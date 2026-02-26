Barcelona podiže cijenu turističke takse – jedna od najviših u Evropi

Ako putujete u Barcelonu, sada možete platiti taksu i do 15 eura po noćenju od aprila ove godine.

Riječ je o jednoj od najviših turističkih taksi u Evropi, koja je osmišljena kako bi se smanjio broj posjetitelja, kao i pritisak na gradsku infrastrukturu, te generisali prihodi za finansiranje inicijativa za pristupačno stanovanje, koje su postale goruće pitanje zbog porasta kratkoročnog najma u ovoj kosmopolitskoj prijestolnici španske regije Katalonije, prenosi Travel and World Tour.

Dosadašnje takse kretale su se između 5 i 7.50 eura po noćenju, dok će se nova taksa primjenjivati na goste koji borave u hotelima, s tim da tačan iznos varira po broju zvjezdica hotela.

Na primjer, hoteli sa četiri zvjezdice naplaćivat će gostima do 11,40 eura po noćenju za jednu osobu, a hoteli sa pet zvjezdica do punih 15 eura. Porez će se naplaćivati i onim gostima koji borave u smještaju za odmor, gdje će plaćati porez od maksimalno 12,50 eura po noćenju.

Foto/Pexels

Prihod od poreza bit će usmjeren na finansiranje projekata pristupačnog stanovanja u gradu, zbog sve veće zabrinutosti stanovnika da kratkoročni najam za odmor povećava lokalne cijene najma.

Time bi ovaj potez mogao ublažiti dio pritiska na gradsko tržište nekretnina, te podstaći turiste na promišljenije trošenje.

Prema navodima Devidiscourse, regionalni Parlament Katalonije planira do 2028. godine ukinuti sav kratkoročni najam.

Barcelona kao jedan od najposjećenijih gradova u Evropi, godinama se suočava sa izazovima brzog rasta turista, a potez koji je poduzela katalonska vlada usklađuje se sa praksama drugih velikih evropskih gradova.

Španija nije jedina koja baštini turističke takse

U Italiji gradovi poput Rima, Venecije i Firence naplaćuju turističku taksu od 3 do 7 eura po noćenju, dok Venecija dodatno povećava porez za dnevne posjetioce radi zaštite kulturne baštine, podaci su Travel and Tour Worlda.

U Francuskoj, uključujući Pariz, taksa iznosi do 4 eura po noćenju i zavisi od kategorije hotela, a koristi se za infrastrukturu i održivi turizam.

U Njemačkoj, Berlin primjenjuje porez od 7,5% na cijenu smještaja radi finansiranja urbanih projekata. Grad Edinburgh u Škotskoj planira uvođenje takse od oko 5% na hotelski boravak.

Holandija, tačnije Amsterdam, naplaćuje 12,5% na hotelske rezervacije kako bi smanjio prekomjerni turizam.

U Švicarskoj gradovi poput Züricha i Ženeve naplaćuju 2 do 4 CHF po noćenju. Pored Barcelone, u Španiji, u regijama poput Katalonije i Balearskih ostrva, gradovi kao Palma de Mallorca i Tarragona naplaćuju između 1 i 4 eura po noćenju.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH