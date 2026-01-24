Zbog Googleove nadogradnje gmaila, milioni naloga su u riziku

Gmail se mijenja. Najviše pažnje privlače izmjene adresa i integracija veštačke inteligencije, ali u pozadini se dešavaju tihe promjene zbog kojih vaš nalog sada može biti u riziku. Ukoliko niste svjesni ovih promjena, djelujte odmah.

Forbes je već ranije upozorio da Google ukida POP3 naloge postavljene unutar Gmaila. Počevši od ovog mjeseca, „preuzimanje e-mailova s naloga trećih strana u vaš Gmail nalog putem POP-a više neće biti podržano.“

To je problem, jer većina tih naloga čine stariji, naslijeđeni e-mail nalozi koji su godinama radili bez problema. Sve će se to uskoro promijeniti.

I dok promjena POP3 prekida rad starijih naloga, druga promjena može proći nezapaženo. Kako upozorava Android Authority: „Google ukida najbolju Gmail funkciju o kojoj nikada niste ni znali. Ako ste se oslanjali na Gmailify za organizaciju drugih inboxa i zaštitu od spama, trebat će vam novi plan.“

Prema 9to5Google, „cilj Gmailifyja bio je omogućiti korisnicima Yahoo, AOL ili Outlook/Hotmail naloga da koriste Gmail funkcije. Mogli ste zadržati svoju e-mail adresu, a istovremeno imati zaštitu od spama putem Gmaila.“

Ta ista zaštita od spama, kako Google navodi, „čuva vaše privatne informacije. Gmail se trudi da vas zaštiti od spama, phishinga i malvera prije nego što stignu u vaš inbox. Naše AI-pojačane mogućnosti filtriranja spama blokiraju skoro 10 miliona spam e-mailova svake minute.“ Jednostavno rečeno, ne želite da ova zaštita iznenada nestane.

Ali upravo je to ono što se sprema. Google kaže da Gmailify „omogućava primjenu specijalnih funkcija poput zaštite od spama ili organizacije inboxa na vaš nalog treće strane.“ Ali „od januara 2026.“, Gmail više neće podržavati ovu funkciju.

Veoma je važno da ne izgubite filtriranje e-mailova koji i dalje mogu stizati u vaš primarni Gmail inbox sa ovih starijih naloga. Google kaže da možete promijeniti postavke tih naloga kako bi e-mailovi umjesto toga bili proslijeđeni.

Možda nećete odmah primijetiti promjenu, ali možete biti sigurni da će napadači to iskoristiti. Slanje e-mailova na Hotmail, Yahoo ili AOL adrese moglo bi postati unosno. Milioni tih e-mailova sada će stizati u Gmail inbox — bez filtriranja.

