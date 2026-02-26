Ako želite vlastito ostrvo, možete ga dobiti u nagradnoj igri – šta treba znati

Jeste li ikada sanjali o tome da date otkaz i živite u raju? Šta kažete na bijeg na vlastito privatno ostrvo? Švedska vam taj san čini iznenađujuće dostižnim.

Kroz novu inicijativu pod nazivom “Vaše švedsko ostrvo”, Švedska putnicima daje priliku da “osvoji” jedno od njenih 267.570 ostrva na godinu dana.

„Švedska ima više ostrva nego bilo koja druga zemlja na svijetu“, rekla je u intervjuu Susanne Andersson, izvršna direktorica Visit Sweden. „Želimo da svijet otkrije Švedsku kao izvorni luksuz: priroda, tišina, održivost i prostor“, naglasila je.

A šta može biti luksuznije od uživanja u miru i spokoju prirode na vlastitom privatnom ostrvu?

Svaki od pet ostrva koja se nude na takmičenju je nenaseljen i osamljen, ali dovoljno blizu obližnjih zajednica za svakodnevne potrepštine, bilo da se radi o kupovini namirnica, slanju pisma ili pridruživanju tradicionalnoj proslavi ljetnog solsticija.

Ali prije nego što zamislite izgradnju kolibe i preseljenje na godinu dana radi resetiranja izvan mreže, vrijedi razumjeti šta ta nagrada zapravo podrazumijeva.

„Pobjednici ne ‘posjeduju’ ostrvo – oni dobijaju pravo da ga koriste godinu dana putem formalnog certifikata o korištenju izdanog u partnerstvu sa Statens fastighetsverk“, kaže Andersson. „Njihova odgovornost je jednostavno da uživaju na ostrvu, poštujući pritom švedsku prirodu i principe allemansrätten: čuvajte se, ne ostavljajte tragove, poštujte divlje životinje i lokalne propise.“

Koje su beneficije za pobjednike

Pobjednici će dobiti jednogodišnje pravo korištenja jednog od pet odabranih ostrva, diplomu kojom se pobjednik certificira kao službeni “čuvar ostrva” i putni vaučer u vrijednosti do 20.000 švedskih kruna (oko 2.200 dolara) za povratne letove do Švedske.

Šta, dakle, starateljstvo zapravo znači u praksi? Koje bi odgovornosti pobjednik imao tokom godine?

„Nema operativnih dužnosti, nema održavanja niti obaveza osim odgovornog djelovanja. Namjera je pozvati ljude da iskuse kako se zapravo osjeća luksuz drugačije prirode – a ne da im se da projekat kojim će upravljati“, kaže Andersson.

Foto/Pexels

Sva ostrva su mala i netaknuta. „To je poenta“, kaže Andersson. „Ovih pet ostrva su nenaseljena, bez izgrađenih objekata ili usluga (bez struje, bez vodovoda, bez Wi-Fi-ja).“

Oni također obuhvataju raznoliku geografiju Švedske. „Odabrani su zajedno sa Statens fastighetsverk kako bi odrazili nevjerovatan raspon Švedske: od jezerskih ostrva u unutrašnjosti do vjetrovitih grebena u arhipelazima“, kaže Andersson.

Tjuvholmen, u blizini jezera Vänern, okružen je borovom i smrekovom šumom gdje morski orlovi i galebovi lebde iznad glave.

Medbådan, oblikovan posljednjim ledenim dobom, nudi mirnu vodu idealnu za vožnju kanuom i plivanje. Skötbådan je niska stjenovita plaža koju su nekada koristili ribari koji su usidrili mreže za haringe.

Storberget (što doslovno znači “velika planina”, iako je skromnih razmjera) je vjetrom šibana granitna stijena oblikovana otvorenim morem. A Marsten, definisan blijedim kamenom i rijetkom vegetacijom, nalazi se dovoljno blizu kopna da uravnoteži osamu s pristupom.

Iako se pobjednici neće trajno preseliti, dobit će nešto sve rjeđe: vrijeme provedeno na mjestu netaknutom infrastrukturom i bukom. U eri prekomjernog turizma i stalne povezanosti, čak i privremeno čuvanje mirnog dijela granita ili šume može se činiti transformativnim.

Prijave su sada otvorene, a pobjednici će biti objavljeni kasnije ove godine.

Laure Begley Bloom, Forbes