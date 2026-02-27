FedEx traži refundaciju svih plaćenih carina

Američki logistički koncern FedEx podnio je tužbu Sudu za međunarodnu trgovinu u New Yorku u kojoj traži da mu se potpuno refundiraju sve plaćene carine, koje je uveo američki predsjednik Donald Trump, pozvajući se na Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlaštenjima (IEEPA). Sudije vrhovnog suda su sa šest glasova za i tri protiv, poništile carine kao neustavne, utvrdivši da je predsjednik pozivajući se na Zakon, i zaobilazeći Kongres prekoračio ovlaštenja, jer kako je rečeno, zakon ne dopušta predsjedniku SAD-a da samostalno uvodi carine. FedEx formalno tuži Carinsku i graničnu službu (CBP), koja je pod nadležnošću američkog Ministarstva domovinske sigurnosti, i koja odgovorna za naplatu carina.

Više od 1.000 kompanija podnijelo tužbe

Jedna od najvećih svjetskih kurirskih i logističkih kompanija, poznata po međunarodnoj i domaćoj dostavi robe, brzom transportu i carinskom posredovanju, budući da djeluje globalno često plaća carine i uvozne dažbine za pošiljke koje uvozi u različite zemlje kao „uvoznik u evidenciji” (importer of record). Ukoliko dobiju pravnu bitku, saopćili su kako će vratiti svaki povrat poreza koji dobiju, pošiljaocima i kupcima koji su ih platili.

Osim FedExa, više od 1.000 kompanija podnijelo je tužbe Američkom sudu za međunarodnu trgovinu. Maloprodajni lanac Costco, kozmetički koncern Revlon i proizvođač naočala Essilor-Luxottica, samo su neke od kompanija koje se spominju.

Kako će se vršiti povrat

Carine su prvenstveno plaćali uvoznici prilikom uvoza robe. Prema istraživanju Univerziteta Pennsylvania riječ je o iznosu oko 175 milijardi dolara.

Trump je često oštro kritikovao mogućnost da Vrhovni sud poništi njegove tarife, tvrdeći da bi presuda protiv njega naširoko naštetila američkoj ekonomiji.

Reuters

Ostaje nejasno kako tačno bi se povrati mogli isplatiti, jer u mišljenju suda nije bilo konkretnih objašnjenja kako bi se povrati trebali provoditi.

Kako je Forbes ranije izvijestio, u svom izdvojenom mišljenju protiv odluke suda u petak, sudija Brett Kavanaugh upozorio je na “ozbiljne praktične posljedice” koje bi proizašle iz odluke suda o procesu restitucije, napominjući da većina sudija po svom mišljenju “ništa” nije rekla o tome “da li i, ako da, kako bi vlada trebala vratiti milijarde dolara koje je prikupila od uvoznika. Ali taj proces će vjerovatno biti ‘haos’.”