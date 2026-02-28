Netflix se šokantno povukao, Paramount na pragu pobjede nad Warner Bros.

U dramatičnom raspletu višemjesečne borbe za kontrolu nad medijskim gigantom Warner Bros. Discovery, Netflix se iznenada povukao iz nadmetanja, čime je Paramount praktično ostao jedini kandidat i sada je na korak od preuzimanja ogromnog medijskog carstva koje uključuje i CNN.

Netflix je saopštio da je odlučio da ne poveća svoju ponudu nakon što je upravni odbor Warner Bros. Discoveryja procijenio da je Paramount dostavio nadmoćniju ponudu za preuzimanje.

„Ovaj dogovor više nije finansijski atraktivan, zbog toga nećemo izjednačiti ponudu Paramount Skydancea“, naveo je Netflix, čime je naglo okončana intenzivna korporativna borba koja je trajala mjesecima.

Ovom odlukom Paramount se značajno približio preuzimanju CNN-a, HBO-a i kompletne imovine Warner Bros. Discoveryja, kompanije poznate i pod skraćenicom WBD.

Iako regulatorni proces odobravanja može potrajati još nekoliko mjeseci, ukoliko ne dođe do novih iznenađenja, izvršni direktor Paramounta David Ellison mogao bi uskoro upravljati jednim od najvećih zabavno-informativnih sistema na svijetu, sa desetinama televizijskih kanala, više filmskih studija i dva vodeća informativna centra.

Izvršni direktor WBD-a David Zaslav poželio je Netflixu uspjeh i istovremeno otvorio vrata saradnji sa Paramountom.

„Kada naš upravni odbor usvoji sporazum o spajanju sa Paramountom, to će stvoriti ogromnu vrijednost za naše dioničare“, rekao je Zaslav, podsjećajući da je vrijednost dionica kompanije više nego udvostručena tokom ove borbe. Paramount je posljednjom ponudom ponudio 31 dolar po dionici.

„Uzbuđeni smo zbog potencijala zajedničke kompanije Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery i radujemo se početku saradnje na pričama koje pokreću svijet“, dodao je.

Povlačenje koje je uzdrmalo tržište

Netflixovo povlačenje poslalo je snažan signal tržištu i indirektno sugerisalo da Paramount možda plaća visoku cijenu za WBD. Ipak, reakcija investitora bila je pozitivna. Dionice Netflixa skočile su 9 posto nakon objave vijesti, što pokazuje da su mnogi investitori odahnuli zbog odluke da se kompanija povuče iz skupe borbe.

Rast se nastavio i narednog jutra, kada su dionice porasle za više od 7 posto u pretprodajnom trgovanju.

REUTERS/Mike Blake

Faktor Trump i politička sjena nad dogovorom

Preokret se dogodio istog dana kada je izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos boravio u Bijeloj kući na sastancima sa zvaničnicima administracije.

Sarandos je viđen kako napušta kompleks Bijele kuće vidno neraspoložen, što je dodatno podstaklo nagađanja.

Senatorica Elizabeth Warren odmah je postavila pitanje da li su razgovori sa administracijom predsjednika Donalda Trumpa imali uticaj na Netflixovu odluku.

„Šta su Trumpovi zvaničnici rekli izvršnom direktoru Netflixa danas u Bijeloj kući“, upitala je Warren, dodajući da situacija liči na političko pogodovanje i uticaj na proces spajanja u korist milijarderske porodice Ellison.

Trump je ranije nagovijestio da preferira Paramount kao kupca, a dodatno je pojačao pritisak kada je javno poručio Netflixu da ukloni članicu odbora Susan Rice ili će snositi posljedice.

Također je još ranije izjavio da je „neophodno da CNN bude prodat“, dok Netflixov plan nije uključivao prodaju CNN-a, već njegovo izdvajanje u posebnu kompaniju.

Paramount preuzeo inicijativu odlučujućom ponudom

Netflixova odluka uslijedila je samo sat nakon što je upravni odbor WBD-a proglasio Paramountovu ponudu boljom od postojeće Netflixove ponude za Warner Bros. i HBO.

Time je Paramount prvi put zvanično postao vodeći kandidat u utrci koju je Ellison pokrenuo prošlog ljeta neočekivanom ponudom za znatno veću kompaniju.

Nakon što je WBD ranije odbio Paramountove ponude i potpisao sporazum sa Netflixom, Paramount je odgovorio agresivnom ponudom za preuzimanje.

Ellisonova najnovija ponuda procjenjuje kompletnu vrijednost Warner Bros. Discoveryja, uključujući CNN, na 31 dolar po dionici.

Paramount je dodatno ojačao svoju ponudu nizom pogodnosti koje su bile ključne za odluku upravnog odbora, uključujući i odštetu od 7 milijardi dolara u slučaju da regulatorne vlasti blokiraju transakciju. Kompanija je također prihvatila sve ključne uslove koje je zahtijevao WBD.

Zaslav je naglasio da je nadmetanje dovelo do osam povećanja cijene i ukupnog rasta vrijednosti od 63 posto u odnosu na početnu ponudu iz septembra.

„Naš prioritet je uvijek bio maksimizirati vrijednost i sigurnost za naše dioničare uz istovremeno smanjenje rizika“, rekao je Zaslav.

Intenzivni politički i poslovni manevri iza kulisa

Sarandos je posjetio Bijelu kuću neposredno prije objave da je Paramountova ponuda nadmoćna, iako se nije sastao direktno sa predsjednikom.

Analitičari su ranije upozoravali da bi američko Ministarstvo pravde moglo pokušati blokirati sporazum, što bi dovelo do dugotrajnog sudskog procesa. Ipak, Netflix je do posljednjeg trenutka pokazivao uvjerenje da može završiti preuzimanje.

Istovremeno, David Ellison je radio na jačanju odnosa sa Trumpom, uključujući i privatni sastanak u Bijeloj kući ranije ovog mjeseca.

Uprkos ranijim izjavama da će biti uključen u odluku, Trump je nakon sastanka izjavio da nije direktno učestvovao u borbi za Warner Bros. Discovery.

Nova era globalne medijske moći

Ako regulatorne vlasti odobre sporazum, Paramount će stvoriti jednu od najmoćnijih medijskih struktura na svijetu, koja će objediniti filmsku produkciju, televiziju i informativne mreže pod jednim krovom.

Netflixovo iznenadno povlačenje označava kraj jedne od najintenzivnijih korporativnih borbi u modernoj medijskoj industriji i otvara put stvaranju novog dominantnog igrača koji bi mogao redefinisati globalni medijski pejzaž.

