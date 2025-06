Italija, Španija, Hrvatska…zabrane, kazne i ograničenja nadvijaju se nad turistima u Evropi ovog ljeta

Kako pravila putovanja u Evropi postaju sve stroža, od kazni za nošenje japanki do zabrana pušenja na plažama i pravljenja selfija, Forbes je sastavio nekoliko činjenica koje turisti trebaju znati prije nego što krenu u Evropu ovog ljeta.

Planirate li odmor u Evropi ovog ljeta? Dobro razmislite prije nego što zapalite cigaretu na plaži ili prošetate promenadom bez majice. S obzirom na to da se ove godine očekuje rekordan broj posjetilaca, mnoge turističke destinacije već poduzimaju mjere. Pravila za putovanje u Evropi i lista stvari koje vas mogu dovesti u nevolju postaju sve duže i duže. To uključuje nove zabrane, kazne i ograničenja koja bi vas mogla koštati stotine, ako ne i hiljade eura.

Neka od novih pravila su dramatična – zabrana muzike na plažama, piće na nekim javnim mjestima i ograničavanje pravljenja selfija na mjestima prepunim turista.

Sve je to dio rastućeg pokreta za borbu protiv prekomjernog turizma u vrijeme kada su tenzije dostigle tačku ključanja na nekim mjestima. Protesti protiv turizma izbili su širom Španije u aprilu i maju, od Madrida do Majorke i Kanarskih ostrva. Aktivističke grupe planiraju masovne proteste u nekoliko zemalja 15. juna. Očekujte marševe, skupove ispred aerodroma, stajališta turističkih autobusa i još mnogo toga.

Zato je dobra ideja provjeriti pravila u zemlji u koju putujete prije nego što krenete na putovanje iz snova u Evropu. Evo malog izbora onoga što trebate znati, od novih pravila i kazni do iznenađujućih pravila koja su tiho na snazi ​​godinama.

Španija

Španija prednjači u turističkom bontonu, a ovog ljeta je to strože nego ikad, posebno na plažama. Desetine primorskih gradova – uključujući plaže u području Barcelone, Balearskih ostrva i Costa del Sola – zabranile su pušenje na plažama, s kaznama do 2.000 eura. U nekim regijama možete biti kažnjeni do 250 eura ako rezervirate ležaljku, a zatim nestanete na nekoliko sati.

U gradovima poput Marbelle i Viga, javno mokrenje – da, čak i mokrenje u moru – je krivično djelo, s kaznama do 750 eura. I pazite šta nosite. Nekoliko gradova, uključujući Malagu, uvelo je kazne za hodanje u kupaćem kostimu kada niste na plaži, a Barcelona je uvela kazne za nošenje bikinija u javnosti.

Ali pravila ne prestaju kada napustite plažu. Španske vlasti se fokusiraju na turiste za volanom. Vožnja u japankama nije eksplicitno zabranjena, ali policija vas može kazniti do 200 eura ako smatra da vaša obuća nije sigurna.

I budite oprezni kada idete na zabavu. U popularnim mjestima poput Mallorce, Ibize i Kanarskih ostrva, vlasti suzbijaju turizam zabava nizom strogih novih mjera. Obilasci pubova i brodova za zabave su zabranjeni u ozloglašenim centrima noćnog života, a javno pijanstvo kažnjivo je novčanim kaznama do 3.000 eura.

Mallorca, Foto: Reuters

Italija

Najpoznatije italijanske destinacije pooštravaju kontrole jer prekomjerni turizam i dalje opterećuje popularna mjesta. Nigdje to nije očiglednije nego u Veneciji, koja je počela naplaćivati ​​ulaznicu za jednodnevne posjete, po cijeni od prt eura za rezervacije unaprijed i 10 eura za one koji ulaze bez najave. Turisti uhvaćeni bez dokaza o uplati ulaznice mogu biti kažnjeni do 300 eura. Grad je također zabranio upotrebu zvučnika, velike turističke grupe i plivanje u poznatim kanalima, što može rezultirati kaznom od 1.000 eura.

I drugi italijanski gradovi preduzimaju mjere protiv neprikladnog ponašanja turista. U Portofinu, snimanje selfija i ometanje pješačkog saobraćaja u određenim područjima gdje je zabranjeno zaustavljanje može rezultirati kaznama do 275 eura. Na jezeru Garda, policija je kažnjavala turiste kaznama do 700 eura za skakanje s litica i plivanje u opasnim područjima, dok vas čak i glasno igranje fudbala može koštati 600 eura.

Još jedno goruće pitanje je kodeks odijevanja: u Sorrentu možete biti kažnjeni do 500 eura za šetnju u kupaćem kostimu izvan plaže ili bazena.

