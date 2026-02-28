Napad SAD-a i Izraela na Iran: Ključne činjenice o nafti, plinu i posljedicama za globalnu energiju

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su u subotu napad na Iran. Ovaj napad mogao bi poremetiti proizvodnju nafte i plina te prouzrokovati štetu energetskoj infrastrukturi na Bliskom istoku.

Reutersov bilten Gulf Currents donosi najnovije vijesti o geopolitici, energetici i finansijama u regiji.

U nastavku slijede ključne činjenice o iranskoj energetskoj industriji, izvozu i utjecaju zapadnih sankcija.

Proizvodnja nafte i infrastruktura

Iran, treći najveći proizvođač u Organizaciji zemalja izvoznica nafte, OPEC, proizvodi oko 4,5 posto svjetske nafte. Iranska proizvodnja iznosi približno 3,3 miliona barela sirove nafte dnevno, uz dodatnih 1,3 miliona barela kondenzata i drugih tekućih derivata dnevno, javlja Reuters.

Iranske domaće rafinerije imaju kapacitet prerade od 2,6 miliona barela dnevno, prema podacima konsultantske kompanije FGE.

Prema podacima kompanije Kpler, Iran je 2025. godine izvezao gotovo 820.000 barela goriva dnevno, uključujući ukapljeni naftni plin, LPG, što je nešto manje u odnosu na nivo iz 2024. godine.

Iranska postrojenja za proizvodnju nafte i plina koncentrirana su u jugozapadnim pokrajinama, Huzestanu za naftu, te Bushehru za plin i kondenzat iz polja Južni Pars.

REUTERS/Stelios Misinas

Iran izvozi oko 90 posto svoje sirove nafte preko ostrva Kharg, odakle se transport nastavlja kroz uski Hormuški moreuz.

Analitičari navode da bi Saudijska Arabija i ostale članice OPEC-a mogle nadoknaditi eventualni pad iranske ponude korištenjem slobodnih proizvodnih kapaciteta, iako su ti kapaciteti smanjeni zbog povećanja proizvodnje koje je ova grupa provela tokom protekle godine.

Ko kupuje iransku naftu

Glavni kupci iranske nafte su privatne kineske rafinerije. Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije pojedinim kineskim rafinerijama zbog kupovine iranske nafte.

Kina navodi da ne priznaje jednostrane sankcije protiv svojih trgovinskih partnera, ali je ipak smanjila uvoz iranske sirove nafte.

Iran je, nastojeći zaštititi svoje zalihe od mogućih američkih napada, izgradio rekordne plutajuće zalihe nafte od oko 200 miliona barela, što odgovara približno dvodnevnoj globalnoj potrošnji, pokazuju podaci kompanije Kpler objavljeni 27. februara.

Iran godinama zaobilazi sankcije koristeći metode poput pretovara nafte s broda na brod na otvorenom moru, prikrivanja stvarnog porijekla nafte, kao i skrivanja lokacije tankera od satelitskog nadzora.

REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

Jedne od najvećih svjetskih rezervi prirodnog plina

Iran proizvodi prirodni plin iz plinskog polja Južni Pars, koje čini približno trećinu najvećeg svjetskog rezervoara prirodnog plina.

Ovaj rezervoar Iran dijeli s Katarom, koji svoj dio naziva Sjeverna kupola.

Zbog sankcija i tehničkih ograničenja, većina plina proizvedenog u Južnom Parsu koristi se za domaće potrebe.

Ukupna proizvodnja plina u Iranu iznosila je 276 milijardi kubnih metara u 2024. godini, pri čemu je 94 posto potrošeno unutar zemlje, prema podacima Foruma zemalja izvoznica plina.

Izraelski napadi u junu prošle godine pogodili su četiri proizvodne jedinice faze 14 elektrane Južni Pars, udaljene oko 200 kilometara od katarskih plinskih postrojenja, od kojih su mnoga razvijena kroz zajedničke projekte s američkim energetskim kompanijama ExxonMobil i ConocoPhillips.

Katar je tokom gotovo tri decenije zaradio stotine milijardi dolara izvozom ukapljenog prirodnog plina.

Procjenjuje se da cijeli rezervoar sadrži oko 1.800 biliona kubnih stopa iskoristivog plina, što je dovoljno za snabdijevanje cijelog svijeta tokom približno 13 godina.

