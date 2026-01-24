Završen Prednacrt Zakona o radu u FBiH – kakve promjene čekaju radnike i tržište rada

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavilo je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Prednacrt Zakona o radu, čime je započela formalna procedura za jednu od najznačajnijih reformi tržišta rada u posljednjih nekoliko godina. Nakon razmatranja u Vladi FBiH, zakon bi, u formi nacrta, trebao biti upućen u Parlament Federacije BiH, objavljeno je na zvaničnoj web stranici Ministarstva.

Jedna od centralnih promjena koje donosi novi zakon jeste uspostavljanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme kao dominantnog oblika zapošljavanja, s ciljem smanjenja nesigurnih i dugotrajnih ugovora na određeno vrijeme.

“Za radnike, Prednacrt Zakona o radu donosi niz važnih unapređenja. Rad na neodređeno vrijeme postaje sistemsko pravilo, čime se jača sigurnost zaposlenja i smanjuje nesiguran i dugotrajan rad na određeno vrijeme. Značajno se unapređuju prava iz radnog odnosa, detaljnije se uređuju ugovori o radu, vođenje evidencija, zaštita sindikalnih povjerenika, disciplinski postupci i inspekcijski nadzor”, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Foto: Adnan Delić, Forbes BiH

Pored toga, poseban segment zakona odnosi se na zaštitu roditeljstva i ravnopravnosti. Prednacrt obuhvata šira prava porodilja, očeva, usvojitelja, staratelja i hranitelja, omogućava fleksibilnije korištenje roditeljskog odsustva te preciznije definiše rad s polovinom punog radnog vremena.

Po prvi put se uvode sankcije za diskriminaciju po osnovu trudnoće, spola i roditeljskog statusa, uključujući zabranu uslovljavanja zapošljavanja testom trudnoće.

Šta bi usvajanje zakona značilo za poslodavce

Novi zakon mogao bi donijeti i značajne promjene za poslodavce, posebno u dijelu koji se odnosi na nove i alternativne oblike rada. Jasno se uređuju sezonski poslovi, rad na daljinu, rad izvan sjedišta poslodavca, angažmani u vanrednim okolnostima te rad putem digitalnih platformi.

Dodatno se reguliše i rad agencija za privremeno zapošljavanje, čime se uvodi red u segment tržišta koji je do sada funkcionisao bez preciznog zakonskog okvira.

Zakon detaljnije uređuje sistem plata i dodataka, uključujući prekovremeni i noćni rad, rad nedjeljom i rad u dane odmora, uz mogućnost proširenja prava kroz kolektivne ugovore.

Standardno radno vrijeme ostaje 40 sati sedmično, dok se pauza ubraja u plaćeno radno vrijeme, uz mogućnost prilagođavanja pojedinim djelatnostima.

Prema navodima sa zvanične web-stranice Ministarstva, izrada prednacrta zakona trajala je gotovo dvije godine, uz široku institucionalnu saradnju i podršku međunarodnih organizacija, a tekst je usklađen s evropskim direktivama i međunarodnim konvencijama.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH