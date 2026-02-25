Dionice bh. kompanije skočile 314%

Neto profitna marža Energoinvesta prošle godine povećana je sa 0,23% na 7,42%, dok je operativna marža porasla sa 7,68% na 9,57%. Povrat na imovinu iznosi 7,46%, što je značajno povećanje u odnosu na ranije godine kada je iznosio 0,23%. Povrat na kapital porastao je sa 0,55% na gotovo 15%, čime je kompanija ostvarila dvocifren i održiv prinos za dioničare. Sve navedeno pokazuje zašto je dobit bh. kompanije čak 90 posto viša od planirane.

Dobit Energoinvesta prije poreza u 2025. godini iznosila je 15,25 miliona KM, dok neto dobit dostigla 13,56 miliona KM. Poređenja radi, u 2024. godini neto dobit iznosila je 426 hiljada KM, što pokazuje kako je u jednoj godini ostvaren rast iz simbolične u snažno profitabilno poslovanje. Finansijske rezultate, kompanije je objavila ranije, a sada ih je potvrdio i Nadzorni odbor preduzeća.

Kako su naveli u kompaniji, finansijska stabilnost dodatno je ojačana tekućim koeficijentom likvidnosti, koji je sa 0,78 porastao na 1,01, dok je novčani koeficijent udvostručen sa 0,11 na 0,23.

Zbog dobiti povećan je i kapital preduzeća za 13,6 miliona KM. Broj zaposlenih povećan je za 21%, broj mladih stručnjaka za 85%, dok je prosječna neto plata u decembru 2025. godine prešla 3.000 KM.

Na tržištu kapitala cijena dionice porasla je za približno 314%.