Međutim, najposjećenija mjesta ograničavaju posjetioce: Pompeji će 2025. godine ograničiti broj posjetilaca na 20.000 dnevno. U Rimu, Koloseum ima ograničenje od 3.000 posjetilaca istovremeno, a prevaranti s ulaznicama se kažnjavaju (pazite od koga kupujete kartu).

Italija uvodi mjere poput ulaznica, pravila oblačenja i visoke kazne za neprikladno ponašanje, Foto: Reuters

Francuska

U Francuskoj, vlasti sve više pozivaju posjetioce da budu obzirniji. Na primjer, u Parizu. Dok piknik s vinom i sirom u parku ili pored Sene može izgledati vrlo romantično, pijenje alkohola je zabranjeno na mnogim javnim mjestima, stoga provjerite pravila. Ako vas uhvate, mogli biste se suočiti s kaznom do 135 eura.

U Francuskoj, modna policija je sasvim stvarna. Nekoliko gradova duž Azurne obale zabranilo je otkrivanje kupaćih kostima izvan plaže, uključujući Cannes, gdje šetnja bez majice ili u bikiniju može koštati i do 38 eura.

Pariz, Foto: Reuters

Grčka

Grčka ozbiljno shvata svoju kulturnu i prirodnu baštinu. Počevši od ovog ljeta, putnici s kruzera koji se iskrcavaju na Santoriniju ili Mikonosu između juna i septembra plaćat će naknadu od 20 eura po osobi. Otoci također ograničavaju dolaske kruzera kako bi smanjili prekomjerni turizam. Na Santoriniju su dnevne posjete kruzerima sada ograničene na 8.000 posjetilaca.

Grčka je također uvela pravila o očuvanju plaža, što znači da je 70 posto javnih plaža bez ležaljki. Dronovi se koriste za praćenje usklađenosti. I zaboravite na nošenje suvenira iz prirode. U mnogim dijelovima zemlje, sakupljanje školjki ili kamenčića s plaža je zabranjeno. To nosi kaznu do 1.000 eura.

Postoje i pravila ponašanja izvan odmarališta. Zabranjeno je nositi visoke potpetice na arheološkim nalazištima kako se ne bi oštetile krhke drevne površine. Nepoštivanje pravila može rezultirati kaznom do 900 eura. Akropolj trenutno ima ograničenje od 20.000 posjetilaca dnevno, a dostupne su i vremenski ograničene ulaznice kako bi se smanjile gužve.

Zbog rastućeg broja posjetilaca, Grčka ograničava dolaske kruzera i uvodi nove turističke takse kako bi smanjila prekomjerni turizam na ostrvima poput Santorinija, Foto: Reuters

Hrvatska

Hrvatska uvodi strože kontrole neprikladnog ponašanja, posebno na svojim najpopularnijim ljetnim mjestima. U Splitu je strogo zabranjeno šetati historijskim centrom u kupaćem kostimu ili, još gore, u donjem rublju, a kažnjava se novčanom kaznom do 150 eura. Pravila su još stroža u obližnjem Hvaru: posjetioci mogu biti kažnjeni sa 600 eura za piće u javnosti.

Gradonačelnik Dubrovnika – jednog od najopterećenijih turističkih gradova u Evropi – odlučio je da se obračuna s prekomjernim turizmom. Grad dozvoljava pristajanje samo dva kruzera dnevno, štandovi sa suvenirima su zatvoreni, broj mjesta za sjedenje u barovima je smanjen, taksi usluge su ograničene, a uvedena su i druga ograničenja. Cilj? Mirniji i ugodniji grad – i za lokalno stanovništvo i za turiste.

U Dubrovniku, koji se dugo bori s prekomjernim turizmom, Hrvatska je uvela ograničenja za kruzere, smanjila broj taksija i uvela kazne kako bi doprinijela uspostavljanju mira u gradu, Foto: Reuters

Portugal

Portugal je poduzeo korake za suzbijanje nepristojnog ponašanja, posebno u primorskim gradovima poput Albufeire, gdje turisti mogu biti kažnjeni do 1.500 eura za šetnju gradom u kupaćem kostimu, a još veće kazne su predviđene za golotinju u javnosti. Pravila također zabranjuju pijenje alkohola na ulici, mokrenje i pljuvanje u javnosti.

Također su na snazi ​​ograničenja buke. Zvučnici su zabranjeni na mnogim plažama, a kazne iznose i do 36.000 eura. Radno vrijeme barova je skraćeno u nekim područjima kako bi se ograničio noćni haos. U Sintri, zbog protesta lokalnog stanovništva, gradske vlasti razmatraju ograničavanje izgradnje novih hotela kako bi se sačuvao historijski šarm grada.

