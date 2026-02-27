Prvi čovjek Svjetskog ekonomskog foruma podnio ostavku

Børge Brende, generani direktor Svjetskog ekonomskog foruma (WEF), i bivši ministar vanjskih poslova Norveške, u četvrtak je objavio da podnosi ostavku na mjestu šefa WEF.

“Nakon pažljivog razmišljanja, odlučio sam da se povučem s mjesta predsjednika i izvršnog direktora Svjetskog ekonomskog foruma. Moje vrijeme ovdje, koje je trajalo osam i po godina, bilo je nevjerovatno korisno “, rekao je Brende u saopštenju, prenosi Reuters. Dodao je i kako je pravi trenutak da forum nastavi svoj rad bez ometanja.

Iako je u novembru za Aftenposten negirao svoju povezanost sa Epsteinom, nakon što su prvi Epsteinovi dokumenti objavljeni, a u njima se pojavilo i njegovo ime, dosjei koje je nedavno objavilo Američko ministarstvo pravde, ipak su pokazali da se s Epsteinom sastao na večeri najmanje tri puta 2018. i 2019. godine, od čega jednom i u Epsteinovom stanu u New Yorku, gdje je prisustvovao i Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon.

Nezavisna istraga

Povodom navoda o povezanosti s Epsteinom, nezavisnu istragu je proveo i sam WEF, koji je u svom saopćenju pojasnio kako je utvrđeno da nisu pronađene nikakve nove činjenice osim onih koje su već poznate.

Brende je, prenosi Süddeutsche Zeitung, priznao da je tri puta večerao s Epsteinom između 2018. i 2019. godine i da je s njim komunicirao putem e-pošte i SMS poruka, ali je rekao da je “potpuno nesvjestan” njegovih prošlih kriminalnih aktivnosti.

Imena u Epsteinovim dosijeima ne ukazuju na kriminal, a Brende nije optužen za bilo kakvo krivično djelo, piše BBC.

Podsjećamo, Jeffrey Epstein je 2008. godine osuđen za podsticanje maloljetnice na prostituciju, zbog čega je registrovan kao seksualni prestupnik. 2019. godine je pronađen mrtav u svojoj ćeliji, dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Kvalifikacija njegove smrti bila je samoubistvo.

Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je preko tri miliona stranica dokumenata vezanih za slučaj Epstein, kada su u fokus dospjele Epsteinove veze sa istaknutim ličnostima kako iz svijeta politike tako i biznisa. Američki predsjednici Donald Trump i Bill Clinton, tehnološki magnat Elon Musk, britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor…, samo su neka od spomenutih imena sa kojima je Epstein imao kontakte.

Ko je nasljednik

Kopredsjedavajući WEF-a Andre Hoffmann i Larry Fink zahvalili su Brendeu na njegovom “značajnom doprinosu” i rekli da poštuju njegovu odluku.

U izjavi za norveške novine E24 Brende je napisao kako ga je Terje Rød-Larsen pozvao na “večeru s američkim biznismenom” kada je bio u New Yorku 2018/2019. “Na večeri su bili prisutni i drugi poslovni lideri i diplomate.”

Brende je dalje napisao da je Epsteina sreo na “sličnoj večeri” još jednom ili dva puta.

„To je sav kontakt koji je postojao – pored nekih e-mailova i tekstualnih poruka u vezi s ovim večerama“, napisao je Brende u e-mailu.

Na mjesto Brendea dolazi Alois Zwinggi kao privremeni predsjednik i izvršni direktor. Kako se navodi na zvaničnoj stranici WEF, on se 2010. godine pridružio Svjetskom ekonomskom forumu kao član Upravnog odbora. Upravni odbor će nadgledati proces tranzicije i izbor stalnog nasljednika WEF-a.