Trump se protivi vraćanju novca od carina nakon što je to ranije obećao na sudu

Predsjednik SAD Donald Trump i ministar finansija Scott Bessent izbjegli su da jasno odgovore na pitanje da li će vratiti oko 175 milijardi dolara prihoda od carina kompanijama, nakon što je Vrhovni sud poništio Trumpovu ključnu carinsku politiku. Njihove izjave ukazuju na to da će administracija na sudu osporavati povrat sredstava, iako je ranije obećala da će uvoznicima vratiti novac.

Vrhovni sud je u petak, odlukom 6:3, presudio da su Trumpove široke carine uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlaštenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) nezakonite, jer taj zakon predsjedniku ne daje ovlaštenje da uvodi carine.

Pošto je sud naveo da su IEEPA carine nezakonite od trenutka kada su prvi put uvedene, presuda otvara put kompanijama koje su već platile carine da traže povrat novca, iako se sudska odluka izričito ne bavi refundacijama.

Trump i Bessent su nagovijestili da će pitanje povrata novca biti predmet sudskog spora. Trump je rekao da „pretpostavlja da će se to voditi po sudovima naredne dvije godine“, dok je Bessent u nedjelju za CNN izjavio da „ne želi da preduhitri sudove“ raspravom o refundacijama i da bi proces mogao trajati „sedmicama ili mjesecima“.

Ove izjave dolaze nakon što je Ministarstvo pravde u više sudskih podnesaka, prije presude Vrhovnog suda, obećalo da će vratiti uvozne dažbine ako im to bude naloženo.

Vlada je obećanje o refundacijama koristila kao ključni argument da carine ne treba obustaviti dok Vrhovni sud razmatra predmet, a sudovi su im povjerovali, ostavljajući carine na snazi tokom trajanja postupka.

Sud za međunarodnu trgovinu je, na primjer, u decembru naveo da kompanije „nisu u riziku od nepopravljive štete“ ako carine ne budu obustavljene, jer je vlada zauzela „nedvosmislen stav“ da sada naplaćene carine „neće uticati na dostupnost refundacija nakon konačne odluke“.

Na šta treba obratiti pažnju

Foto: Reuters/Carlos Barria

Više od 1.000 kompanija već je podnijelo tužbe Sudu za međunarodnu trgovinu tražeći povrat carina koje su platile, a FedEx je u ponedjeljak postao najnovija velika kompanija koja je pokrenula postupak.

Ti slučajevi će sada početi da se razmatraju na sudu, ali, kako su zvaničnici Trumpove administracije i najavili, proces bi mogao trajati mjesecima, posebno ako se vlada usprotivi zahtjevima za refundaciju.

„Moja procjena je da će trebati oko godinu dana da se sve razriješi“, rekao je za Forbes trgovinski advokat Robert Shapiro.

Šta je Trumpova administracija rekla o refundacijama na sudu?

Administracija je u više slučajeva navela da će „ponovo obračunati“ (odnosno ispraviti ili preispitati) već naplaćene carine ukoliko IEEPA carine budu proglašene nezakonitim i sud im to naloži.

Vlada je takođe navela da će vratiti novac kada joj to bude naređeno, a advokati Ministarstva pravde su u decembru napisali da je administracija „jasno stavila do znanja, kako u ovom, tako i u povezanim predmetima, da se neće protiviti nalogu suda o ponovnom obračunu carina ako budu proglašene nezakonitim“.

Zvaničnici su takođe naveli da carine finalizovane prije presude Vrhovnog suda „neće uticati na dostupnost refundacija nakon konačne odluke“.

Ministarstvo pravde se obavezalo da će refundirati novac i kompanijama koje su pokrenule postupak koji je završio pred Vrhovnim sudom, za koje je navelo da će „nesumnjivo dobiti povraćaj sa kamatom“ ako pobijede, kao i drugim „sličnim“ kompanijama koje osporavaju IEEPA carine po istim osnovama.

Suprotno

Iako je administracija u načelu obećala refundacije, ostavila je prostor za osporavanje. U podnesku iz januara vlada je navela da „zadržava pravo da ospori pojedinačne zahtjeve“ za povraćaj i da će refundacije isplaćivati tek nakon „konačne i neopozive odluke“.

Pravni stručnjaci su za Bloomberg naveli da bi vlada mogla iskoristiti formulaciju „konačna i neopoziva odluka“ kako bi tvrdila da novac ne može biti vraćen jer takva odluka još nije donijeta, što bi moglo dodatno odužiti proces ili vratiti slučaj pred Vrhovni sud.

Kako će kompanije dobiti novac?

Stručnjaci za trgovinu nisu sigurni kako će tačno izgledati proces refundacije, ali s obzirom na oprez administracije, malo je vjerovatno da će država automatski vratiti novac.

Demokrate su predložile zakone koji bi obavezali administraciju da automatski refundira carine, ali za sada izgleda da takvi predlozi nemaju dovoljno podrške.

To znači da će kompanije morati same da pokrenu postupke i podnesu dokumentaciju kojom osporavaju carine i traže povraćaj.

