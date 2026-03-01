Uzdrman aviosaobraćaj: Otkazani i preusmjereni letovi na Bliskom istoku nakon iranskih napada

Aviokompanije nastavljaju otkazivati i preusmjeravati letove prema Bliskom istoku i iz njega nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran.

Među kompanijama koje su prizemljile svoje letove nalaze se British Airways i Virgin Atlantic, dok su svi dolazni i odlazni letovi s aerodroma Dubai International i Al Maktoum International u Dubaiju privremeno obustavljeni.

Ovi poremećaji izazvali su lančani efekat i na druge interkontinentalne letove, jer je zračni prostor u dijelovima regije i dalje zatvoren ili strogo ograničen. Aerodrom Heathrow pozvao je putnike da prije polaska obavezno provjere status svog leta kod avio-kompanije.

Iran je u međuvremenu pokrenuo odmazdne napade, uključujući napade na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Britansko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je britanske državljane u tim područjima da ostanu na sigurnom i potraže sklonište.

Na aerodromu Dubai International, prema riječima portparola, u incidentu u subotu povrijeđena su četiri člana osoblja.

REUTERS/Johannes Christo

Aviokompanija Emirates obustavila je sve dolazne i odlazne letove iz Dubaija do 15:00 sati po lokalnom vremenu u nedjelju, zbog zatvaranja zračnog prostora širom regije.

British Airways je otkazao letove za Tel Aviv i Bahrein do srijede, uz upozorenje da bi i letovi između Heathrowa i Abu Dabija, Amana, Bahreina, Dohe, Dubaija i Tel Aviva mogli biti poremećeni još nekoliko dana.

Putnica Sarah Short, koja se trebala vratiti s odmora iz Dubaija na Heathrow, opisala je situaciju: „Ušli smo u avion i već smo trebali krenuti prema pisti kada je pilot rekao da ima loše vijesti i da nećemo poletjeti. Nakon toga smo sjedili u avionu na pisti više od tri sata.“

Zračni prostor iznad Irana, Izraela, Iraka, Katara, Bahreina, Kuvajta, Sirije i Ujedinjenih Arapskih Emirata ostao je zatvoren u nedjelju ujutro, dok je u Saudijskoj Arabiji djelimično zatvoren. Zračni prostor Jordana i Libana ostaje otvoren, ali uz ograničen broj letova.

Wizz Air je obustavio sve letove prema Izraelu, Dubaiju, Abu Dabiju i Amanu, kao i iz tih destinacija, najmanje do naredne subote.

Virgin Atlantic je saopćio da u nedjelju obustavlja letove između Heathrowa i Rijada, nakon što je već ranije otkazao letove između Heathrowa i Dubaija tokom vikenda. Kompanija je upozorila i da bi letovi prema Indiji, Saudijskoj Arabiji i Maldivima mogli trajati duže zbog preusmjeravanja oko pogođenog područja.

Brojne aviokompanije iz Evrope, Azije i Bliskog istoka bile su prisiljene otkazati ili preusmjeriti letove kako bi izbjegle zatvoreni zračni prostor. Podaci o praćenju letova pokazuju da se letovi između Evrope i Azije sada odvijaju alternativnim rutama preko Saudijske Arabije ili Kavkaza.

Putnici Emma Belcher i njen suprug Vic ostali su zaglavljeni nakon što je njihov povezani let iz Dubaija, na povratku s Maldiva, otkazan.

„Nemamo nikakve informacije o tome kada će zračni prostor ponovo biti otvoren, pa ne znamo koliko ćemo dugo ostati ovdje“, rekla je Emma. „Jedva čekamo da se vratimo kući i vidimo djecu, jer nikada ranije nismo putovali bez njih.“

Na aerodromu u Delhiju zabilježene su duge kolone putnika zbog otkazivanja i kašnjenja, nakon što su mnogi letovi morali biti preusmjereni.

Qatar Airways je potvrdio privremenu obustavu letova prema Dohi i iz nje zbog zatvaranja katarskog zračnog prostora, uz najavu da će operacije biti nastavljene u večernjim satima.

John Henry (71), koji boravi na odmoru u Kataru, rekao je da se nalazio u tržnom centru kada je primio upozorenje na zračni napad.

„Čuli smo snažan udar i osjetili podrhtavanje, a zatim smo vidjeli ljude kako brzo napuštaju tržni centar“, rekao je.

Katarsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je presrelo iranske rakete nakon što su se eksplozije čule u Dohi.

REUTERS/Johannes Christo

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je upozorenje protiv svih putovanja u Izrael i Palestinu, te pozvalo britanske državljane u Bahreinu, Kataru, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima da odmah potraže sklonište. Državljanima u Saudijskoj Arabiji savjetovano je da ostanu u zatvorenim i sigurnim prostorima, dok su oni u Jordanu, Libanu, Siriji, Iraku, Jemenu, Turskoj i Omanu pozvani na pojačan oprez.

Ministarstvo je također navelo da britanski državljani u pogođenim područjima mogu registrirati svoje prisustvo kako bi primali direktne informacije i sigurnosna ažuriranja.

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da su presreli iranske rakete i dronove, dok je Kuvajt također naveo da je bio meta napada. Pojavili su se i snimci koji navodno prikazuju trenutak kada je pogođen američki objekat u Bahreinu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razlozi za napad uključivali neuspjeh postizanja sporazuma o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, kao i šire sigurnosne ciljeve.

Britanski premijer Keir Starmer predsjedavao je hitnim sastankom kriznog odbora COBRA, a glasnogovornik vlade izjavio je da je „prioritet sigurnost britanskih državljana u regiji i pružanje potrebne konzularne pomoći“.

Please enable JavaScript

