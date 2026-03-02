Šta gledati na Netflixu u martu: Lista novih naslova i sadržaja koji napuštaju platformu

Zastrašujuće serijske ubice, razuzdane avanture i novi film Peaky Blinders stižu na Netflix ovog marta. Riječ je o izuzetno bogatoj ponudi, s Netflixovim originalima i brojnim klasicima koji dolaze na streaming servis.

Ako tražite dobre filmove za gledanje ovog mjeseca, neki od najzanimljivijih naslova uključuju napeti triler Sicario, muzičku biografsku dramu Ray, odličnu adaptaciju Stephena Kinga Misery, mračnu fantaziju The Green Knight, urnebesni postapokaliptični film Zombieland, trilogiju Jurassic World te sva tri filma iz serijala Fifty Shades. Ljubitelji horora mogu se radovati cijeloj SAW franšizi, koja stiže kasnije tokom mjeseca.

Neki popularni filmovi također napuštaju platformu, uključujući Titanic, Braveheart i The Wolf of Wall Street.

U nastavku su neki od najvećih Netflix originala koji stižu ovog mjeseca, a ispod se nalazi i kompletna lista naslova koji dolaze na Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man (20. mart)

Cillian Murphy ponovo tumači ulogu Tommyja Shelbyja dok se popularna kriminalistička drama Peaky Blinders vraća s novim filmom The Immortal Man 20. marta. Radnja je smještena u Birmingham 1940. godine, tokom Drugog svjetskog rata (21 godinu nakon početka priče), a u ansamblu glume Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham i Barry Keoghan. Film prati Shelbyjev povratak iz samonametnutog egzila, gdje „mora da se suoči sa svojim demonima i odluči hoće li se suočiti sa svojim naslijeđem ili ga spaliti do temelja“. Film dolazi četiri godine nakon završetka šeste sezone u februaru 2022.

Vladimir (5. mart)

Rachel Weisz glumi u novoj seriji o profesorici engleskog jezika koja postaje opsjednuta zgodnim novim kolegom Vladimirom (Leo Woodall), što njen život baca u haos i uzdrmava njen brak. Djeluje kao dobra kombinacija strasti i napetosti. Serija premijerno stiže 5. marta.

One Piece – Sezona 2 (10. mart)

Povratak izuzetno popularne adaptacije mange One Piece jedan je od najiščekivanijih naslova ovog marta. Ova energična igrana serija dobila je pohvale kritike i publike, bez obzira na to jeste li upoznati s originalnim materijalom ili ne. Piratska avantura isplovljava na Netflix 10. marta.

War Machine (6. mart)

Alan Ritchson, zvijezda akcione serije koji tumači Jacka Reachera, pridružuje se Army Rangersima u novom Netflixovom vojnom SF akcionom filmu War Machine. Film podsjeća na Predator, s pripadnicima specijalnih jedinica koji pokušavaju preživjeti smrtonosnu vanzemaljsku prijetnju. Na Netflix stiže 6. marta.

The Dinosaurs (6. mart)

Dokumentarna serija epskih razmjera, The Dinosaurs, koristi stil sličan drugim prirodoslovnim dokumentarcima, uz CGI tehnologiju koja oživljava ogromna praistorijska stvorenja. Seriju potpisuje tim Our Planet, uz producenta Stevena Spielberga. Obuhvata 150 miliona godina ere dinosaurusa i predstavlja odličan edukativni sadržaj za mlađe gledaoce i porodice. Premijera je 6. marta.

Novi Netflix originali u martu 2026.

1. mart

The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA

2. mart

Gabby's Dollhouse: Sezona 13

3. mart

Bruce Bruce: I Ain’t Playin’

4. mart

Blue Therapy

Street Flow 3

5. mart

A Friend, a Murderer

Vladimir

6. mart

Boyfriend on Demand

The Dinosaurs

Hello Bachchon

Still Shining

Strangers in the Park

The TikTok Killer

War Machine

7. mart

BEASTARS FINAL SEASON Part 2

9. mart

Sesame Street: Volume 2

10. mart

Derrick Stroup: Nostalgic

ONE PIECE: Sezona 2

11. mart

Age of Attraction

Louis Theroux: Inside the Manosphere

Love Is Blind: The Reunion

12. mart

Love is Blind: Sweden: Sezona 3

Made in Korea

Virgin River: Sezona 7

13. mart

Fatal Seduction: Sezona 3

That Night

16. mart

The Plastic Detox

17. mart

Mark Normand: None Too Pleased

18. mart

Eva Lasting: Sezona 4

Radioactive Emergency

Furies: Resistance (Sezona 2)

19. mart

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezona 2, dio 2

Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1

20. mart

Peaky Blinders: The Immortal Man

Pokémon Horizons: Sezona 3 — Rising Hope, dio 2

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

21. mart

BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG

23. mart

Inside: Sezona 3

24. mart

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride

Ready or Not: Texas

25. mart

Heartbreak High: Sezona 3

Homicide: New York: Sezona 2

MLB Opening Night: Yankees vs. Giants

26. mart

Jo Nesbø's Detective Hole

The Prosecutor

The Red Line

Something Very Bad Is Going to Happen

27. mart

53 Sundays

BTS: THE RETURN

The Parisian Agency: Exclusive Properties: Sezona 6

31. mart

Aaron Chen: Funny Garden

Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Filmovi i serije koji dolaze na Netflix u martu 2026.

1. mart

Casino

Chef

Deepwater Horizon

Desperado

Fifty Shades Darker

Fifty Shades Freed

Fifty Shades of Grey

The Green Knight

Goosebumps

Jurassic World

Jurassic World: Fallen Kingdom

Legion

The Lego Movie

Matilda

Misery

Ray

Sicario

Stephen King's Sleepwalkers

The Swan Princess

Trolls

Zombieland

Sve što napušta Netflix u martu 2026.

1. mart

A League of Their Own

Ace Ventura: Pet Detective

Ace Ventura: When Nature Calls

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man 2

As Good as It Gets

Bad Teacher

Battlefield Earth

Boyz n the Hood

Bram Stoker's Dracula

Braveheart

Brightburn

Dante's Peak

Franklin & Bash: Sezone 1–4

Godzilla

I Know What You Did Last Summer

Little Women

Pulp Fiction

Stripes

This Is 40

The Ugly Truth

The Wedding Ringer

The Wolf of Wall Street

