infrastrukturnim problemima – od curenja vode i strukturnih oštećenja do nedavne, sramotne pljačke krunskih dragulja usred dana, vrijednih oko 90 miliona eura.

S druge strane, sindikati zaposlenih u Louvreu oštro su osudili uvođenje različitih cijena ulaznica, nazvavši ga „šokantnim na filozofskom, društvenom i ljudskom nivou“, te su zbog ove promjene pozvali na štrajk.

Navode kako ogromna muzejska kolekcija od 500.000 predmeta, uključujući mnoge iz Egipta, Bliskog istoka ili Afrike, posjeduje univerzalnu ljudsku vrijednost.Sindikati dodatno ukazuju i na praktične probleme: prema njima nova politika zahtijevat će od osoblja da provjerava lične dokumente posjetilaca kako bi se utvrdilo koja cijena ulaznice im pripada, što bi moglo dodatno usporiti ulaz i povećati tenzije u muzeju koji se već suočava s prekomjernom posjećenošću i čestim štrajkovima.

Kako javljaju francuski mediji, Amerikanci , državljani Velike Britanije i kineski državljani, koji su među najbrojnijim stranim posjetiocima muzeja, bit će među pogođenima, kao i turisti iz siromašnijih zemalja.

Louvre ostaje besplatan za maloljetnike iz svih zemalja

Razlike u cijenama karata postoje i u drugim turističkim zemljama, ali uglavnom u zemljama u razvoju, gdje se tarife na lokacijama poput Machu Picchua u Peruu ili Tadž Mahala u Indiji razlikuju, međutim, do sada je to bila rijetkost u bogatijim regijama poput Evrope. U Francuskoj se ovaj potez ocjenjuje kao diskriminatoran, naročito jer bi mogao otežati stranim posjetiocima s niskim primanjima da posjete dom Mona Lize i drugih kulturnih blaga.

Grupne posjete uz vodiča koštat će 28 eura, dok će Louvre i dalje biti besplatan za maloljetnike iz svih zemalja i Evropljane mlađe od 26 godina.

Francuski predsjednik ranije je najavio kako će dio sredstava biti usmjeren na kolosalan plan renoviranja Louvrea poznat kao „Louvre Nouvelle Renaissance”. Procjenjuje se da će koštati oko 1,15 milijardi eura, te da će uključivati više faza radova na muzeju. Projekat obuhvata i izgradnju novog ulaza i podzemnih prostora. Procijenjeni trošak obnove sindikati i neki umjetnički kritičari nazivaju rasipnim.

Ministrica kulture Rachida Dati krajem 2024. godine otvoreno je poručila: “Želim da posjetioci izvan EU plaćaju više za ulaznice i da ta doplata ide za finansiranje obnove naše nacionalne baštine“, dodajući da „Francuzi ne trebaju sve sami plaćati“.

Pitanje koje se postavlja koliki će trošak obnove pasti na teret turista izvan EU, i da li kultura treba da ima različitu cijenu.