Kinez koji je pobijedio Teslu dolazi u Sloveniju

Ono što se mjesecima predviđalo, sada je i zvanično potvrđeno. Sljedećeg mjeseca, kineski BYD, najveći svjetski proizvođač električnih vozila, zvanično će ući na slovenačko automobilsko tržište. Prošle godine BYD je prodao više od 2,2 miliona električnih vozila , što je znatno više od prethodnog lidera Tesle. Ukupno su prodali 4,6 miliona elektrificiranih vozila, što ih svrstava na šesto mjesto među najvećim proizvođačima automobila na svijetu.

Zasad nema mnogo detalja. BYD je samo najavio da će u Sloveniju donijeti potpuno električne modele i plug-in vozila. Očekuje se da će njihova prodajna paleta uključivati ​​desetak modela. Zamjenik direktora za Sloveniju i Hrvatsku bit će David Kušanović , koji je prethodno 17 godina radio za Renault.

Svoje planove su prije nekoliko dana predstavili i Hrvatskoj, te su najavili da će njeno tržište ući s pet modela, i to dvije verzije Atto 2 i Seal 6, kao i Seal 5.

Dvije evropske fabrike

Pored svoje prodajne mreže, BYD pokušava steći povjerenje evropskih kupaca i lokalizacijom proizvodnje. Trenutno gradi dvije fabrike u Evropi. Najbliža će biti u Mađarskoj, gdje su investirali četiri milijarde eura. Prema početnim prognozama, proizvodnja je trebala početi prošle jeseni, ali je otvaranje odgođeno za drugi kvartal ove godine.

Lokalnom proizvodnjom žele izbjeći visoke carine na električne automobile proizvedene u Kini. Reuters je prije nekoliko mjeseci izvijestio da će Mađarska, barem prve dvije godine, proizvoditi znatno manje vozila od kapaciteta fabrike. Navodi se da je razlog još jedna nova evropska fabrika koja se gradi u Turskoj, gdje su troškovi rada niži, prenosi Reuters. Očekuje se da će Turska početi proizvoditi prve automobile krajem ove godine, a sljedeće godine se očekuje da će proizvesti 150.000 vozila.

BYD je prestao proizvoditi automobile sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem 2022. godine i fokusirao se isključivo na električna vozila (što uključuje električna vozila na baterije, hibride i plug-in hibride).

Marko Rabuza, Forbes Slovenija