Trump najavio moguće „prijateljsko preuzimanje“ Kube

Američki predsjednik Donald Trump u petak je spomenuo mogućnost prijateljskog preuzimanja Kube, rekavši novinarima u Bijeloj kući da se državni sekretar Marco Rubio tim pitanjem bavi na veoma visokom nivou.

„Kubanska vlada razgovara s nama i nalaze se u velikim problemima“, rekao je Trump dok je napuštao Bijelu kuću i odlazio u Teksas. „Nemaju novca. Trenutno nemaju ništa, ali razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube.“

Trump je opisao Kubu kao državu u propadanju kojoj su potrebne promjene, dodajući da o problemima te zemlje sluša još od djetinjstva.

„Vidim kako se to odvija. Marco Rubio se time bavi i to na veoma visokom nivou“, rekao je. „Nemaju novca, nemaju nafte, nemaju hrane. Ovo je trenutno država u velikim problemima i žele našu pomoć.“

Havana navodi da nema pregovora na visokom nivou

Kubanska vlada saopćila je da ne vodi nikakve razgovore na visokom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali nije direktno demantovala medijske izvještaje da bi američki zvaničnici mogli biti u neformalnim kontaktima sa Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, unukom bivšeg kubanskog predsjednika Raúl Castro.

Portal Axios je ovog mjeseca objavio da je Rubio vodio tajne razgovore s unukom bivšeg kubanskog lidera. Američki zvaničnici bliski Rubiju ponovo su se sastali s njim na marginama ovosedmične regionalne konferencije Karipske zajednice u Saint Kitts i Nevis, objavio je u četvrtak Miami Herald.

Napetosti s Kubom su porasle nakon što su kubanske snage ove sedmice ubile četiri prognanika i ranile još šest osoba koje su uplovile u kubanske teritorijalne vode gliserom registrovanim na Floridi i otvorile vatru na kubansku patrolu. Rubio je negirao da je riječ o američkoj operaciji i rekao da nije bilo uključeno osoblje američke vlade, javlja Reuters

Incident se dogodio u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države blokirale gotovo sve isporuke nafte na ostrvo, čime je pojačan pritisak na komunističku vladu. Prošlog mjeseca američke snage zarobile su venecuelanskog predsjednika Nicolás Maduro, čime je s vlasti uklonjen ključni saveznik Kube.

Rubio je posljednjih sedmica kritikovao kubansku vladu, nazivajući postojeće stanje neodrživim i poručujući da se Kuba mora dramatično promijeniti.

REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Kubanski prognanici, koji su uglavnom koncentrisani u Miami, dugo su sanjali o svrgavanju kubanske vlade ili o njenom padu, te su u prošlosti planirali zavjere protiv vlasti koju je uspostavio pokojni revolucionarni vođa Fidel Castro.

Trump je spomenuo veliku kubansku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama, rekavši da bi američko preuzimanje Kube moglo biti nešto dobro i veoma pozitivno za ljude koji su protjerani iz zemlje.

„Ovdje žive ljudi koji se žele vratiti na Kubu i veoma su zadovoljni onim što se događa“, rekao je.

Please enable JavaScript

