Zbog niskih plaća, neki sportisti prodaju opremu i dresove sa tek završenih Zimskih olimpijskih igara

Od službene opreme do takmičarskih dresova nošenih na Igrama – donosimo pregled onoga što se nudi i iznosa koje su kolekcionari već spremni platiti.

Neki sportisti već prodaju opremu i suvenire koje su dobili na Zimskim olimpijskim igrama 2026., tražeći stotine pa čak i hiljade dolara za opremu koju su nosili tokom takmičenja ili za druge ekskluzivne poklone koje su dobili na Igrama u Milanu i Cortini.

Hahna Norman, snowboarderica koja je predstavljala Sjedinjene Države, ranije ove sedmice poručila je pratiteljima na TikToku da planira prodati dio svoje olimpijske opreme putem svog Depop računa, uključujući jakne i hlače koje je dobila od Ralph Laurena i Nikea.

Norman zasad još ništa nije oglasila na Depopu, no u TikTok videu objasnila je da se odlučila na prodaju dijela olimpijske opreme jer je “prosječna plaća snowboardera praktički nikakva”. Dodala je i da je radila na prisutnosti na društvenim mrežama kako bi kapitalizirala svoje iskustvo s Igara.

REUTERS/Nathan Howard

Baklja prodana za 35.000 dolara

Neki sportisti prodaju i opremu koju su nosili tokom takmičenja, uključujući nizozemsku osvajačicu zlatne medalje u brzom klizanju Juttu Leerdam, čije je odijelo trenutno na aukciji s cijenom od oko 9000 dolara.

RR Auction, aukcijska kuća iz Bostona specijalizirana za olimpijske memorabilije, već je prodala dva predmeta s Igara u Milanu i Cortini: baklju iz štafete olimpijskog plamena, koja je prodana za gotovo 35.000 dolara, te keramičku zdjelu s ceremonije paljenja plamena, koja je postigla cijenu od 5000 dolara.

Kanadska hokejaška reprezentacija stavila je na aukciju dresove nošene tokom Igara, pri čemu je dres koji je nosio zvijezda Connor McDavid, ujedno i kapiten Edmonton Oilersa, prodan za 65.000 dolara.

Na eBayu su se pojavili i oglasi koji sugeriraju da sportisti prodaju Samsung Galaxy Z Flip7 telefone, posebno dizajnirane i darovane svim takmičarima, pri čemu se neki primjerci prodaju za više od 1500 dolara.

Najskuplja medalja na svijetu

Osvajači medalja s Olimpijskih igara u Milanu i Cortini mogli bi svoje odličje pretvoriti u ozbiljnu zaradu. Bobby Eaton, stručnjak za olimpijske memorabilije iz aukcijske kuće RR Auction, rekao je za Forbes da bi se olimpijska medalja mogla prodati na aukciji za 60.000 do 80.000 dolara ako je sportista odluči ponuditi ubrzo nakon Igara. Medalje postižu najveću vrijednost neposredno nakon Olimpijskih igara jer “na tržištu nema mnogo primjeraka, što podiže cijenu jer kolekcionari žele kompletan set”.

REUTERS/Marko Djurica

Same medalje ove godine vrijede više nego ikad zbog snažnog rasta cijena zlata i srebra posljednjih mjeseci. Ekonomisti Oxford Economicsa ranije su za Forbes procijenili da zlatna medalja, gledano isključivo prema vrijednosti materijala od kojeg je izrađena, vrijedi oko 1940 dolara, dok je vrijednost srebrne oko 1000 dolara. Eaton ipak ističe da to ne utječe na konačnu aukcijsku cijenu jer medalje svoju vrijednost crpe iz činjenice da su iznimno tražena olimpijska odličja.

Neki olimpijci koji su se u prošlosti odlučili prodati svoje medalje ostvarili su značajnu zaradu. Plivač Ryan Lochte, osvajač 12 olimpijskih medalja, navodno je prošlog mjeseca prodao tri zlatne medalje za 385.520 dolara na aukciji Goldin Auctions. Godine 2022. prodao je šest medalja – tri srebrne i tri bronzane – za 166.000 dolara.

U julu je RR Auction prodao tri medalje legendarnog skakača u vodu Grega Louganisa za više od 430.000 dolara, uključujući 200.000 dolara za zlatnu medalju osvojenu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. Najskuplja olimpijska medalja ikad prodana bila je zlatna medalja iz 1936. koju je osvojio američki atletičar Jesse Owens. Nju je milijarder Ron Burkle kupio na aukciji 2013. za 1,47 miliona dolara, što danas vrijedi više od dva miliona dolara.

REUTERS/Nathan Howard

Ko je opremio sportiste

Sportisti koji su predstavljali reprezentaciju SAD-a na Igrama u Milanu i Cortini dobili su opremu i poklone brendova poput Ralph Laurena, Samsunga i Skimsa, brenda donjeg veša i odjeće za oblikovanje tijela Kim Kardashian.

Skims je sportistima osigurao pidžame, donji veš i veste, a cijene tih proizvoda kreću se od 20 do 88 dolara, prema pisanju Fast Companyja. Ralph Lauren oblačio je sportiste za ceremonije otvaranja i zatvaranja, a dio kolekcije dostupan je i za kupovinu online, uključujući perjanu jaknu za ceremoniju zatvaranja po cijeni od 1800 dolara.

Neki sportisti, uključujući Norman, na TikToku su pokazivali što su sve dobili, pritom ostvarujući velik broj pregleda. Norman je prije nekoliko sedmica objavila video raspakiravanja Ralph Lauren opreme koji je prikupio više od dva miliona pregleda, prikazujući brojne veste, hlače i ruksak.

Conor Murray, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

