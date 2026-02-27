Ovo su plate u OpenAI-u

Tehnološka kompanija za istraživanje i primjenu umjetne inteligencije, osnovana 2015. godine u San Franciscu, OpenAI, je među najatraktivnijim poslovnim organizacijama kada je riječ o platama. Javno ne objavljuje podatke o platama, ali iz službenih dokumenata u SAD-u, gdje poslodavac Ministarstvu rada, prilikom zapošljavanja radnika iz inozemstva, između ostalog mora prijaviti i tačnu platu ili raspon plate, odnosno potvrdu da će biti plaćen barem kao domaći radnici na istoj poziciji iz SAD-a, moguć je uvid u to koliko se plaća za ključne uloge.

Plate koje je iz ovih dokumenata objavio Busienss Insider, odnose se na osnovnu platu i u ova primanja nisu uključene dionice ili bonusi koje u tehnološkom sektoru značajno mogu povećati ukupna primanja stručnjaka.

Plate istraživača umjetne inteligencije

Stručnjak za obavještajne i istraživačke poslove: od 320.000 do 382.500 dolara

Inženjer sistema vještačke inteligencije: od 245.000 do 460.000 dolara

Tehničko osoblje (istraživanje i sistemi umjetne inteligencije): od 310.000 do 460.000 dolara

Inženjer istraživanja: od 210.000 do 460.000 dolara

Naučni istraživač: od 245.000 do 685.000 dolara

Plate inženjera i stručnjaka za podatke

Stručnjak za nauku o podacima: od 188.885 do 405.000 dolara

Data scientist (Nauka o podacima): od 255.000 do 490.000 dolara

Inženjer hardvera: od 250.000 do 555.000 dolara

Inženjer sigurnosti): od 310.000 do 325.000 dolara

Softverski programer: 325.000 dolara.

Softverski inženjer: od 170.000 do 490.000 dolara

Plate stručnjaka za proizvode, programe i dizajn

Član dizajnerskog osoblja: 245.000 do 310.000 dolara

Menadžer proizvoda: od 210.000 do 325.000 dolara

Program menadžer: od 150.000 do 355.000 dolara

Plate prodajnog i operativnog osoblja

Finansijski stručnjak: 240.000 do 260.000 dolara

Go To Market stručnjak: 180.000 do 290.000 dolara

Specijalista za uspjeh kupaca: 165.000 do 240.000 dolara

Terenski inženjer: 220.000 dolara

Inženjer podrške: 235.000 dolara

Stručnjak za podršku i zajednicu: od 180.000 do 235.000 dolara.

Open AI upošljava oko 4.000 uposlenika, a kako je izvijestio Wall Street Journal (WSJ), OpenAI plaća zaposlenima više nego bilo koji veliki tehnološki startup u historiji. Kako bi zadržao vodeću poziciju u utrci za umjetnu inteligenciju, OpenAI, dodjeljuje ogromne pakete naknada u obliku dionica vodećim istraživačima i inženjerima, čineći ih jednim od najbogatijih zaposlenika u Silicijskoj dolini. Kompenzacija zasnovana na dionicama kompanije u 2025. godini, navodi WSJ, dostigla je prosječno 1,5 miliona dolara po zaposleniku.