Portugalski obalni gradovi primjenjuju stroža pravila, poput zabrana konzumiranja alkohola u javnosti i ograničenja buke, kao i kazne za šetnju gradom u kupaćim kostimima, Foto: Reuters

Nizozemska

Amsterdam ozbiljno ograničava turizam. Gradska kampanja “Ostani podalje” usmjerena je na učesnike zabava s reklamama koje ih upozoravaju da ne dolaze. Pušenje marihuane na ulici u Crvenoj četvrti sada je zabranjeno, barovi se ranije zatvaraju, a grupne ture podliježu strožim ograničenjima. Brodovi za zabave podliježu novim propisima o buci i alkoholu. Novi hoteli su zabranjeni.

Mještani čak tuže popularnu aplikaciju TikTok shop, tvrdeći da uzrokuje prekomjerni turizam u gradu. Poruka je jasna: Poštujte grad – ili ostanite kod kuće.

Zbog pretjeranog turizma, Holandija uvodi stroža pravila za zabave na brodovima, putovanja turističkih grupa i upotrebu marihuane, Foto: Reuters

Austrija

Austrija se obračunava s prekomjernim turizmom pravilima usmjerenim na selfije i kratkoročni najam. Planinski grad Hallstatt, za koji se kaže da je inspiracija za Disneyjevo Frozen, podigao je privremenu barijeru za selfije kako bi spriječio gužve da se okupljaju na njegovim poznatim vidikovcima na jezeru.

I još jedno manje poznato pravilo: Kameru koju instalirate u automobilu ostavite kod kuće. U Austriji su uglavnom zabranjene zbog zakona o privatnosti, a njihova upotreba može biti kažnjena novčanom kaznom do 25.000 eura.

U Hallstattu, u Austriji, koji se bori s prekomjernim turizmom, lokalne vlasti su privremeno postavile “ogradu protiv selfija” kako bi smanjile gužve na popularnim vidikovcima, Foto: Reuters

Njemačka

U Njemačkoj, neprimjereno ponašanje za volanom može vas skupo koštati – doslovno. Uvrede ili nepristojne geste tokom vožnje (čak i prema drugim vozačima ili policiji) smatraju se “činom agresije na cesti” i mogu se kažnjavati novčanom kaznom do 4.000 eura.

Vlasti su također pooštrile mjere protiv bučnog ponašanja turista u gradovima poput Berlina, gdje naselja sita turista koji se zabavljaju sve više primjenjuju uredbe o buci i zabrane pijenja u javnosti. Također, pazite da ne prelazite ulicu nigdje izvan za to određenih područja. To je ilegalno.

Njemačke vlasti provode strože propise o buci i zabrane konzumiranja alkohola na javnim mjestima u urbanim naseljima zbog sve većeg broja pritužbi na buku, Foto: Reuters

Češka Republika

Prag pokušava da se riješi imidža prijestolnice zabave. Grad je zabranio bicikle za pivo, gdje grupe ljudi voze pedale i piju, te je uveo ograničenja buke u historijskim područjima i javnog konzumiranja alkohola.

Također ograničava pijančevanje uz pivo i bučne momačke i djevojačke večeri. Barovi se čak kažnjavaju i zbog posluživanja već pijanih turista.

Prag, Foto: Alberto Pezzali/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kipar

Razmišljate o tome da popijete gutljaj flaširane vode dok vozite na Kipru? Nemojte. Jedenje ili pijenje bilo čega tokom vožnje – uključujući i vodu – je zabranjeno. Za to možete biti kažnjeni sa 85 eura. To se smatra odvraćanjem pažnje od vožnje i nadgleda ga lokalna policija.

Island

Island muče turisti koji uništavaju njegov krhki krajolik. Vožnja van puta je strogo zabranjena i može rezultirati kaznom do 500.000 islandskih kruna (oko 3.200 eura). Ako prekršite pravila, platit ćete – doslovno i ekološki.

Švicarska

Švicarska izgleda kao slika, i postoji razlog zašto. Zemlja ima stroga pravila kako bi očuvala svoju okolinu netaknutom. Bacanje smeća može rezultirati novčanom kaznom na licu mjesta, dok pravljenje buke kasno noću ili ostavljanje smeća na javnim mjestima može rezultirati visokim kaznama.

Zermatt je grad bez automobila. Kako bi se smanjilo zagađenje, vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem su zabranjena. Taksiji su samo električni.

Švicarska, Foto: Profimedia

I na kraju, zapamtite: bez obzira gdje idete, provjerite da li ste upoznati s najnovijim pravilima putovanja u Evropi, ili riskirate da platite cijenu.

Originalni članak napisala je Laura Begley Bloom , Forbes.