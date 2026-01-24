Macronove naočale od 659 eura pogurale dionice proizvođača

Proizvođač pilotskih sunčanih naočara koje je francuski predsjednik Emmanuel Macron nosio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zabilježio je rast vrijednosti akcija od 28 posto u četvrtak, nakon što su naočare izazvale hiljade sarkastičnih šala i mimova na internetu.

Italijanska kompanija iVision Tech, koja je 2023. godine preuzela renomirani francuski brend naočara Henry Jullien, povećala je tržišnu kapitalizaciju za oko 4,1 milion dolara u četvrtak, nakon što je Macron nosio ove naočare tokom svog govora u Davosu, u Švicarskoj.

Naočare koje je Macron nosio bile su model Pacific S 01 Double Gold, čija maloprodajna cijena iznosi 659 eura, odnosno oko 775 dolara.

Stefano Fulchir, predsjednik kompanije iVision Tech, rekao je za The Guardian da Macron posjeduje ove naočare još od 2024. godine, kada ih je kupio kao diplomatski poklon tokom samita G20, te da je tom prilikom uzeo i još jedne za sebe.

Macron je naočare nosio kako bi prikrio subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje kapilara u desnom oku, koje je opisao kao „potpuno bezazleno“.

Ovaj izgled brzo je postao predmet mimova na društvenim mrežama, uz fotografije na kojima je Macron montiran na plakate filmova „Top Gun“, „Cobra“ i „Terminator“.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, također je ismijao Makrona, ironično pitajući: „Gledao sam ga jučer s onim prelijepim naočarima. Šta se, dođavola, desilo?“

Nakon što se pročulo da Macron nosi naočare brenda Henry Jullien, web-site kompanije je bio van funkcije veći dio dana, izvijestio je The Guardian.

Foto/Reuters/Yves Herman

Ključna pozadina

Kompanija Henry Jullien, koja proizvodi sunčane naočare još od 1921. godine, godišnje napravi oko 1.000 pari naočara kakve je nosio Macron, rekao je Fulhir. Proizvodnja se odvija u fabrici sjeverno od Ženeve, koja zapošljava svega 10 radnika.

Sve naočare se ručno sklapaju i izrađuju korištenjem, kako navodi iVision Tech, „drevne tehnike“ koja podrazumijeva pozlaćivanje zlatnim listićima, za razliku od znatno češće i jeftinije, tehnike zlatnog premaza.

Brend je dospio u žižu javnosti i prošle godine, kada je glumica Sigourney Weaver nosila njihov model Melrose 15, na dodjeli Goya Awards u Španiji.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes