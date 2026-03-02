Šta gledati na Netflixu u martu: Lista novih naslova i sadržaja koji napuštaju platformu
Zastrašujuće serijske ubice, razuzdane avanture i novi film Peaky Blinders stižu na Netflix ovog marta. Riječ je o izuzetno bogatoj ponudi, s Netflixovim originalima i brojnim klasicima koji dolaze na streaming servis.
Ako tražite dobre filmove za gledanje ovog mjeseca, neki od najzanimljivijih naslova uključuju napeti triler Sicario, muzičku biografsku dramu Ray, odličnu adaptaciju Stephena Kinga Misery, mračnu fantaziju The Green Knight, urnebesni postapokaliptični film Zombieland, trilogiju Jurassic World te sva tri filma iz serijala Fifty Shades. Ljubitelji horora mogu se radovati cijeloj SAW franšizi, koja stiže kasnije tokom mjeseca.
Neki popularni filmovi također napuštaju platformu, uključujući Titanic, Braveheart i The Wolf of Wall Street.
U nastavku su neki od najvećih Netflix originala koji stižu ovog mjeseca, a ispod se nalazi i kompletna lista naslova koji dolaze na Netflix.
Peaky Blinders: The Immortal Man (20. mart)
Cillian Murphy ponovo tumači ulogu Tommyja Shelbyja dok se popularna kriminalistička drama Peaky Blinders vraća s novim filmom The Immortal Man 20. marta. Radnja je smještena u Birmingham 1940. godine, tokom Drugog svjetskog rata (21 godinu nakon početka priče), a u ansamblu glume Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham i Barry Keoghan. Film prati Shelbyjev povratak iz samonametnutog egzila, gdje „mora da se suoči sa svojim demonima i odluči hoće li se suočiti sa svojim naslijeđem ili ga spaliti do temelja“. Film dolazi četiri godine nakon završetka šeste sezone u februaru 2022.
Vladimir (5. mart)
Rachel Weisz glumi u novoj seriji o profesorici engleskog jezika koja postaje opsjednuta zgodnim novim kolegom Vladimirom (Leo Woodall), što njen život baca u haos i uzdrmava njen brak. Djeluje kao dobra kombinacija strasti i napetosti. Serija premijerno stiže 5. marta.
One Piece – Sezona 2 (10. mart)
Povratak izuzetno popularne adaptacije mange One Piece jedan je od najiščekivanijih naslova ovog marta. Ova energična igrana serija dobila je pohvale kritike i publike, bez obzira na to jeste li upoznati s originalnim materijalom ili ne. Piratska avantura isplovljava na Netflix 10. marta.
War Machine (6. mart)
Alan Ritchson, zvijezda akcione serije koji tumači Jacka Reachera, pridružuje se Army Rangersima u novom Netflixovom vojnom SF akcionom filmu War Machine. Film podsjeća na Predator, s pripadnicima specijalnih jedinica koji pokušavaju preživjeti smrtonosnu vanzemaljsku prijetnju. Na Netflix stiže 6. marta.
The Dinosaurs (6. mart)
Dokumentarna serija epskih razmjera, The Dinosaurs, koristi stil sličan drugim prirodoslovnim dokumentarcima, uz CGI tehnologiju koja oživljava ogromna praistorijska stvorenja. Seriju potpisuje tim Our Planet, uz producenta Stevena Spielberga. Obuhvata 150 miliona godina ere dinosaurusa i predstavlja odličan edukativni sadržaj za mlađe gledaoce i porodice. Premijera je 6. marta.
Novi Netflix originali u martu 2026.
1. mart
- The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA
2. mart
- Gabby's Dollhouse: Sezona 13
3. mart
- Bruce Bruce: I Ain’t Playin’
4. mart
- Blue Therapy
- Street Flow 3
5. mart
- A Friend, a Murderer
- Vladimir
6. mart
- Boyfriend on Demand
- The Dinosaurs
- Hello Bachchon
- Still Shining
- Strangers in the Park
- The TikTok Killer
- War Machine
7. mart
- BEASTARS FINAL SEASON Part 2
9. mart
- Sesame Street: Volume 2
10. mart
- Derrick Stroup: Nostalgic
- ONE PIECE: Sezona 2
11. mart
- Age of Attraction
- Louis Theroux: Inside the Manosphere
- Love Is Blind: The Reunion
12. mart
- Love is Blind: Sweden: Sezona 3
- Made in Korea
- Virgin River: Sezona 7
13. mart
- Fatal Seduction: Sezona 3
- That Night
16. mart
- The Plastic Detox
17. mart
- Mark Normand: None Too Pleased
18. mart
- Eva Lasting: Sezona 4
- Radioactive Emergency
- Furies: Resistance (Sezona 2)
19. mart
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure
- Tyler Perry's Beauty in Black: Sezona 2, dio 2
- Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1
20. mart
- Peaky Blinders: The Immortal Man
- Pokémon Horizons: Sezona 3 — Rising Hope, dio 2
- The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel
21. mart
- BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
23. mart
- Inside: Sezona 3
24. mart
- Jeff Ross: Take A Banana For The Ride
- Ready or Not: Texas
25. mart
- Heartbreak High: Sezona 3
- Homicide: New York: Sezona 2
- MLB Opening Night: Yankees vs. Giants
26. mart
- Jo Nesbø's Detective Hole
- The Prosecutor
- The Red Line
- Something Very Bad Is Going to Happen
27. mart
- 53 Sundays
- BTS: THE RETURN
- The Parisian Agency: Exclusive Properties: Sezona 6
31. mart
- Aaron Chen: Funny Garden
- Untold: The Death & Life of Lamar Odom
Filmovi i serije koji dolaze na Netflix u martu 2026.
(Lista zadržava originalne naslove filmova.)
1. mart
Casino
Chef
Deepwater Horizon
Desperado
Fifty Shades Darker
Fifty Shades Freed
Fifty Shades of Grey
The Green Knight
Goosebumps
Jurassic World
Jurassic World: Fallen Kingdom
Legion
The Lego Movie
Matilda
Misery
Ray
Sicario
Stephen King's Sleepwalkers
The Swan Princess
Trolls
Zombieland
(i ostali naslovi prema navedenim datumima)
Sve što napušta Netflix u martu 2026.
1. mart
A League of Their Own
Ace Ventura: Pet Detective
Ace Ventura: When Nature Calls
The Amazing Spider-Man
The Amazing Spider-Man 2
As Good as It Gets
Bad Teacher
Battlefield Earth
Boyz n the Hood
Bram Stoker's Dracula
Braveheart
Brightburn
Dante's Peak
Franklin & Bash: Sezone 1–4
Godzilla
I Know What You Did Last Summer
Little Women
Pulp Fiction
Stripes
This Is 40
The Ugly Truth
The Wedding Ringer
The Wolf of Wall Street
(i ostali naslovi prema navedenim datumima)
Erik Kain, Forbes