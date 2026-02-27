Nasljednici čuvaju Armanijevu ideju: Nova Emporio kolekcija spaja bezvremenski stil i svježinu nove ere

Nasljednici legendarnog italijanskog dizajnera Giorgio Armanija, njegov dugogodišnji poslovni partner Leo Dell’Orco i Silvana Armani, predstavili su novu Emporio Armani kolekciju koja ostaje vjerna prepoznatljivoj estetici osnivača, ali donosi i diskretne savremene pomake.

Silvana Armani, koja vodi žensku liniju, izjavila je da je zajednički rad na kolekciji bio posebno iskustvo i naglasila da su uspjeli očuvati kontinuitet Armanijeve vizije, uz dodatak elemenata koje sam dizajner možda ne bi uključio, prenosi Reuters.

REUTERS/Alessandro Garofalo

Leo Dell’Orco, zadužen za mušku liniju, istakao je da kolekcija donosi svježiju energiju, opisujući je kao mlađu, dinamičniju i sa više svjetlucavih detalja, ali bez odstupanja od suštine brenda.

Nova jesenja i zimska kolekcija nosi naziv Maestro, kao simboličan omaž osnivaču modne kuće, koji je preminuo u septembru prošle godine. Ovo je prva Emporio Armani kolekcija koju su njegovi nasljednici zajednički osmislili nakon njegove smrti.

REUTERS/Alessandro Garofalo

Revijom su dominirali prepoznatljivi elementi Armanijevog stila, žene u elegantnim dvorednim sakoima i muškarci sa ravnim kapama, dok je paleta boja ostala vjerna nasljeđu brenda, od suptilnih bež i sivih tonova do toplih smeđih nijansi, uz diskretne akcente plave i ljubičaste.

Prema testamentu koji je dizajner ostavio, nasljednici imaju zadatak da postepeno prodaju modnu kuću ili razmotre njen izlazak na berzu, čime se otvara novo poglavlje za jednu od najuticajnijih modnih imperija posljednjih decenija.

